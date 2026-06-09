«Это был момент, когда конфликт достиг крайней точки»: сын Децла впервые прокомментировал скандал с матерью из-за квартиры

Антоний Толмацкий впервые публично объяснил свою позицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семейный конфликт вокруг квартиры, в котором оказались замешаны сын Децла Антоний Толмацкий и его мать Юлия Киселева, получил продолжение. После публикации скандального видео, на котором молодой человек эмоционально требует освободить жилье для продажи, Антоний впервые публично объяснил свою позицию.

Напомним, ранее в соцсетях появились кадры, снятые Юлией Киселевой. На видео Толмацкий на повышенных тонах просит мать дать возможность подготовить квартиру к продаже. «Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфотографировать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — говорил Антоний.

После публикации ролика в Сети разгорелись споры. Однако близкий друг семьи Децла в разговоре с KP.RU призвал не делать выводы по одному эмоциональному эпизоду. По его словам, квартира изначально принадлежала бабушке Антония Ирине Толмацкой, а Юлия Киселева не являлась ее собственником.

«Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником, а жила там одна. За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний. Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять ее так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно. К сожалению, мама Антония восприняла это очень эмоционально, устроила скандал. Мы давно переживаем за ее ментальное состояние и надеемся, что ситуация уладится», — рассказал «Комсомолке» друг семьи.

Похожую версию озвучила и мама Децла Ирина Толмацкая. По словам бабушки Антония, именно она является собственником квартиры и уже несколько лет оплачивает ее содержание. Женщина утверждает, что хочет разделить жилье между внуком и Юлией Киселевой, чтобы каждый мог жить отдельно.

Теперь свою позицию решил озвучить и сам Антоний Толмацкий. Молодой человек подчеркнул, что речи о выселении матери не идет. «Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять ее на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности.

Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей. Мы не раз выходили на контакт с разными предложениями, пытались договориться мирно. К сожалению, один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни всех тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход без конфликта», — написал сын рэпера в соцсетях.

Антоний также признал, что на опубликованных кадрах выглядел слишком эмоционально. Он признался, что не считает такое поведение правильным и не пытается его оправдать. «Я понимаю, что выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать. Но я также знаю, что ни один человек не может быть понят по нескольким секундам записи, вырванным из контекста многолетней семейной истории», — отметил Толмацкий.

При этом раскрывать подробности семейного противостояния молодой человек не намерен. Он отметил, что много лет пытается оставить семейный скандал в прошлом, хотя получается это плохо. При этом для Антония важно донести до публики, что его неприличное поведение в видео, которое выложила его мать, это лишь вершина айсберга.

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