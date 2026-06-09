Близкие Вани Дмитриенко один за другим предостерегают его от звездной болезни: «Сейчас нужна поддержка по-настоящему любящих»

Певец Ваня Дмитриенко. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Юлия Пересильд поддержала певца Ваню Дмитриенко в непростой для него период.

Актриса Юлия Пересильд поддержала певца Ваню Дмитриенко в непростой для него период. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На днях в Москве прошла крупная музыкальная премия «МУЗ-ТВ 2026. Движение», где 20-летний Ваня Дмитриенко взял главную «мужскую» номинацию — лучший исполнитель, обойдя Диму Билана, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Леонида Агутина. Также парень получил награду в категории «Лучшая коллаборация» за песню «Силуэт», которую исполняет вместе со своей возлюбленной, 17-летней актрисой Анной Пересильд. После внезапно свалившегося на Ваню успеха своими переживаниями касательно его будущего поделилась летавшая в космос актриса и по совместительству мама его девушки Юлия Пересильд.

Среди тех, кто поздравил артиста с очередным успехом, оказался и продюсер Евгений Орлов, который в свое время помог Ване Дмитриенко сделать первые шаги в шоу-бизнесе. В соцсетях Орлов поделился архивными кадрами певца, снятыми еще в детстве, а заодно высказался о его нынешнем этапе карьеры.

По словам продюсера, недавние две награды на музыкальной премии стали очередным подтверждением популярности Дмитриенко. Однако Орлов отметил, что сегодня для молодого артиста есть вещи куда важнее. «Хочется пожелать ему сохранить главное — понимание того, что популярность, внимание публики и громкие победы не длятся вечно», — написал продюсер.

Продюсер Евгений Орлов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

При этом Евгений признался, что нынешний период в жизни певца считает непростым, но очень важным. По его мнению, вместе с успехом на Ваню легла и серьезная ответственность. Орлов отметил, что не раз видел, как талантливые артисты не справлялись с подобным испытанием, однако в случае с Дмитриенко настроен оптимистично. «От всей души желаю Ване еще много побед впереди. Но еще больше — сохранить себя, помнить о ценности человеческих отношений и о людях, которые были рядом с самого начала. И, конечно, здорово, что рядом с ним есть Аня — человек, который искренне переживает за него и поддерживает его на этом пути», — подчеркнул продюсер.

В комментариях неожиданно появилась и Юлия Пересильд, которая тоже поделилась переживаниями, что молодого певца может настигнуть звездная болезнь. «Ну вот прям плакать захотелось… Я сижу сочиняю пост как раз про Ваню… непростой период… коварный и счастливый одновременно… очень нужна сейчас поддержка по-настоящему любящих», — написала мама его возлюбленной.

Уже в отдельном посте в соцсетях Юлия Пересильд заявила, что не сомневается в Ване, который уже 2 августа может стать самым молодым в России артистом, собравшим «Лужники».

«Ты потрясающий парень! Звезда! Чистый, светлый, мудрый! Вдохновенно создающий свою музыку! И при этом не теряющий полюсов — человеческих! Что может быть важнее всего! Ты открыт людям, ты живой, ты помогаешь близким, с тобой рядом настоящие друзья, которых невозможно не полюбить: талантливые, светлые. И только попробуйте что-то сказать про то, что вам не нравится это поколение. Они просто классные. И, конечно, отдельное спасибо маме, что таким тебя воспитала!» — написала Пересильд.

Недавно в разговоре с KP.RU 17-летняя Аня Пересильд призналась, что ее совершенно не смущает повышенное внимание к их паре, наоборот, она рада, ведь это приносит им еще большую популярность. «А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает то, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно все. Мне кажется, это победа. Мне кажется, это то, к чему все стремятся. Поэтому я точно из-за этого не расстраиваюсь», — заявила Пересильд.

Впрочем, актриса признает, что иногда обсуждения переходят границы и становятся неприятными. Но и это, по ее мнению, обратная сторона популярности. «Да, иногда это бывает как-то неприятно, неприятные какие-то обсуждения. Но, опять же, все неприятное, все нехорошее, как бы так у нас устроено, к сожалению, приносит всегда больше популярности, чем что-то хорошее», — подчеркнула Аня.

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