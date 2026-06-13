14 июня 2026 года, президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Фото: REUTERS.

В воскресенье, 14 июня 2026 года, президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Американцы готовятся отметить этот юбилей - кто с восторгом, а кто и с проклятьями. Но и те, и другие признают: этот яркий человек, крутой бизнесмен и весьма нетривиальный политик уже прочно вошел в мировую историю и наверняка останется в людской памяти.

О Трампе написаны тысячи аналитических статей, биографических исследований и личных воспоминаний. Мы решили представить образ и дела американского лидера в виде дома, который он построил (и продолжает строить). Во все уголки, конечно, заглядывать не стали, но в некоторых его возможных частях побывать смогли.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗОЛОТОЙ КУПОЛ ЗА ТРИЛЛИОНЫ

Свой американский дом Трамп решил накрыть крышей в виде купола. Да не простого, а противоракетного. Он призван защитить Штаты от всего, что могут обрушить на них с небес разные недруги. Стоимость этой кровли постоянно растет: год назад начинали с $480 млрд, а в мае Конгресс оценил ее уже в $1,2 триллиона. Все должно быть готово к 2029 г. У Израиля подобная штука есть, называется «Железный купол». Но, по меркам Дональда, железо не сильно блестит, поэтому у него будет «Золотой».

Однако, по мнению экспертов, строительство обойдется в несколько триллионов, сроки создания системы совершенно нереалистичны, а главное - она не сможет обеспечить надежную защиту в случае массированного ядерного удара.

ЧЕРДАК ПРИЧУД

У Дональда чердак забит причудами, экстравагантными выходками и непомерным тщеславием всех оттенков. В центре стоит горшок с нарциссом, которым он любуется, поглядывая на себя в зеркало - на втором сроке Трамп почувствовал себя властелином земного шара. Поэтому на стене в богатой раме висит та самая картина из его соцсети TRUTH Social, на которой президент в одеяниях Господа постирает над миром сияющую длань.

Тут же вышитое золотой вязью по шелку любимое изречение американского лидера: «Никто до меня этого сделать не смог, и только я сумел!» Дерганье в папуасских танцах на митингах, поток отборных ругательств в адрес политических противников и журналистов - это все тоже хранится здесь.

Есть и сугубо бытовые предметы, например, набор расчесок и батарея флаконов с лаками для волос. К своей знаменитой прическе Дональд относится весьма серьезно и однажды публично пожаловался, что «лак стал уже не тот, что раньше».

Трамп почувствовал себя властелином земного шара. Фото: социальные сети.

СПАЛЬНЯ, ПОЛНАЯ ТЕСТОСТЕРОНА

Лидер нации не очень-то любит пускать посторонних в свое приватное пространство. Насколько известно, в семье у Трампа особых проблем сейчас нет, искать скелеты в шкафах не имеет смысла. Тем более, что, по заявлению главы Минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, уровень тестостерона у Дональда «очень высокий для его возраста». Но все же личный врач сюда иногда заходит, когда здоровье президента пошаливает.

Он стал часто уставать и засыпает на совещаниях. Никто так толком и не объяснил, что за странные пятна вдруг появляются у Трампа то на шее, то на кисти руки, - судачат о лечении рака кожи. Хотя сам Дональд, только что прошедший очередной медосмотр, утверждает, что в свои 80 лет здоров как бык и даже поправился на 6 кило.

Политик похвастался, что в ходе когнитивного теста правильно ответил на все 120 вопросов, показав «экстремально высокий уровень интеллекта». И демонстрирует его каждый день, так что все уж устали удивляться...

Странные пятна вдруг появляются у Трампа то на шее, то на кисти руки. Фото: REUTERS.

ГОСТИНАЯ С ТАПКОМ МАДУРО

Представительское помещение - центр международной деятельности президента США. Здесь нашлось место для большой карты Мексиканского залива, переименованного в Американский, и указа Трампа с подписью, похожей на тын в казачьем хуторе, объявляющей о введении тарифного оброка практически для всех стран мира.

Висят памятные фото: с Владимиром Путиным в Анкоридже, с Си Цзиньпином - в Пекине. Вот Трамп учит уму-разуму лидеров Евросоюза, а вот - устраивает показательную порку Зеленскому. Рядом часы с кукушкой, провозглашающей мир каждые 24 часа. Но механизм сломан...

Неподалеку лежит ночной тапок похищенного президента Венесуэлы Мадуро. На столе - схема Ормузского пролива, где расплывается большое нефтяное пятно. Разбросаны игрушечные ракеты, самолетики и корабли, а также перечеркнутые варианты мирного соглашения с Тегераном.

Тут же забавный подарок из Тель-Авива: кукла американской собачки, которой виляет израильский хвост. А в дальнем углу за диваном пылятся несостоявшиеся начинания: провалившийся «Совет мира», который должен был заменить ООН, не ставшая 51-м американским штатом Канада, неприсоединенная Гренландия, неприватизированный Панамский канал. Хотя с последних трех пыль еще могут сдуть. За полтора года своего второго срока Дональд успел много чего наворотить во внешней политике, но пока серьезного успеха не снискал - ни в мире, ни в войне.

КАБИНЕТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Здесь вершится политика внутренняя. Гвоздями к стене прибиты пожелтевшие портреты врагов Трампа с прозвищами, которые он им присвоил: «худшего президента» Обамы, «лживой» Клинтон и «сонного» Байдена. Тут же - трофеи политического сафари.

Прикреплены, например, скальпы упраздненных Агентства по международному развитию (USAID), «Голоса Америки*» (организация признана у нас иноагентом) и других федеральных служб, которые, по мнению Дональда, даром ели хлеб.

На президентском столе - изрядно выцветшая кепка MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Кажется, что ее вот-вот уберут, потому что движение расслаивается и хиреет - многие американцы перестают верить обещаниям Трампа. Его рейтинг упал с 47% в начале срока до 34-35% сейчас. Цены растут, медстраховка стремительно дорожает - 27 тысяч долларов (почти 2 млн руб.) для семьи в год. А прибавивший в стоимости бензин вообще грозит администрации колоссальными издержками. Ведь в ноябре - промежуточные выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть.

Есть, правда, у Дональда и сильный козырь. Стоящий в кабинете макет фрагмента стены на границе с Мексикой (она по длине скоро догонит Великую китайскую) символизирует, что количество нелегальных мигрантов в стране действительно упало до минимума с 1970-х годов и значительно снизился наркотрафик.

Движение MAGA расслаивается и хиреет - многие американцы перестают верить обещаниям Трампа. Фото: REUTERS.

КУХНЯ C УКРАИНОЙ В МОРОЗИЛКЕ

Хорошо известно, что Дональд – фанат диетической колы (до 12 бутылок в день) и фастфуда, особенно чизбургеров, которые он, в отличие от большинства соотечественников, поедает с помощью ножа и вилки. Куда интересней кухня политическая: что готовит нам белодомовский кулинар вместе со штатом своих поваров-помощников? Похоже, скоро тут примутся за блюдо с кровью под названием «Куба». Трамп только что пообещал разобраться с ней «на обратном пути из Ирана». Но путь этот может стать долгим: президент США завяз в ближневосточном кризисе и не знает, что делать дальше - то ли довести его до полного кипения, то ли поставить остужаться.

К конфликту на Украине он явно охладевает и не прочь задвинуть его куда-нибудь в морозилку. Но к концу своего президентства Дональд рассчитывает предстать в образе шеф-повара с такими регалиями: главный мировой «миротворец-заключитель сделок», хозяин Западного полушария и жесткий защитник экономических интересов США по принципу «Америка прежде всего».

ПОСТ ОХРАНЫ ИЛИ ЖИЗНЬ

Она 47-му президенту США досталось по наследству от предшественников, но при нем сильно расширилось - жизнь заставила! Четыре покушения, дважды - со стрельбой, надорванное пулей ухо... Это вам не шутки! Количество сотрудников Секретной службы, охраняющих лично главу государства, увеличилось до трехсот. Под защиту также взято рекордное число лиц из его ближайшего окружения - 42 человека, включая 18 членов семьи.

Но сотрудникам Секретной службы есть, куда расти: последняя попытка покушения показала их очередные промахи.

Трамп пережил четыре покушения, дважды - со стрельбой. Фото: REUTERS.

БУНКЕР ПОД БАЛЬНЫМ ЗАЛОМ

О, до такого не додумался никто из предыдущих хозяев Белого дома, включая самого Трампа в его бытность 45-м президентом страны!

Мрамор и хрусталь, лепнина, красное дерево и золото, золото, золото - все должно олицетворять любовь Дональда к пышности и роскоши в стиле Версаля. По углам - трехметровые позолоченные статуи лидера страны (они уже стоят кое-где в США). Звезда в его честь с Аллеи славы в Голливуде (открыта еще в 2007-м), даже золотая медаль лауреата Нобелевской премии мира (переданная ему настоящей лауреаткой - венесуэлкой Марией Кориной Мачадо, которая «мирно» аплодировала похищению Мадуро. Оригинал после Ирана Дональду вряд ли светит).

Под потолком среди огромных люстр подвешена модель самолета Boeing 747-8, подаренного Трампу королевской семьей Катара. Его прозвали «летающим дворцом» из-за обилия золотых элементов отделки в салонах.

Ну и, конечно, еще одна помпезная штуковина, призванная прославить имя нынешнего американского лидера. В столице есть Обелиск Вашингтона, Мемориал Линкольна, а теперь будет еще и Триумфальная арка Трампа, которую он собрался воздвигнуть в честь приближающегося 250-летия США.

Самое интересное, что под бальным залом в настоящем Белом доме Трамп строит 6-этажный подземный бункер, в котором намерен укрыться. Если «Золотой купол» не спасет.

*Признано в России СМИ-иноагентом.

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