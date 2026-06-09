Боевая работа Су-35С

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщил о значительных потерях ВСУ за последние сутки. По данным с передовой, общие потери украинских военнослужащих и иностранных наемников по всей линиибоевого соприкосновения превысили 1330 человек.

Результаты за последние 24 часа: силами подразделений группировки войск «Север» — уничтожено более 240 украинских солдат, «Центр» — 325, «Восток» — 345, «Запад» — 230, «Южная» — 115, а «Днепр» — 75 человек.

Экипаж Су-35с ВКС России выполнил боевое дежурство

Кроме того, командующий ВСУ генерал Сырский за это время успел потерять в различных вылазках: 13 единиц различных бронемашин, восемь артиллерийских систем (среди них две самоходные установки), восемь комплексов РЭБ и свыше 85 единиц автомобильной техники.

Объединенная группировка войск ВС РФ силами авиации, ракетных войск и расчетами БПЛА провела массированные атаки на различные объекты, включая склады с боеприпасами и топливом, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, поразила мощными ударами 142 места сосредоточения украинских военнослужащих.

Системы ПВО России перехватили девять управляемых авиабомб, два американских реактивных снаряда HIMARS и 551 ударный дрон ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на 9 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

158 998 - дронов.

661 - ЗРК.

29 677 - танков и бронемашин.

1 731 - РСЗО

35 281 - орудий.

63 687 - единиц спецтехники.

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