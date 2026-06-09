Если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, ему никакие визы и не понадобятся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Евродипломатия продолжает дозированно отмораживать себе уши. Назло "клятым москалям", разумеется. Неутомимый русофоб Урсула фон дер Ляйен грозно достала свой санкционный пакетик с пакетами и потрясла над ним очередным — 21-м.

«Кирпич за кирпичом мы разрушаем основы военной экономики России», — провозгласило это немецкое недоразумение. Почему нельзя сразу обрушить всю стену этих основ одним единственным пакетищем, она не сказала. Ну вот, к примеру, в свежем списке запрет на транзакции для двух российских портов и четырех аэропортов. А чего не для всех сразу? Или, вот, от трески нашей решили отказаться. А от селедки — нет. Почему?

Потому что все и сразу слишком больно? Ведь все санкции бумерангом возвращаются по европейским промышленности и социалке. Или потому что лучшие умы Евросоюза через пару месяцев должны собраться за круглым столом, чтобы подумать, что наложить в 22-й пакет.

Урсула фон дер Ляйен грозно предъявила 21-й пакет антироссийских санкций. Фото: REUTERS.

Ведь это ж нужен был коллективный разум, чтобы родить в 21-м списке запрет на въезд в ЕС тем, кто служил в российской армии во время СВО. Не очень понятен механизм этого табу, ведь в российские загранпаспорта штампы об участии в Специальной военной операции не ставят. Видимо, пограничник на контроле будет запрашивать российское Минобороны.

А если серьезно, то по нынешним временам надо быть альтернативно одаренным, чтобы поехать по каким-то делам во вражескую (а в ЕС дружественных нет) страну. С высокой вероятностью осесть там на нары по какой-нибудь выдуманной статье. Это в лучшем случае. А в худшем — быть выданным Киеву. Прецеденты с учеными и политиками уже случались.

В любом случае, если уж русскому солдату куда-то захочется всерьез, ему никакие визы и не понадобятся. Об этом очень популярно Урсуле фон дер Ляйен должен был дедушка рассказать. Уверен, он помнит.

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