Как не испортить себе отпуск неправильным настроем: три привычки для хорошего отдыха

Лето наконец-то наступило, и вместе с ним все ближе и долгожданный отпуск. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Лето наконец-то наступило, и вместе с ним все ближе и долгожданный отпуск. Казалось бы, вот оно, счастье, море, солнце, никаких тебе рабочих задач и дедлайнов. А потом отпуск пролетает, выходишь на работу и думаешь: «И вот этого мы ждали весь год???» «А как же у других такие фото с роскошного отдыха? Почему у меня вечно не так?!» Как на самом деле отдохнуть душой и телом, KP.RU спросил у Татьяны Егоренко, доктора психологических наук, заведующей кафедрой педагогической психологии МГППУ:

- Продолжать «гнаться за идеальным» даже в отпуске – это то, что в психологии называется гедонистической адаптацией. Чем больше мы требуем от отдыха, тем меньше он нас восстанавливает. Летом эффект, так сказать, нарастает. Соцсети и реклама транслируют «правильный» отпуск - идеальные закаты, безупречные тела. Мозг считывает это как задачу, мол, ты должен радоваться по расписанию и продуктивно расслабляться. В итоге наши дофаминовые рецепторы (те, что про удовольствие) притупляются, и даже действительно красивый и хороший день кажется «недостаточно ярким», - говорит Татьяна Егоренко.

Как это изменить? Только не через жесткую борьбу с перфекционизмом (это только добавит чувства вины), а через простые привычки, которые возвращают нас в тело и в настоящий момент.

Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Три привычки для хорошего отдыха

1. «Окно в мир»

Каждое утро уделяйте реальности всего 2 минуты, стоя у окна (или на балконе, или на пляже). Просто отмечайте: что движется, что шумит, чем пахнет.

Почему это работает? В обычном состоянии, когда мы «просто отдыхаем» и ни на чем не сосредоточены, в мозге включается особая система, так называемая «сеть пассивного режима» (Default Mode Network).

Она - такое наше внутреннее «Я», отвечает за внутренние размышления: вспоминает прошлое, планирует будущее и, главное, постоянно сравнивает.

Это она шепчет: «Мой отдых недостаточно крутой», «Я ведь должен чувствовать себя счастливее».

В отпуске эта сеть часто работает на повышенных оборотах. В итоге человек физически лежит на пляже, а мыслями – все равно хочет уже покрутить ленты в соцсетях, посмотреть, а что там – у других. Залезть в рабочий чат «на всякий случай». Отдых идет, а восстановления не происходит.

Выполняя упражнение «окно в мир», мы мягко снижаем активность этой сети и переключаем внимание на реальность. Уже через пару минут в голове становится тише, а краски дня - ярче.

2. Переключайтесь с «результата» на «интерес»

Вечером вместо привычного самоотчета «как я сегодня отдохнул?» запишите 1 – 2 неожиданно интересных момента дня.

«Разговорился с женщиной в кафе, которая рассказала, как в 70-е годы здесь ловили рыбу». Или «тень от пальмы двигалась на песке так красиво, словно веер» или «вечером были видны звезды, неожиданно стало ясно». Начинаем замечать жизнь. Если отдыхаете вместе с кем-то, поделитесь такими своими находками за день друг с другом.

3. Разрешите себе скучный отдых

Специально выделите 30 минут без телефона, планов и стимулов. Просто посидите. Первые 5 – 7 минут может быть непривычно, а может и тревожно, но потом напряжение уходит, а настройки радости «просто быть» и «просто жить» возвращаются.

- Вместо красивого завтрака на веранде - просто съесть яблоко на ходу, но по-настоящему почувствовать его вкус. Вместо идеального загара - почувствовать ветер на коже. Повторяйте как мантру: «Это хорошо, это по-настоящему хорошо». Разрешите себе иногда быть скучным, вялым, неэффективным. Именно в этих «трещинах» и прорастает простая, живая радость, - говорит Татьяна Егоренко.

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