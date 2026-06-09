В Затоке горит "главный мост НАТО": как это повлияет на ход конфликта

В ночь на 9 июня Вооруженные силы России атаковали объекты в 12 областях Украины. Фото: REUTERS.

В ночь на 9 июня Вооруженные силы России атаковали объекты в 12 областях Украины. В том числе, в Одесской, Сумской и Харьковской. Применились фугасные авиабомбы, беспилотники самолетного типа и крылатые ракеты. Сообщалось, что, кроме складов боеприпасов и горючего, пунктов временной дислокации боевиков и иностранных наемников, был поврежден и «главный мост НАТО» в незалежной. Источник в силовых структурах сообщил, что удары «Геранями» и ФАБ с УМПК пришлись по Затоке, где располагается важный мост между двумя частями Одесской области. Пожары после ударов подтверждает сервис NASA FIRMS. Он осуществляет спутниковый мониторинг очагов возгорания.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики, автором ТГ-канал Colonelcassad Борисом Рожиным.

ВАЖНЕЙШИЙ МОСТ

- Почему переправа в Одесской области имеет такое большое значение для НАТО и для ВСУ?

- Это одна из ключевых коммуникаций Украины. По мосту в Затоке грузы, которые поставляются альянсом через Румынию, заходят в Одесскую область и дальше поступают по всей Украине. Да, это не единственный логистический узел. Но один из самых крупных и известных. Его мы неоднократно атаковали. И ракетами, и дронами. Сейчас появятся спутниковые снимки - и можно будет оценить, насколько сильно мост выведен из строя. В ходе последней атаки там вывели из строя механизм для поднятия дорожного полотна. В районе Затоки, недалеко от моста, стоят старые турбазы, коттеджи. Там часто размещаются иностранные наемники - и туда прилетало неоднократно.

ПОЧЕМУ РАБОТАЛИ «СВЯЗКОЙ»?

- По мосту сейчас работали связкой — «Герани» и ФАБы?

- У моста есть железобетонные опоры и пролеты, и мостовое покрытие, и подъемный механизм. Для механизма — дроны, для опор — фугасные бомбы. В идеале, конечно, было бы разрушить пролет - там ремонт может на месяц затянуться. Но, как показал пример Антоновского моста в Херсоне, противник на него потратил около сотни «Хаймарсов», но, настелив стальные листы, мы в итоге вывели по нему технику с правого берега, а сам мост уже разрушили наши саперы-десантники - подрывом большим количеством взрывчатки. Это показатель устойчивости старых советских мостов — они не обваливаются даже от прямого попадания нескольких ракет.

КАК ЗАЩИЩАЮТ ПЕРЕПРАВЫ?

- Как они защищают мосты от атак с воздуха?

- Мобильными огневыми группами. У мостов у них стоят обычно одна-два немецких зенитных самоходки «Гепард» - по ним в предшествующие прилеты попадали.

- Можно ли сейчас оценить, насколько критично повержение этой переправы — и стало ли это началом долгожданной блокады поставок по южному коридору?

- Если мост поврежден так серьезно, как мы надеемся — да, это создаст ощутимые проблемы для противника. Но грузы поступают и в сам Одесский порт — а оттуда дальше на северо-восток и по железной дороге, и по автотрассам уходят. Контейнеры в Одесском порту мы достаем «геранями». Но инфраструктура там мощная и разветвленная, много объектов для поражения. Идут также поставки через Молдавию. Ну и, конечно, через Польшу и Западную Украину, там через тоннели.

- А что с автотрассами ближе к фронту?

- Мы выжигаем трассы Сумы-Харьков, Красноармейск — Павлоград. В ближнем тылу противника это делать гораздо проще — разнообразие средств поражение гораздо выше, чем при дальних ударах. И кадры получаются впечатляющие.

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