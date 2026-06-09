Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Фото: REUTERS.

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Часть списка озвучила сама Урсула, про часть узнали Reuters и Politico. Брюссель надеется - или, скорее, делает вид, что надеется, отступать-то некуда - надавить на Москву с тем, чтобы «каким-то чудом» российская сторона пошла на уступки киевскому режиму.

ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЕС УЧАСТНИКАМ СВО

Самая громкая из предложенных санкций - полный запрет въезжать на территорию ЕС для всех россиян, которые проходили военную службу с начала конфликта на Украине в 2022 году. Как это намерены проверять? Вероятно, требуя заполнить расширенную анкету, изучая трудовые книжки и архивные банковские выписки.

Это стало бы первым в истории Евросоюза случаем, когда запрет на въезд был бы поставлен гражданам другой страны лишь по факту их военной службы. И такая дискриминация чревата волной исков в Европейский суд.

Пять дней назад стало известно, что 11 стран написали письмо главной евродипломатке Кае Каллас с требованием ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз. Возглавили демарш три прибалтийских государства, в компании с ними - Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Чехия и Польша. А также Норвегия с Исландией, хотя они в ЕС не входят.

Против, по слухам, выступили Италия, Франция, Испания и Греция - понятно, почему, они на туристах из России делают большие деньги.

Напомним, что предложения Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС, пока санкционный пакет не одобрят все 27 стран-членов, в силу он не вступит.

11 стран написали письмо Кае Каллас с требованием ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз. Фото: REUTERS.

ХОТЯТ «ЗАМОРОЗИТЬ» НЕФТЯНОЙ ПОТОЛОК

Вот что еще планируют фон дер Ляйен и Ко:

- Запретить поставки в Россию компонентов, сплавов и металлов для беспилотников.

- Добавить в санкционный список не только еще 90 банков, но и 11 криптовалютных платформ из России и третьих стран.

- Обложить санкциями российский рыбный промысел.

- Запретить продавать РФ танкеры для сжиженного природного газа и принять дополнительные меры против обслуживания наших танкеров.

- Заморозить потолок цен на российскую нефть на нынешнем уровне на полгода (сейчас это $44,10 за баррель), чтобы «Москва не могла наживаться» на последствиях войны с Ираном.

С прошлого года пресловутый нефтяной потолок стал динамическим - минус 15% от среднерыночной цены нефти Urals за полгода, и падал. Очередной пересмотр должен был состояться 15 июля - и, согласно «европейской формуле», из-за нефтяного дефицита потолок поднялся бы до $65–70 за баррель.

Санкции предполагают заморозить потолок цен на российскую нефть на нынешнем уровне на полгода Фото: REUTERS.

В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ

«Евросоюз исходит из того, что он находится с Россией в состоянии войны, - комментирует специалист по странам Европы, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачёв. – Сегодня россиянину и так получить визу в среднюю европейскую страну сложнее, чем гражданину самых проблемных стран мира – Афганистана, Судана или Сомали.

Периодически смягчают свои требования визовые службы южноевропейских стран – Греции, например. Но в целом туристический поток упал с пика в 8 миллионов российских визитеров за год до где-то 600 тысяч сейчас. А после ноябрьской рекомендации Брюсселя не выдавать россиянам многократные шенгенские визы стало ясно, что облегчений не предвидится. И вряд ли на поездки в ЕС рассчитывали российские военнослужащие».

Трухачёв подчеркивает: не стоит искать в действиях Евросоюза экономическую или дипломатическую логику. Еврочиновники не скрывают свою утопическую цель – «сменить режим» в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурору МУС, подписавшему запрос на арест Путина, грозит тюрьма

ВСУ на цели в России наводят два безумца: хозяева компании «Палантир» решили завладеть миром