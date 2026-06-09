Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима рассказал, возможен ли трибунал над Зеленским. Фото: REUTERS.

Как работает механизм замалчивания преступлений киевского режима, сколько украинских военных преступников уже осуждено — и возможно ли создание международного трибунала для суда над Зеленским — об этом «Комсомолка» поговорила с послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родионом Мирошником.

- Родион Валерьевич, можно ли говорить, что на Западе начали допускать: информация России о преступлениях ВСУ - не выдумки, не пропаганда? Видите ли вы какие-то признаки этого - во всяком случае, после преступления в Старобельске?

- Вопрос не в том, способны западники воспринимать информацию или нет. Речь идет о политической конъюнктуре.

Они априори занимают позицию, которая как-то была озвучена во время заседания Совбеза ООН, когда мы представляли очередную порцию неопровержимых данных о преступлениях Киева. Представитель одной западной страны нам сказал: «Я не знаю, что там происходит, и не хочу знать. Я знаю, что во всем виновата Россия».

Поэтому информацию, которую мы собираем и публикуем, в первую очередь передаем странам, которые открыты к ее получению, занимают нейтральную позицию и не замараны содействием украинскому режиму или его поддержкой.

Те, кто сами являются преступниками, лишь в самом крайнем случае, когда их припрут к стене, смогут признать: они действительно понимали, что происходит. Пока защитники Киева свободны в своих манипуляциях с информацией, надеяться на то, что они добровольно признаются в своих преступлениях, несколько преждевременно.

- Если вспомнить время Минских соглашений и работу мониторинговой миссии ОБСЕ, как бы вы прокомментировали ее объективность? Потом выяснилось, что некоторые члены этой миссии были просто шпионами.

- Я бы не говорил столь категорично. В той международной миссии работали около 700 человек как минимум из 37 стран. Поэтому, кроме отъявленных шпионов, негодяев или манипуляторов, там могли быть относительно честные люди.

Если сейчас взять материалы той миссии с 17 по 24 февраля 2022 года, вы найдете данные о том, что за три дня количество обстрелов с украинской стороны увеличилось в 15 раз. И в этом миссия никого не обманула. Правда, они не писали, кто виноват в этой эскалации, но на своих картах все фиксировали.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«ХОТЯТ ОДНОГО — ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ»

- Как действует механизм замалчивания на Западе военных преступлений Украины и раздувания «преступлений» России?

Ту же Бучу взять. Ведь есть неоспоримые видеосвидетельства, как мэр города на улицах радуется, что российские войска ушли - и никаких трупов за его спиной. Есть ролик, как национальная гвардия 20 минут колесит по городу и тоже ничего этого не видит. А через три дня раскладывают мертвые тела, говорят, что это Россия… Сергей Викторович Лавров уже сколько лет просит: да назовите вы фамилии, кто там лежал. Не дают ответа.

- И не собираются они этого делать. Они контролируют СМИ мейнстрима, в значительной степени целый ряд международных площадок, на которых доминируют какие-нибудь сомнительные представители западных структур, входящих в то, что называют «группировкой Рамштайн» (союзники Украины, собирающиеся на военной базе Рамштайн в ФРГ для согласования помощи Киеву – Ред.).

Это криминальная группировка, которая виновата в разжигании войны и ее продолжении. Для нее не существуют сегодня те нарративы, которые они же скармливали нам десятилетиями, - свобода прессы, точность предоставления информации и проверка фактов, справедливость. Нет.

Они хотят только одного - нанести стратегическое поражение России. Для этого все средства хороши, в том числе информационные, создание фейков, запугивание людей, доминирование в информационных сетях, использование технологий любых психологических или ментальных операций. Это все поставлено на поток. Западные СМИ давно переделаны в оружие информвойны, это часть войны глобальной.

ГРУППИРОВКА «РАМШТАЙН»

- Можете привести конкретные примеры, когда на международных площадках в последнее время нам удавалось доказать, что преступления ВСУ реальны? И какая реакция была на это?

- Доказывать что-то на западных площадках нет ни малейшего смысла. Слава Богу, что ООН или ряд других организаций не являются в полном смысле западными.

Да, там активную роль занимают западные государства, но присутствуют и страны глобального Юга, мирового большинства, которые стараются быть объективными либо занимают нейтральную позицию.

К примеру, те же декларации, которые мы ежегодно принимаем на Генассамблее о запрете героизации фашизма - там четко видна эта преступная «группировка Рамштайн», которая поддерживает героизацию фашизма и которую очень корежат наши постоянные напоминания об итогах Второй мировой войны. Но гораздо большее число государств с пониманием относятся к предлагаемой нами резолюции и поддерживают ее.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ

1172 украинских военных уголовника получили свои сроки. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Несколько дней назад вы сказали, что Россия прорабатывает возможность создания трибунала над украинскими преступниками. Какая картина складывается сегодня по собранным вами материалам о преступлениях киевского режима? Идет ли речь о том, что другие государства могли бы выступить гарантами соответствия процедуры справедливого суда определенным нормам?

- В первую очередь процесс наказания украинских преступников сегодня находится в рамках юрисдикции России. Российские следственные органы и суды вполне справляются со своей задачей проведения следственных действий и осуждения военных преступников.

У нас 1172 украинских военных уголовника получили свои сроки. При этом около 850 уголовных дел были закончены, по ним проведены все следственные действия, материалы переданы в суд и по ним вынесены определения.

Самый маленький срок, который получили украинские боевики - это 8,5 лет. А в основном это сроки в 20, 25 лет и пожизненное заключение. Всего уголовных дел возбуждено сегодня около 9,7 тысяч, по ним ведется следствие Следственным комитетом России.

Если говорить о создании трибунала, то в мире механизмы создания подобной структуры определены решением Совбеза ООН. По аналогии, например, с трибуналом по бывшей Югославии.

Но этот механизм сегодня работать не будет - в «группировку Рамштайн» входит ряд стран, которые имеют право вето в Совбезе, и через него такое предложение не пройдет. Поэтому сейчас самый действенный механизм - национальная юрисдикция и вынесение приговоров через российский суд, в котором дела будут рассмотрены справедливо и в соревновательном процессе. Вынесенные приговоры будут выполнены, в этом можем не сомневаться.

Напомню, что Международный военный трибунал, который осуществлял Нюрнбергский процесс, появился только 8 августа 1945 года, когда боевые действия уже закончились и страны-победители решили наказать тех, кто нарушал нормы международного гуманитарного права.

После окончания войны можно поднять вопрос о том, чтобы в судебной системе был создан механизм, по которому иностранные государства, не запятнавшие себя кровавыми преступлениями и содействием киевскому режиму, могут выступать в качестве наблюдателей ради того, чтобы соблюсти процедуры ведения судебного процесса, обеспечить его чистоту. И это соответствует и нормам уголовного права России, и международным уголовным нормам.

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