Дмитрий Песков: США не сообщали об итогах контактов Уиткоффа с Киевом

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

… - Дмитрий Сергеевич, украинские ресурсы сообщили о телефонном разговоре Зеленского с Уиткоффом и Кушнером. Ранее Ушаков говорил, что готовится приезд американских переговорщиков в Москву… И в связи с этим - пара вопросов. Есть ли согласованная дата этого визита? Переговоры с американцами поставлены на паузу по понятным причинам… Это место пытаются занять европейцы, выдвигающие условия якобы справедливого и прочного мира. При этом ни американцы, ни европейцы никак не отреагировали на теракт в Старобельске, в Енакиево, в Крыму - против мирных людей. Доводится ли эта информация до американской стороны и видят ли в Кремле необходимость прямого контакта президентов Путина и Трампа?

- Начну с конца, - заметил официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 9 июня, на вопросы журналистов. - Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры.

Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно.

В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен.

Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты, контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами.

Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.

Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками.

Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно и, конечно же, для нас это неприемлемо.

А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Американская сторона каким-то образом доводила до российской содержание разговора Кушнера и Уиткоффа с Зеленским?

Песков:

- Пока не доводила. Но, с другой стороны, если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам… То, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно.

Еще раз повторяю, рабочие каналы диалога между ними и нами работают.

Вопрос:

- Планирует ли президент Путин поздравлять Пашиняна с победой?

Песков:

- Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов…

Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах… Поэтому предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.

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