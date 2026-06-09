Что случилось с носом Киркорова: поп-короля сравнили с Майклом Джексоном

В последнее время во внешности 59-летнего Киркорова можно наблюдать явные изменения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время во внешности 59-летнего Киркорова можно наблюдать явные изменения. Примерно месяц назад Филиппа заподозрили в пластике глаз, но тогда народный артист пояснил, что переел в самолете черной икры и отек… А буквально на днях на «Премии Муз-ТВ» певец вновь удивил преображением. Нос Киркорова изменился и приобрел вздёрнутый кончик. По этой причине фанаты даже сравнили Филиппа Бедросовича с Майклом Джексоном.

Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп не стал отвечать на прямые вопросы журналистов про ринопластику. Но со сцены все же кое-что сказал.

«Я стараюсь не отставать от молодежи, от молодых артистов, от молодых фанатов, людей, которые создают музыку. Держу нос, свой красивый нос, по ветру и стараюсь не разочаровывать своих зрителей», — косвенно подтвердил пластику Киркоров.

Отмечает изменения во внешности исполнителя и пластический хирург Светлана Мороз, которая, впрочем, уверена, что поп-король находится на начальном этапе восстановления.

Фото: соцсети/Макеев Иван

«На последних фотографиях из соцсетей Киркорова нос действительно выглядит по-другому. Обратите внимание на вздернутый кончик и сужение ноздрей. По этим признакам можно предположить, что он обращался к хирургу по поводу ринопластики.

Хочется отметить, что хейт в его сторону в соцсетях не оправдан: в раннем периоде после ринопластики кончик носа может быть излишне вздернутым, но к 8-12 месяцам после операции он будет иметь естественный вид», — пояснила KP.RU Светлана.

Добавим, что Филипп Киркоров любит удивлять преображениями на разных крупных событиях. Так, пару лет назад на «Новой волне» он продемонстрировал татуированное тело с бицепсами. Еще ранее Филипп хвастался результатами липосакции у медийного хирурга Тимура Хайдарова. У него же артист делал липофилинг ягодиц.

Пластический хирург и косметолог Светлана Мороз. Фото: Личный архив

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