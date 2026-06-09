Для социальных предпринимателей в регионах проведут грантовый конкурс, а в Петербурге открылась магистратура для будущих лидеров сферы

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

В России начали принимать заявки на конкурс «Вектор добра» и запустили международную магистратуру по социальному предпринимательству (СП). О трендах развития социального бизнеса и важных событиях в этой сфере рассказали эксперты фонда «Наше будущее». Он занимается развитием социального предпринимательства в стране.

В шести регионах финансово поддержат лучшие проекты

Конкурс «Вектор добра» определяет лучшие региональные инициативы в сфере СП и предоставляет финансовую поддержку для развития проектов лауреатов. Организует его фонд «Наше будущее». С 3 по 16 июня заявки на участие в премии принимают от предпринимателей из Тульской области и Алтайского края, которые работают в этих регионах не менее года. С 10 июня проект стартует в Оренбургской области.

В каждом из субъектов выберут по шесть проектов социального предпринимательства. Победители получают гранты по 500 000 рублей. Подать заявку может бизнес, который подтвердил статус социального предприятия в 2026 году. Такие компании и ИП имеют особую отметку в реестр МСП, который ведет налоговая служба.

— Проект должен отвечать на реальные социальные запросы жителей территории, иметь потенциал для развития и долгосрочный эффект. Средства можно будет направить на расширение работы, запуск новых направлений или открытие филиалов. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в конце июня, — рассказали организаторы конкурса.

«Вектор добра» до конца года проведут еще в трех регионах: Калининградской, Тюменской областях и Республике Башкортостан. Для каждого субъекта предусмотрены индивидуальные сроки проведения заявочной кампании. В прошлом году конкурс также прошел в шести регионах: 38 социальных предпринимателей получили 19 млн рублей на развитие своих проектов.

Руководитель региональных проектов Фонда «Наше будущее» Денис Богатов отметил, что конкурс проводится уже третий год подряд, а за это время поддержку получили более 70 проектов из 12 регионов страны.

— Это очень разные инициативы, но все они решают важные задачи на своих территориях. Такие проекты создают рабочие места для уязвимых групп, делают доступнее образование, реабилитацию и современные технологии, — рассказал Денис Богатов.

Тенденции сферы

Накануне летнего делового сезона в Перми прошел всероссийский форуме «От истоков — к будущему». Событие важно своей экспертной повесткой. Денис Богатов рассказал о трендах, которые меняют стандарты социального бизнеса. Сегодня отрасль перешла от поиска случайных ниш к формированию глубоких, социально значимых продуктов. В своем выступлении эксперт выделил технологизацию сферы: искусственный интеллект, цифровая аналитика и платформенные решения встраиваются в социальный бизнес так же, как раньше сайт и социальные сети. Другой тренд — масштабирование через сетевые модели и франшизы. В крупных городах социальный бизнес уходит в высокотехнологичные и креативные форматы, а в малых закрывает базовые потребности жителей через партнерства, действуя в сферах ухода за пожилыми людьми, образования, досуга. Еще один тренд связан со смещение фокуса с роста на устойчивость. Бизнес не стремится к заполнению рынка филиалами, а хочет укрепить то, что уже работает.

— Социальные предприниматели должны стать партнерами государству, а не благополучателями, — отметил Денис Богатов, говоря о взаимодействии отрасли с государством.

Повысить эффективность своих проектов СП поможет набор практических инструментов, разработанных в Лаборатории социального предпринимательства Фонда «Наше будущее». «Аксель.Соцзаказ» помогает в работе с механизмом государственного и муниципального социального заказа. «Формула роста» — масштабированию через сетевые модели. В помощь также программы «ПРО отрасль» и онлайн-курсы Школы социального предпринимательства на платформе Stepik.

Новая магистратура

Третье событие связано с развитием образования в сфере социального предпринимательства. Петербургский кампус НИУ ВШЭ запускает новую магистерскую программу «Социальное предпринимательство и инновации». Она будет готовить лидеров, способных решать общественные вызовы и строить эффективные бизнес-модели на международном уровне.

Программа появилась из партнерства между академическим сообществом и профильными экспертами в сфере социального предпринимательства. Ее разработку поддержал Фонд «Наше будущее»: он выступает посредником между университетами, бизнесом и обществом и помогает интегрировать актуальные кейсы и практический опыт в образовательный процесс.

Выпускники смогут строить карьеру в отделах устойчивого развития и ESG крупных корпораций, госструктурах, международных организациях или запускать собственные социально ориентированные стартапы.

— Программа выросла из исследовательской базы НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и разработана в междисциплинарной логике — на стыке экономики, социологии и политологии. Обучение построено вокруг ключевых элементов: социального предпринимательства, инноваций как управляемого и масштабируемого процесса, встроенности в международный консорциум университетов, — рассказали в пресс-службе Фонда «Наше будущее».

Новая магистратура встроена в экспертную экосистему социального предпринимательства. Программа открыта международному опыту и фокусируется на работе с реальными проектами. Через «Наше будущее» студенты получат доступ к крупнейшей в России базе знаний по социальному предпринимательству и возможность прямого диалога с действующими социальными предпринимателями. Набор абитуриентов откроется 20 июня и продлится до 8 августа 2026 года. Для поступления нужно пройти конкурс портфолио и онлайн-собеседование. Ключевым критерием оценки станет мотивация потенциальных студентов и их осознанный интерес к теме социального предпринимательства.

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