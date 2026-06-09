Не больше 20 карт в одни руки и полная компенсация потерь: Госдума приняла второй пакет мер против мошенников

Жертвам телефонных мошенников будут полностью компенсировать потери. Фото: Golubovy /Shutterstock/Fotodom

Бесконечная борьба. Правительство разрабатывает все новые меры, которые должны усложнить жизнь телефонным и кибер-мошенникам. Первый пакет Госдума приняла еще год назад. Теперь пришла очередь второго. Законопроект, который назвали «Антифрод 2.0», приняли во вторник сразу в двух чтениях. До этого конкретные меры обсуждали почти год. Как считают эксперты, документ теперь учитывает интересы и бизнеса, и граждан.

Вот какие меры будут приняты:

1. Не более 20 карт в одни руки

Это одна из самых обсуждаемых мер. Депутаты и Центробанк спорили, сколько карт может быть достаточно для одного человека. И решили слишком сильно не ужесточать правила. Если сначала обсуждалась норма в 10 карт, то в итоге оставили вдвое больше. То есть, суммарно во всех банках можно завести не более 20 пластиковых карт (счетов можно иметь сколько угодно).

Эта мера нужна для того, чтобы перекрыть кислород дропперам. Это люди, которые за деньги помогают мошенникам выводить украденные у жертв деньги. К примеру, были случаи, когда на одного такого пособника оформляли до тысячи карт. Новая норма положит этому конец.

В любом случае, для абсолютного большинства россиян 20 карт - это с запасом. Чаще всего человек активно пользуется двумя-тремя, а остальные просто пылятся в кошельке или ящике стола. Чтобы открыть вклад или накопительный счет, пластик не нужен. А перебросить деньги из одного банка в другой проще простого: переводы самому себе через Систему быстрых платежей на суммы до 30 млн рублей в месяц бесплатны. Так что даже охотникам за высокими процентами больше нет смысла плодить карточки ради перекладывания денег. Почти все решается онлайн - через мобильные приложения и веб-версии банков.

Суммарно во всех банках можно завести не более 20 пластиковых карт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2. Самозапрет на зарубежные звонки

Наверняка вы тоже получали звонки откуда-нибудь с Филиппин или Индонезии. Мошеннические колл-центры зачастую находятся где-нибудь в экзотических странах, куда до аферистов не дотянется российское правосудие. Некоторые особо рьяные депутаты предлагали вообще запретить звонки из-за рубежа. Но это было бы слишком. Поэтому меру сделали добровольной. Если у вас нет родственников, друзей или деловых партнеров за рубежом, вы сможете установить самозапрет на международные звонки.

А даже если не установите, то все операторы связи теперь обязаны будут маркировать все международные звонки. Чтобы человек сразу видел: ага, звонок из другой страны, значит надо быть вдвойне осторожным.

3. Быстрая блокировка фишинговых сайтов

Фишинговые ресурсы — это страницы-клоны крупных банков или госведомств. Они выглядят очень похоже. И цель таких подделок — ввести вас в заблуждение, что это настоящий ресурс. После этого мошенникам проще выудить ваши личные данные (логины, пароли) или банковские реквизиты. В том числе, запустив на гаджет какой-нибудь вирус.

Раньше заблокировать такие ресурсы было сложно. Владельцу официального сайта надо было доказать в суде, что это клон, который наносит ущерб репутации. Это могло растянуться на месяцы. Сейчас все будет гораздо проще.

4. Компенсация ущерба: теперь без лимита

Банки и операторов связи обяжут компенсировать клиенту потери, если они не предпримут всех возможных мер для противодействия мошенникам. К примеру, операторы связи должны будут оперативно блокировать мошеннические вызовы. А банки — приостанавливать подозрительные транзакции. Вся процедура будет прописана до мелочей.

- Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, - в этом случае компенсация не предусмотрена, - пояснил на днях вице-премьер Дмитрий Григоренко, ответственный за разработку всех антифрод-мер.

Причем, если раньше в тексте документа максимальная компенсация была ограничена суммой в 1,4 млн рублей, то теперь верхней планки нет.

5. Одноразовых симок больше не будет

Помните, были такие мемы. Пользователь блокирует какой-нибудь подозрительный номер, а мошенники смеются. Потому что у них этих номеров сотни. Все не заблокируешь. Аферисты пачками покупали сим-карты, оформляя их на подставных физ- или юрлиц. По сути, срок жизни одной симки исчислялся несколькими днями, если не часами. До тех пор, пока на номер не посыпятся жалобы.

Теперь появится жесткое правило - расторгнуть договор с оператором можно будет не раньше, чем через 90 дней после его заключения. Это сделает бессмысленной погоню за «свежими» номерами. Плюс эта мера хорошо дополняет ту, которая действует после первого антифрод-пакета (подробнее - ниже). Тогда ограничили продажу сим-карт 20 штуками в одни руки.

Расторгнуть договор с оператором можно будет не раньше, чем через 90 дней после его заключения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

6. Детские SIM-карты: обязанность стала правом

В ранних версиях документа родителям хотели вменить в обязанность уведомлять оператора о том, что симка передана ребенку. В итоге эту норму смягчили: вместо обязанности появилось право. Но есть вероятность, что многие родители им воспользуются. Как говорится, лишним не будет.

- Родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента, - пояснил Дмитрий Григоренко.

7. Спам-звонки станут дороже

Это косвенная мера, которая может помочь снизить количество звонков россиянам. После вступления в силу законопроекта Минцифры сможет устанавливать предельные тарифы на массовые обзвоны. Даже если их проводит легальная организация.

P.S. Большинство положений нового антифрод-закона вступят в силу с 1 марта 2027 года.

8. «Красная кнопка» для жертв обмана

На портале госуслуг появится сервис «красной кнопки». Человек, заподозривший, что стал жертвой мошенников, сможет «нажать» ее, чтобы мгновенно приостановить все операции по своим счетам. Это может спасти хотя бы часть денег.

КСТАТИ

СМС все-таки надежнее

Из документа исключили обязанность подтверждать значимые действия исключительно через мессенджер MAX. Тут депутаты вовремя поняли, что смс все-таки надежнее. Особенно после того, что приложение отечественного мессенджера удалили из App Store и отключили показ уведомлений для пользователей айфонов.

СПРАВКА «КП»

Напомним, вся система мер противодействия телефонным аферистам построена на базе ГИС «Антифрод». Это платформа для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством. Участники платформы в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Тем самым снижается потенциальный вред. Первые данные статистики за первый квартал этого года (см. графику) говорят, что эффект уже есть. Хоть и небольшой.

Первый «пакет» антифрод-мер заработал в 2025 году. Среди самых значимых мер: самозапрет на кредиты, лимит на оформление сим-карт, запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами. При этом в правительстве уже готовят третий пакет.

- Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы. Регулярное обновление инструментов защиты наших граждан в цифровой среде становится неотъемлемой частью эффективной борьбы, – считает Дмитрий Григоренко.

СОВЕТЫ «КП»

Как обезопасить свои сбережения

- Установите самозапрет на выдачу кредитов. Это можно сделать через портал госуслуг или в отделении МФЦ;

- Установите запрет на операции с вашей недвижимостью без вашего личного участия. Это тоже можно сделать онлайн или офлайн;

- Установите в банке сервис второй руки. Он означает, что любые подозрительные или нехарактерные операции должны быть согласованы с доверенным лицом (супругом, взрослым ребенком, близким другом и т.д.);

- С подозрением относитесь к любым звонкам с незнакомых номеров, особенно если вас просят назвать код из смс и срочно перевести куда-либо деньги;

- Помните, что потеря доступа к аккаунту на портале госуслуг не приведет к финансовым потерям и не сделает вас преступником (как обычно пугают мошенники);

- Если чувствуете, что что-то не так, сразу же положите трубку и выключите телефон на некоторое время. Успокойтесь, проверьте информацию в интернете, свяжитесь с родными или близкими. Главное — разорвать связь с аферистами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как растет объем хищений

Год - Сколько украли (млрд рублей)*

2021 - 10,9

2022 - 14,1

2023 - 15,8

2024 - 27,5

2025 - 29,3

2026** - 7,4

* Речь идет лишь о безналичных операциях, о которых жертвы заявили в банки. К примеру, по расчетам МВД, общий ущерб от действий мошенников за 2025 год составил 195 млрд рублей (учитывая все заявления жертв — в том числе тех, что отдали деньги наличными).

** Данные за 1-й квартал говорят о небольшом снижении хищений (на 6,3%), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным ЦБ.

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