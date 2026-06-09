Российские ученые первыми «увидят» атом: в стране построена установка уровня адронного коллайдера

Наш СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) обладает лучшими в мире характеристиками в своём классе. Фото: Sergey Nivens/Shutterstock/Fotodom

В России построена установка, по научной ценности сравнимая с Большим адронным коллайдером. Это Сибирский кольцевой источник фотонов, или, ласково, «СКИФ». О научном порыве Владимиру Путину доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕН СОВЕТОВ

- Уровень развития науки в любой стране определяется тремя составляющими: первое – это люди; второе – это идеи, и третье – это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня рассказать о нашей новой установке класса «мегасайенс», - обратился министр к президенту.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент РФ Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Термин «мегасайенс» придумали для грандиозных проектов, вроде адронного коллайдера. Они позволяют проводить уникальные исследования, которые могут перевернуть мировую науку.

- Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Во-первых, он обладает лучшими в мире характеристиками в своём классе. Второе – в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок. Это вопрос даже не денег, но главное – это наличие научного потенциала. И третье - мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку.

«УВИДЕТЬ» АТОМ

Наш СКИФ находится в наукограде Кольцово, под Новосибирском. Если попытаться объяснить его функцию метафорически, для ученых установка - аналог огромной лупы. Она позволяет рентгеновскими лучами просвечивать любые объекты, досконально изучая их структуру и воссоздавая ее трехмерную модель. «Увидеть» под таким рентгеном можно будет даже атом.

Проект «Сибирского кольцевого источника фотонов». Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Что это значит в прикладном значении? Например, с помощью СКИФА ученые смогут расшифровать структуру и создать трехмерную модель какой-нибудь белковой вредоносной молекулы, что значительно ускорит разработку лекарства от болезни, которую она вызывает. Но не медициной единой.

- Как я понимаю, он будет применяться большом спектре? Микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции, термоядерный синтез.

- Все именно так, - подтвердил министр.

ЛУЧШЕ ВСЕХ

Строили чудо науки не без проблем - начали в 2020 году, подписали контракты с подрядчиками из Англии, Японии, Германии, Швейцарии…но в 2022-м они все связи разорвали. Но наши ученые из Института имени Г.И. Будкера смогли разработать и создать недостающие детали.

Вид на площадку строящегося СКИФа в 2024-м году. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Кстати в основе работы «СКИФа» лежит принцип автофазировки, который открыл наш советский физик Владимир Иосифович Векслер ещё в 1944 году. Поэтому можно сказать, мы построили то, что в своё время создали и изобрели, - сказал Фальков.

- Он у нас самый качественный, да? - поинтересовался президент. - После нас Франция, Швейцария, Англия, Италия, верно я понимаю?

Накопительное кольцо периметром 476 метров, предназначенное для генерации синхротронного излучения, в центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", 2026 год. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- У нас сегодня самый современный, самый передовой. Это, конечно, большой задел вперёд - подтвердил министр. - Сейчас уже построенный СКИФ принимает комиссия РАН 13 ученых - все титулованные, уважаемые люди, как правило, академики. А уже к осени начнутся первые исследования.

- Когда к осени? - уточнил президент.

- Сентябрь, не позднее октября мы уже точно проведём первый научный эксперимент, связанный с новым полиэтиленом, - пообещал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страна атомных ледоколов: зачем России единственный в мире ледокольный флот и почему мы его расширяем

Бесперебойный доступ в интернет, страховка жилья и бесплатные путевки: Владимир Путин подписал ряд поручений