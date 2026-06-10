Валерия: «Иногда я устаю и думаю: вот бы отпустить вожжи»

Для певицы активный образ жизни - норма. Фото: Личный архив певицы Валерии

В июне Валерия улетает с гастролями на Дальний Восток. Планов у певицы и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, что называется, громадье. Сайт KP.RU обсудил с Валерией последние новости в ее рабочей и личной жизни и, конечно же, подробно расспросили на тему секретов красоты и здоровья.

«У современных бабушек и дедушек график плотный»

- Вы одной из первых из наших звезд эстрады решились на такой эксперимент: выпустили песню «Голос за гранью», записанную дуэтом с ИИ-артистом. Как оцениваете результат?

- Да, в этом году у нас случился неожиданный для меня эксперимент. Но интересный. Мы записали песню со «Снегурочкой» - с блогером Сашей Комович, которая этим аватаром управляет. Конечно, нюансы в такой работе есть: вокалист пластичен в работе, он может петь по-разному, менять фразы, тональность, может экспериментировать внутри поставленной задачи. Артист, которого создала нейросеть, на это не способен - один раз созданное, сгенерированное невозможно поменять. В этом и был интерес эксперимента - совместить в одной песне возможности живого артиста и созданного искусственным интеллектом. В диалоге мы показали, на что способен один и другой артист - технически, эмоционально. Мы дали возможность «Снегурочке» поговорить на эту тему со зрителем. Мы поем о том, что пока искусственный интеллект - это сумма знаний, а полноценно творить, создавать что-то абсолютно новое он не может.

Три поколения семьи в спортзале - Валерия с мамой Галиной Николаевной и старшим сыном Артемием. Фото: Личный архив певицы Валерии

- Над альбомом «Исцелю» вы работали со старшим сыном Артемием в его звукозаписывающей студии. Сын стал музыкальным продюсером этого альбома. Будете работать вместе в дальнейшем? Артемий больше занимается музыкой или чаще работает как менеджер?

- Да, альбом мы записали с Артемием и его командой. Трудно сказать, будем ли мы это делать в будущем, но я не исключаю такой возможности. Чем именно занимается Артемий? У сына три высших образования, которые позволяют ему разбираться во многих сферах, в том числе и в музыке, поскольку он окончил музыкальную академию Беркли (а также два факультета в Университете Вебстер в Женеве - программирования и финансов. - Авт.). Артемий сочиняет, занимается вопросами сведения, участвует в креативной части создания музыкального произведения... Все организационные вопросы на нем. В общем, без активного участия Артемия в его компании ничего не происходит.

Младший сын Арсений и его дочь Селин. Фото: Личный архив Арсения Шульгина

- Получается, что из троих ваших детей только Артемий выбрал путь, связанный с музыкой. А Анна (Шена) и Арсений занимаются бизнесом. Не было ли у вас мечты работать в одной команде с детьми, ведь все они одаренные люди в музыкальном плане?

- Все дети росли очень музыкальными. Так или иначе в разные периоды жизни они были связаны с музыкой, но именно сейчас с музыкальной индустрией непосредственно связан только Артемий.

Шена сегодня больше занимается продюсерской деятельностью - дочь сочиняет песни, но для полноценной записи пока просто не хватает времени. Арсений давно уже отошел от музыкальной темы. Будем ждать продолжения музыкальной истории во внуках.

Дочь певицы Шена. Фото: Личный архив SHENA

- У вас теперь двое внуков. Мирону недавно исполнился год, Селин уже 5 лет. Как распределяете время, чтобы уделить его и Селин, и Мирону? Или забираете сразу обоих, чтобы дать отдохнуть родителям?

- Пока дети совсем маленькие (до полутора лет), сложно даже на несколько часов привозить их к себе, так как у них жесткий режим сна, питания, поэтому Мирона мы навещаем. А Селинка - девочка уже большая, и у нее есть свой график учебы, занятий. Поэтому мы заранее с учетом занятости с обеих сторон договариваемся, когда Селинка, например, на неделю приедет к нам. Внучка приезжает с няней, потому что я не могу всю неделю сидеть дома. Если полдня я свободна, то провожу это время с ней, потом еду работать. У современных работающих бабушек и дедушек график плотный. Поэтому стараемся совместить отпуск так, чтобы отдыхать вместе и побольше времени проводить с внуками и детьми.

«Опыт и запас прочности есть»

- Вы снялись в новом сезоне телепроекта «Поймай меня, если сможешь» для телеканала «Россия». Там вы с командой коллег смотрели выступления телезрителей из команды «Участники» и угадывали, кто из них обладает вокальными данными, а кто просто умело открывает рот под фонограмму, а петь не умеет. Что вам помогало угадывать чаще - интуиция или профессиональные секреты?

- Обожаю проект «Поймай меня, если сможешь» за драйв - это всегда весело, любопытно с музыкальной точки зрения, потому что дублируют непоющих исполнителей потрясающие вокалисты. В общем, это очень интересная затея. Что помогает угадывать? Чаще интуиция, потому что далеко не всегда по внешним приметам можно разгадать, умеет человек петь или нет, так как водить нас за нос их готовит очень опытная команда. И у них это фантастически здорово получается. Надо включать логику. Часто мы идем от обратного: если человек сразу выглядит как звезда, то чаще всего нас таким образом пытаются убедить в том, что этот человек поет. Обманывать они научились профессионально.

С мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, в шоу телеканала «Россия» «Поймай меня, если сможешь». Фото: Канал Россия 1.

- Не только в шоу, но и в жизни блогеры и артисты часто обманывают своим артистизмом публику, выступая под фонограмму. Вы же на своих концертах всегда поете вживую. Не все артисты умеют петь, однако поют. Вы за или против? И как обычному зрителю понять, дурят его или нет?

- Слава богу, я отношусь к числу артистов, которые поют сами, нас этому учили еще в академии (Российская академия музыки им. Гнесиных. - Авт.). Более того, когда мы записывали первые пластинки, нужно было спеть песню полностью - несколько дублей, и только отдельные части можно было монтировать. Цифрового монтажа в те годы еще не было. Опыт и запас прочности, к счастью, есть.

Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное - это шоу и танцы, а как поет артист, не важно.

Как вычислить фонограмму? Скорее всего, по артикуляции, по тому, как человек попадает в текст. Хотя есть виртуозы, которые делают это потрясающе, и не докопаешься. Но в целом сегодня публика достаточно искушенная и прекрасно понимает, когда человек поет сам.

- Ваш внешний вид - лучшая реклама соблюдения ЗОЖ. Что работает, помимо правильного питания и ежедневной физкультуры? Может быть, БАДы?

- Я очень внимательно отношусь к употреблению добавок. Практически никогда этого не делала. Только после консультации врача я принимаю некоторые БАДы (витамины, микроэлементы) - строго под контролем анализов крови. Если у меня показатель меняется и необходимость в каком-то элементе пропадает, его отменяют. Ни в коем случае нельзя слушать чьи-то советы - что хорошо одному, то может навредить другому. Все витамины можно пить только после назначения их врачом, на основе анализов.

Мои привычки от моды на ЗОЖ не зависят - я так живу всю свою жизнь. Начала заниматься фитнесом на ежедневной основе с 23 лет, используя доступные на тот момент видеозаписи. Для меня активный образ жизни - это норма. Я просто не могу по-другому. Я склонна к полноте, поэтому всю свою жизнь слежу за питанием. К сожалению, просто так ничего не достается, тот результат, который вы видите, - это ежедневный труд. Иногда я так устаю от этого и думаю: эх, вот бы сейчас отпустить вожжи, и гори оно синим пламенем... Но не могу себе такого позволить. Еще и потому, что знаю, как вдохновляю многих на тренировки, изменение образа жизни - мне в соцсетях пишут на эту тему. Поэтому периодически размещаю в соцсетях свои тренировки - подписчики часто меня об этом просят, а потом искренне благодарят, считают эти видео «волшебным пинком» для себя. Мы все кем-то или чем-то вдохновляемся, нам всем иногда необходим мотивирующий пример извне. Поэтому я чувствую колоссальную ответственность: на меня смотрят, равняются. Поэтому продолжаю, стиснув зубы, двигаться вперед.

Валерия, стиснув зубы, двигается вперед. Фото: Личный архив певицы Валерии

«Убирать, готовить, гладить, шить, вязать - все умею»

- Год назад вы рассказывали мне в интервью, как переживаете из-за того, что когда Иосифу звонят журналисты, то он в отличие от многих коллег честно отвечает на вопросы, порой чересчур эмоционально. Потом его слова переворачивают, эмоции обращают против него. Есть ощущение, что последний год Иосиф стал реже участвовать в публичных дискуссиях - это он вас так бережет?

- Да, мой муж словоохотлив, очень отзывчив. Когда журналисты задают ему какие-то вопросы, он с удовольствием на них отвечает. Мне кажется, что он стал более разборчивым. Потому что невозможно отвечать абсолютно всем. Тем более что некоторые журналисты оказываются не очень ответственными - могут прямую речь переиначить так, что меняется смысл сказанного. Поэтому теперь сотрудничает и отвечает только тем журналистам, кому доверяет.

- Про мужчин из шоу-бизнеса часто говорят, что они ничего не могут по дому сами сделать. Это стереотип? Ваш муж может, к примеру, смеситель поменять? По дому что-то сделать?

- Ни меня, ни Иосифа не испугать решением бытовых вопросов. Убирать, готовить, гладить, шить, вязать - все это я умею. Иосиф все мужские домашние задачи умеет решать своими руками - по части и электрики, и сантехники. И машину, если надо, починит. Другое дело, что мы не можем заниматься этим на регулярной основе из-за отсутствия времени и постоянных гастролей, съемок, концертов. Поэтому есть люди, которые нам в этом помогают. Но когда мы дома, при необходимости справляемся сами.

- Вы с мужем увлеклись съемками юмористических видео - рилсов для соцсетей. Много дублей делаете?

- Наверное, большей популярностью пользуются именно семейные рилсы. Они забавные, смешные. Снимаем мы их не потому, что у нас много свободного времени. Просто таким образом мы помогаем продвижению нового музыкального материала. У нас есть команда, которая придумывает сюжеты, мы быстро их снимаем (все делаем с одного-двух дублей), а дальше дело техники и монтажа.

- Валерия, какие планы на лето? Больше планируете работать или отдыхать?

- Лето у нас будет рабочее. В июне мы едем в большое турне на Дальний Восток. В июле и августе у нас запланирована серия концертов в Турции, вот там планируем совместить работу с небольшим отдыхом.

Россия 1.

«Поймай меня, если сможешь» 12+

Пятница/21.30

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