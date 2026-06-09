Европа решила потеснить Трампа в роли главного миротворца

Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

ФИАСКО ТРАМПА

Если Дональд Трамп еще не расхотел получить нобелевку за мир, то у него появились неожиданные конкуренты. Европейские лидеры, как поведал вчера пресс-секретарь канцлера ФРГ Фридриха Мерца, «готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабного вторжения России на Украину».

Что сразу бросается в глаза: Трамп собирался прекратить конфликт на Украине, учитывая интересы обеих сторон, а европейцы заявляют о «прекращении вторжения» России, не скрывая, что они всячески помогают Киеву. То есть у американского президента была роль посредника, а Европа примеряет на себя роль судьи, пристрастность которого даже не скрывается, а наоборот, подчеркивается. В конце мая глава европейской дипломатии Кая Каллас открыто заявила: ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев.

Кая Каллас Фото: REUTERS.

Трамп обещал остановить украинский конфликт «за 24 часа», как только станет президентом. Стал, и что?

В западной прессе подсчитали: глава Белого дома уже 37 раз заявлял, что вот-вот будет подписано соглашение с Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке. А сколько раз он говорил о замечательном прогрессе на переговорах по российско-украинскому конфликту? Наверняка не меньше, если не больше. Но все его миротворческие потуги так ничем и не закончились. Казалось бы, после прошлогодней встречи лидеров России и США в Анкоридже разумный компромисс уже был найден.

Но сразу же после российско-американского саммита в Вашингтон прилетел десант европейских союзников и покровителей Киева – страстно отговаривать президента США от сделки с Россией. Европа тогда сделала все возможное, чтобы отправить под откос переговоры, которые давали надежду на реальный мир. И на которые ее, кстати, не пригласили.

Потом Трамп отвлекся на развязанную им войну в Иране. А на днях вроде как махнул рукой на украинский конфликт – делайте что хотите, у меня сейчас другие заботы. И тут же встрепенулись европейцы – вот теперь за дело возьмемся мы! С оговорочкой, конечно, что все будет сделано «в тесном сотрудничестве с США».

УЛЬТИМАТУМ ЕВРОПЫ

Как Европа собирается вести переговоры с Россией стало окончательно ясно после воскресной встречи в Лондоне лидеров «евротройки» (Макрон, Мерц и Стармер) с Зеленским. В итоговом заявлении о ее результатах фактически изложен ультиматум России – на каких условиях она может рассчитывать на мир и милость Запада. Даже намека на компромисс там не просматривается. «Стратегическую победу» над Россией теперь хотят одержать на дипломатическом фронте, раз на военном не получается. Наивность это или слабоумие – вопрос риторический.

Как Европа собирается вести переговоры с Россией стало окончательно ясно после воскресной встречи в Лондоне лидеров «евротройки» (Макрон, Мерц и Стармер) с Зеленским. Фото: REUTERS.

«Европейские страны, и в особенности Германия, стали крупнейшими военными союзниками Киева и, скорее всего, займут более жесткую позицию в переговорах с Москвой, чем их американские коллеги», - считает издание Politico. На чем обоснована такая уверенность? Да на том, что Украина, как упорно убеждают себя ее покровители, якобы перехватила «тактическую инициативу» на поле боя. И куда теперь податься Кремлю? Только на переговоры, условия на которых будет диктовать Европа.

«Чтобы усадить Путина за стол переговоров, - цитирует Politico пресс-секретаря канцлера Мерца, - могут уйти «недели или даже месяцы», и «только сильная Украина и давление на Россию заставят Путина отступить». Вот ключ к пониманию, какие переговоры мыслятся европейским лидерам. И объяснение резко увеличившихся террористических атак украинских беспилотников по гражданским и промышленным объектам в России.

БЬЮТ ПО ГРАЖДАНСКИМ ОБЪЕКТАМ

На поле боя дела у Зеленского аховые. «Нынешняя стратегия ВСУ больше не предусматривает продвижения вперед – у Украины просто уже не осталось ресурсов для масштабного наступления, которое наблюдалось три года назад», - написала на днях даже симпатизирующая Киеве британская The Telegraph. - Былую надежду на громкую победу сменила жестокая необходимость просто как-то остановить русский натиск». Поэтому ставку Киев и его покровители сделали на атаки мирных граждан, чтобы посеять среди населения панику и вызвать недовольство властями. Это и есть «давление на Россию», которое по замыслу Европы «заставит Путина отступить».

Дипломатическая суета европейцев заставляет напомнить им старую истину: для танго нужны двое. Москва никогда не выступала против переговоров, в том числе с Европой. Но вот что напомнило в этой связи японское издание Wedge: «Один из источников Financial Times, близко контактирующий с российским лидером, заявил: «Общее послание Путина всем состоит в том, что мы готовы действовать конструктивно, если и вы тоже готовы к конструктивным действиям. Но если это не так, то нас это не интересует».

Казалось бы, что тут еще разъяснять? А «додавливать» европейцев из НАТО до приемлемых для Москвы переговоров можно зеркально: чем больше украинских дронов будут падать на территории союзников Киева, тем лучше до них дойдет, о чем можно договариваться. Вчера вот еще один беспилотник над Латвией французский истребитель сбил.

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