Заявление Дмитрия Шепелева в годовщину смерти Жанны Фриске обернулось громким скандалом

Дмитрий Шепелев сделал пронзительное признание о Жанне Фриске. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Шепелев в годовщину смерти Жанны Фриске обнародовал пронзительное письмо. Телеведущий искренне пожалел родителей певицы из-за пережитого ими горя. Однако без едкого выпада в адрес семьи артистки не обошлось. Это спровоцировало громкий скандал.

Жанна Фриске умерла от рака 11 лет назад. По случаю скорбной даты молчание прервал Дмитрий Шепелев. Он сделал трогательное признание о сыне некогда любимой женщины.

"Возле письменного стола Платона стоит большая фотография мамы. Она охраняет его сон, она с ним в дни его больших мальчишеских побед и в самые обычные дни. Сегодня 11 лет, как Жанны не стало", - начал Дмитрий.

По его словам, Жанна всегда в их сердцах. "Ее уход - наша боль. Сейчас мне 43. Я стал старше нее. И с каждым прожитым годом я все сильнее сочувствую ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь. Всем сердцем. Как отец, конечно, я понимаю, какой он - главный страх для каждого родителя", - отметил шоумен.

Он признался, что не берется судить, как близкие Фриске проживают свое горе. При этом артист в очередной раз заявил, что не разрешит семье покойной певицы общаться с Платоном.

Артистка похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном - встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", - огорошил он откровением.

Дмитрий отметил, что плачет, думая о том, что близкие Платона упустили его детство. Ведь этого уже никогда не вернуть.

"Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить. Есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было - не материал для эфира. То, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне - это глубоко личное. Не напоказ", - сказал, как отрезал, Шепелев.

Меж тем семья почтила память Жанны на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Ее сестра Наталья на могиле певицы пожаловалась, что Шепелев по-прежнему не позволяет им видеться с Платоном. После чего оскорбила Дмитрия.

В свою очередь, крестная Платона - Ольга Орлова опять попросила у ведущего разрешения увидеть крестника: "Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента".

Владимир Фриске отбирает квартиру у внука Платона Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отец Жанны - Владимир Борисович заявил, что его несостоявшийся зять спрятал Платона. "Мы его 12 лет не видели, не общаемся. Шепелева видеть не хочу, могу наделать глупостей, избить его", - цитирует отца Фриске Woman.ru.

После чего заговорил о наследстве. Речь о квартире Жанны, которую ее родители пообещали отдать внуку. Впрочем, теперь, похоже, они передумали. "Если в ближайшее время я не смогу Платошу увидеть, то я просто перепишу ее (квартиру) на Луняшу", - пригрозил Владимир Борисович, слова которого приводит KP.RU.

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