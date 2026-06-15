Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА ПО УКРАИНЕ НА САММИТЕ G7: ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ США

Все же история соглашения по Ирану напоминает анекдот про «купи козла»: Белый дом затеял войну, проигрывает ее, а теперь называет мирный план своим выдающимся достижением.

Дональд Трамп прилетел с бала на корабль, то есть сразу после своего юбилея отправился во Францию, где стартует саммит «Большой семерки». Сидя рядом с Макроном, президент США отчитался об успехах на иранском направлении. И сказал, что настает время «перейти к украинскому вопросу» - поскольку с Ираном уже все решено.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА ПО УКРАИНЕ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ

Но, во-первых, ничего толком не решено. Предстоят еще два месяца тяжелых переговоров. А во-вторых, члены «семерки» плюс Зеленский, которого они ждут завтра, попытаются убедить Дональда в том, что Россия ослабла - и сейчас самое время выкатывать нам очередные ультиматумы.

Сидя рядом с Макроном, президент США отчитался об успехах на иранском направлении Фото: REUTERS.

На фоне вчерашних российских ударов по военным объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске - и дороги на Краматорск и Славянск, которая открывается нашим военным через Константиновку - обработать Трампа таким образом будет трудновато. Тем более, что правду о происходящем ему в воскресенье почти час рассказывал лично Владимир Путин.

Но коллеги по G7 постараются.

Встречая Трампа, Эммануэль Макрон пустил в ход весь шарм, наработанный в школьном театральном кружке под руководством Брижит. Посулил превратить саммит в празднование грядущего 250-летия Соединенных Штатов. Пропел гостю дифирамбы за иранскую предварительную сделку. А про Украину сказал: «Мы на стороне американцев в переговорах о прочном мире». (Важнее, впрочем, чтобы американцы не были тут на стороне французов).

Канцлера Германии Мерца ждали чуть позже, но перед отлетом во Францию он успел проронить: «Впервые может открыться окно для дипломатии, чтобы прекратить боевые действия на Украине». И с Трампом надо это обсудить предметно.

О чем читать у Мерца между строк, понятно: дорогой Дональд, алмазная донна, зачем же самой-то трудиться? Чай, устали. Мы вам сейчас покажем, как правильно обращаться с русскими - только допустите к переговорам...

Президент США назвал Макрона «своим особенным другом» (прозвучало двусмысленно), а беседы с Киевом и Кремлем - «хорошими». И пообещал продвигать «соответствующие решения» по Украине.

Заявления на саммите G7 и анонсированный визит трамповских посланников Уиткоффа и Кушнера в Россию покажут, какие именно решения намерен теперь продвигать Дональд.

Если его, конечно, снова не отвлечет Иран. Молвил же Трамп сегодня: «Если мы не сможем прийти к соглашению, то вернемся к исходной точке». Горячей, надо полагать.

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