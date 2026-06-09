Войска предотвратили контратаку украинских боевиков у села Владимировка

Операторы беспилотников из группировки войск «Восток» успешно выявили и пресекли попытки противника перебросить резервы вдоль линии столкновения в Запорожской области. Фото: Минобороны РФ.

Операторы беспилотников из группировки войск «Восток» успешно выявили и пресекли попытки противника перебросить резервы вдоль линии столкновения в Запорожской области.

«Были зафиксированы маршруты передвижения вражеских сил, направленных на подкрепление позиций для дальнейших контратак. Информация передавалась в реальном времени ударным беспилотникам», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что часть вражеской техники была уничтожена во время «свободной охоты», а на предполагаемых путях передвижения были организованы засады с использованием ударных дронов, заблаговременно размещенных на дорогах.

В результате были поражены бронемашины «Козак», HMMWV и другая техника, перевозившая личный состав. Эти действия позволили предотвратить выход противника на рубежи развертывания и сорвать его планы по контратаке.

Помогли массированным огнем расчеты РСЗО «Град» и САУ «Акация» из группировки войск «Восток» также продемонстрировали высокую эффективность у села Владимировка. «Град» пресек попытку противника закрепиться на передовых позициях, нанеся удар по скоплению живой силы, пытавшейся обустроить новые укрытия, а расчет САУ «Акация» уничтожил замаскированный опорный пункт врага вместе с личным составом.

Удары наносились осколочно-фугасными снарядами, корректировка велась с использованием беспилотников.

В отражении атак вражеских FPV-дронов, а также действий разведывательных дронов приняли участие мобильные стрелковые подразделения Росгвардии, действующие в Херсонской и Запорожской областях.