«Окрошечная инфляция» оказалась ниже официальной: KP.RU рассчитал традиционный индекс главного летнего супа

В нашей окрошке практически все ингредиенты за год подорожали куда существеннее, чем на 2% или 3%, но один продукт всё же сделал «окрошечную инфляцию» ниже официальной. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Лето пока радует теплой погодой. Даже — местами жаркой. Руки само собой ищут бутылку… Да-да, кваса. А там где квас, там и окрошка. Вы пока ищите огурчики и редиску, а мы вам расскажем про «окрошечную инфляцию», поскольку уже посчитали традиционный индекс окрошки от KP.RU.

Окрошка у нас — по популярному «советскому» рецепту, в расчете на четыре порции: 400 г картофеля, 300 г редиса, 5 яиц, 300 г вареной колбасы, 300 г огурцов, 100 г свежей зелени (укроп, лук). И, конечно, литр кваса (или — для любителей — маложирного кефира 2,5%, который дополнительно можно разбавить минералкой или кипяченой водой). Немного поэстетствуем — возьмем квас именно окрошечный. Он чуть дороже «среднестатистического», но обычно все же по вкусу напоминает квас, а не какую-то шипучку.

Где возможно, цены смотрели по наиболее свежим данным Росстата (на начало июня 2025 и 2026 года). Где их нет, использовали другие открытые источники на те же даты в среднем по стране. Отдельные сложности вышли с кефиром — за неимением других сравнимых данных, его стоимость за 2025 год взята за июль, когда мы рассчитывали в прошлом году аналогичный индекс.

У тех, кто предпочитает окрошку на кефире, расходы выросли чуть больше, но тоже терпимо — плюс 3%. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Любители квасной окрошки могут слегка расслабиться: как показали подсчеты KP.RU, за год ингредиенты для этого блюда подорожали всего на 2% (см. «Индекс окрошки»). У тех, кто предпочитает окрошку на кефире, расходы выросли чуть больше, но тоже терпимо — плюс 3%.

В нашей окрошке практически все ингредиенты за год подорожали куда существеннее, чем на 2% или 3%. Но скажем спасибо картошке (а точнее аграриям, которые этой осенью собрали хороший ее урожай): картоха сейчас стоит почти на 40% дешевле, чем в начале июня 2025 года. За счет этого и получается, что «окрошечная инфляция» - ниже официальной, которая сейчас составляет около 5,4% годовых. Короче говоря, приятного аппетита!

ИНДЕКС ОКРОШКИ ОТ KP.RU

Так за год изменилась стоимость ингредиентов главного летнего «охлаждающего» супа

(в расчете на четырех человек, в среднем по стране, руб.)

Июнь 2025 г. Июнь 2026 г. Изменение

Картофель (400 г) 38,1 23,2 -39%

Редис (300 г) 40,5 45,0 +11%

Яйца (5 штук) 47,5 52,5 +11%

Огурцы (300 г) 39,5 42,9 +9%

Колбаса вареная (300 г) 167,0 173,2 +4%

Свежая зелень (упаковка 100 г) 90 93 +3%

Квас окрошечный (1 л) 119 125 +5%

Сметана (100 г) 36,0 35,5 -1%

Кефир 2,5% (1 л) 89* 98 +10%

ИТОГО

С квасом 577,6 590,3 +2%

На кефире 511,6 527,9 +3%

*июль 2025 года

! Не учитываем специи типа перца и соли (можно добавить по вкусу), а также воду для кефирной окрошки

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