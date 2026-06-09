Натали Портман наотрез отказалась играть Лолиту, но с радостью ухватилась за «Черного лебедя»

Натали Портман появилась на свет израильтянкой, в Иерусалиме, 9 июня 1981 года. Фото: IMAGO/C Flanigan/imageSPACE/Global Look Press

Натали Портман появилась на свет израильтянкой, в Иерусалиме, 9 июня 1981 года. Отец тоже родился в Израиле, а вот мать - в Огайо; бабушки и дедушки были выходцами из Европы - России, Польши, Австрии и Румынии. Натали неплохо говорит на иврите (это был ее родной язык, пока она не переключилась на английский), и в интервью сообщает, что ей нравится, когда люди говорят, что она выглядит как еврейка, - но при этом старается не браться за подчеркнуто «еврейские» роли: «Каждый месяц мне присылают по 20 сценариев о Холокосте, но я ненавижу этот жанр».

Актриса в 1995 году. Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американкой она стала в три года, когда родители перевезли ее в США (ныне у нее двойное гражданство). Она всегда подчеркивала, что была очень серьезным ребенком. «Я явно отличалась от других детей. Я была более амбициозной, знала, что мне нравится, чего я хочу, и очень много работала». Сначала занималась балетом, потом захотела стать актрисой. Когда ей было десять, в пиццерии недалеко от дома ее заметил агент - и предложил сняться в рекламе парфюмерной фирмы Revlon. Она твердо ответила, что карьера модели - не ее цель, и в рекламе не снялась.

В 12 лет Портман дебютировала в кино, сразу в главной роли в фильме Люка Бессона «Леон» (1994) Фото: кадр из фильма.

Зато в 12 лет она дебютировала в кино, сразу в главной роли в фильме Люка Бессона «Леон». Режиссер выбрал ее из тысяч претенденток (среди которых, между прочим, были совсем молодые Лив Тайлер и Кристина Риччи). И много лет спустя с ложной скромностью говорил: «Мой единственный талант - видеть талант в других». Бессон вспоминал: «Натали во время кастинга была маленькой 11-летней девочкой, она поначалу даже не вошла в финальный список кандидаток - их начинали отбирать с двенадцати. Но я заметил ее фотографию, пригласил ее на пробы, попросил сыграть две сцены, давал указания и наблюдал за ее реакциями. Ей удавалось одновременно плакать и смеяться - для такого возраста это было просто невероятным. Я понял, что наткнулся на жемчужину».

Другой вопрос, что сценарий пришлось изменить. Портман не нравилось, что в сценарии были сексуальные намеки (планировалось все-таки, что героиня будет чуть более взрослой, - хотя все равно несовершеннолетней). Их выбросили. Выбросили и сцену, где Матильда появляется обнаженной. И вообще любые предположения, что между нею и киллером Леоном может быть что-то большее, чем дружба. (Остался эпизод, где Матильда, старающаяся выглядеть роковой женщиной, вслух врет, что Леон - ее любовник, но Портман признавалась, что эта реплика далась ей труднее всего). Выбросили из сценария и сцену, где девочка лично приканчивает одного из тех, кто убил ее родителей. После этого Портман сочла, что с фильмом все в порядке (хотя ее мать была другого мнения, ей казалось, что много скользкого и сомнительного все равно осталось).

Ей после «Леона» не раз предлагали играть «лолит» - в том числе настоящую, в «Лолите» Эдриана Лайна по роману Набокова (она отказалась наотрез). Не получила она и роль Джульетты в «Ромео + Джульетте» База Лурманна с ДиКаприо - но тут уже продюсеры сочли ее слишком молодой. Вместо этого она снялась у Майкла Манна в «Схватке», у Тима Бертона в «Марс атакует!», у Теда Демми в «Красивых девушках», у Вуди Аллена во «Все говорят, что я тебя люблю». А еще в театральной постановке сыграла Анну Франк (редкий случай, когда Натали резко не понравилась некоторым критикам, хотя роль эмоционально была для нее крайне тяжелой; возможно, с этих пор она и не любит сценарии про Холокост).

Портман снялась у Майкла Манна в «Схватке» (1995) Фото: кадр из фильма.

В 14 лет она преспокойно говорила интервьюеру, что, может, еще и не станет профессиональной актрисой: «Вполне вероятно, я выберу математику, а еще всерьез думаю о карьере врача. Не знаю, смогу ли я сниматься всю жизнь. Такие большие перерывы между съемками... Я же вижу 20-летних актеров, которые ничего не делают, только курят сигареты и каждую ночь шляются по клубам в ожидании, когда им предложат следующую роль. Не уверена, что готова заниматься этим всю оставшуюся жизнь, хотя уже это полюбила и не знаю, смогу ли бросить. Актерская работа опасна, потому что вызывает привыкание...»

Натали Портман в фильме «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов». Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

Но потом Джордж Лукас пригласил ее на роль Падме Амидалы в новой трилогии про звездные войны - и после этого бросать было поздно. (К счастью - было бы, конечно, обидно, если бы кино ее потеряло. Впрочем, она все-таки окончила Гарвард, где изучала психологию и нейробиологию). В 2005-м она получила первую номинацию на «Оскар» за драму Майка Николса «Близость», в 2006-м побрила голову для фантастического боевика «V значит вендетта» и снялась в последнем фильме Милоша Формана «Призраки Гойи». А в 2011-м вышел фильм, за который она получила больше всего наград - «Черный лебедь».

Натали Портман в фильме «Черный лебедь». Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мысли о фильме маячили у Даррена Аронофски задолго до начала съемок: он обсуждал проект с Натали еще в 2000 году («это было на Таймс-сквер в Нью-Йорке, мы пили кофе, я просто думал снять что-то о балете - чисто идея, никакого сценария еще не было - и оказалось, что она очарована балетом, мечтает сыграть танцовщицу!») В результате у него получилась дилогия о людях, которые видят смысл жизни в своей работе и ради нее жертвуют один - жизнью («Рестлер»), а другая - разумом. Портман говорила, что очень хочет сыграть взрослую, серьезную роль, чтобы не застрять в образах «очаровательных миниатюрных созданий» (ее рост, кстати, 160 сантиметров, люди, видя ее в жизни, обычно первым делом удивляются, какая она маленькая). И Натали, и ее партнерша Мила Кунис увлекались балетом в детстве, но ради «Черного лебедя» им пришлось тренироваться полгода без выходных по пять часов в день (у станка, в бассейне и в спортзале - а еще нужно было худеть!) Но наградой для Портман стал «Оскар», который она получала глубоко беременной: на съемках Натали встретилась с хореографом Бенжаменом Мильпье, за которого вышла замуж и которому в итоге до того, как развестись, родила двоих детей.

За главную женскую роль в фильме «Черный лебедь» Портман вручили «Оскар», который она получала глубоко беременной. Фото: o05/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таких хитов, как «Черный лебедь», у нее с тех пор не было (за исключением, разумеется, трех марвеловских картин о Торе - она играла земную возлюбленную скандинавского бога грома, которая в конце концов умирала, но напоследок успевала побывать Женщиной-Тором и в сцене после титров обретала загробное счастье в Вальгалле). А очередную, пока что последнюю номинацию на «Оскар» она получила за «Джеки» чилийского режиссера Пабло Ларраина. И действительно неплохо сыграла там Джеки Кеннеди - хотя роль изначально предназначалась для Рейчел Вайс, похожей на героиню в сто раз больше, чем Натали; просто Вайс развелась с продюсером картины, все тем же Дарреном Аронофски, и он взял Портман, руководствуясь принципом «незаменимых у нас нет».

Актрисы Дженна Ортега и Натали Портман в новом комедийном триллере «Галеристка» (2026). Фото: кадр из фильма/kino-teatr.ru

Впрочем, если быть совсем точным, самую последнюю номинацию она получила только что, в 2026 году, как продюсер французского мультфильма «Арко» (она продюсирует кино с 2008 года). А снимается в последнее время не так уж часто: с 2019 по 2025 год - всего четыре художественных фильма. Впрочем, в 2026-м у нее намечен выход еще двух, мрачного комедийного триллера «Галеристка» и романтической комедии «Хороший секс». Так что, возможно, новые «Лебеди» и «Оскары» у нее впереди.

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