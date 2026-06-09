Перед установкой имплантов нужно полное обследование: врач рассказал об особенностях операции в зрелом возрасте

Современные технологии позволяют восстановить зубы даже тем пациентам, которые считают свой возраст препятствием для лечения.. Фото: Svitlana Hulko/Shutterstock/Fotodom

«Волосы не зубы» - и правда. В отличие от волос, зубы заново не отрастают. И с возрастом ситуация усугубляется, потому что в процессе жизни большинство из нас теряет зубы. А это не только медицинская проблема - неудобно, плохо жевать. Но и уровень психологического комфорта человека: полная улыбка помогает ему сохранять уверенность и открытость в общении, поддерживать связи. А это, доказано множеством исследований, напрямую влияет на продолжительность жизни.

Впрочем, способность хорошо пережевывать пищу тоже приближает нас к долголетию. Ведь от этого зависит, достаточно ли необходимых нутриентов получает человек.

К счастью, современные технологии позволяют восстановить зубы даже тем пациентам, которые считают свой возраст препятствием для лечения. Сам по себе пожилой возраст не является противопоказанием для имплантации:

- Сейчас зубные импланты ставят и в 80 лет, - объясняет Юрий Коротчик, главный врач клиники Эстетической стоматологии. - Главное противопоказание — сахарный диабет. Но и с ним можно поставить импланты, если уровень сахара пациент держит под контролем.

Имплантация позволяет не только вернуть красивую улыбку, но и восстановить полноценную жевательную функцию, улучшить дикцию и повысить качество жизни. Фото: Mish.El/Shutterstock/Fotodom

Имплантация позволяет не только вернуть красивую улыбку, но и восстановить полноценную жевательную функцию, улучшить дикцию и повысить качество жизни, но, конечно, существуют и противопоказания. Очень важно общее состояние здоровья человека, наличие хронических заболеваний и состояние костной ткани челюсти. Врач объяснил, что перед установкой пациенту необходимо пройти комплексное обследование. Это помогает оценить возможные риски и подобрать наиболее подходящий вариант лечения.

Многих останавливает и высокая стоимость имплантации. Для пенсионеров такие расходы нередко становятся серьёзной финансовой нагрузкой, из-за чего решение о лечении откладывается на годы. Эксперт обнадеживает:

- Имплантация дешевеет. Сейчас есть разные системы имплантации, не только премиальные, поэтому она становится более доступной.

Специалисты напоминают: решение об имплантации принимается индивидуально. Поэтому при отсутствии зубов не стоит отказываться от консультации только из-за возраста. Врач может предложить разные варианты восстановления зубов исходя из вашего состояния здоровья и финансовых возможностей.

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