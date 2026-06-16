В Голландии строят лагерь для двух тысяч «русских военнопленных»

Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами Фото: EAST NEWS.

Когда пару-тройку недель тому назад я попросил специальных людей в нашей редакции (а есть такие) проверить, не фейк ли сообщения, что какой-то там капитан Бундесмарине (ВМС ФРГ), который сейчас командует территориальной обороной одного из крупных немецких городов, устраивает семинары и читает лекции по поводу организации лагерей для военнопленных из России, то получил ответ, что источник сомнительный. То ли это запись старая, то ли персонаж неадекватен. Между тем, настроения политических властей и военной верхушки в странах Европы на протяжении последних нескольких лет не оставляют никаких сомнений в том, что это лишь вопрос времени.

И, как выяснилось уже сейчас, очень короткого времени. Да его, по сути, уже и нет осталось. Как сообщило посольство России в Королевстве Нидерланды, Гаага тестирует сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией.

- Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения», - вполне официально заявило диппредставительство России в этой стране.

Это не для беженцев, не для каких-то перемещенных лиц. Голландская армия развертывает лагерь, в котором планирует разместить 2 тысячи военнопленных военнослужащих российской армии. Об этом уже и немецкое издание «Бильд»* написало. Это официально подтвердила бригадный генерал и командующая Службой оперативной поддержки сухопутных войск Нидерландов Николь де Вольф, которая прямо заявила, что учения по развертыванию такого лагеря проводятся именно «в преддверии возможного конфликта с Россией».

По словам этой генеральши, это будет не концлагерь времен Второй мировой, а писк современных технологий – вместо пулеметчиков на вышках и прожекторов на них мачты с видеокамерами и беспилотники, которые будут не только отслеживать, что творится по периметру и в каждом уголке, но и пресекать попытки побега. Госпожа генеральша, впрочем, уверена, что из таких «райских» условий никто и не захочет сбежать – пленные будут содержаться небольших белых бараках, каждый из которых рассчитан примерно на 20 человек. Офицеры и рядовые будут содержаться вместе, а в лагере для них предусмотрены столовая, медицинский пункт, душевые и прогулочные дворы.

Об одном тревожится госпожа генерал – за последние десятилетия нидерландская армия практически лишилась опыта в обращении с тысячами захваченных солдат (вообще-то, такой опыт у голландцев был, когда они служили германским нацистам, и это были не их лагеря, а немецкие). И не стоит, кстати говоря, полагать, что с тех пор что-то изменилось, и у голландцев на первое место вышли моральные устои и соображения гуманности.

Фашисты, если вспомнить, тоже устраивали экскурсии для Красного Креста по образцовым лагерям, в которых английские и французские военнопленные после завтраков или обедов играли в футбол, а в это время по соседству в других лагерях печи крематориев дымили не переставая, и славяне с евреями рылись в отходах в поисках съестного. Так что, на самом деле Европа близка к панике – скоро война, а у них концлагеря не готовы, газ не завезен, крематории не проверены, пулеметы на вышках отсутствуют.

Голландская генеральша объясняет «санаторные» условия содержания тем, что они в НАТО следуют принципу: «Не делай другим того, чего не желаешь себе», - и рассчитывают, что с их пленными будут обращаться в русском плену также гуманно. Только вот мы ни для каких их пленных ничего строить не собираемся. Но голландцев это ни на какие мысли не наводит. А зря. Могли бы прикинуть что-нибудь к носу и задаться вопросом, а почему? Самый простой ответ – потому что никаких русских пленных в Голландии не будет. А голландских – в России, пусть и по другой причине. Кстати, российское дипведомство уже ответило на этот вопрос, хотя из Гааги его пока не задавали.

- Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем «горячим головам» следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся, - заявили в посольстве РФ в Гааге.

И действительно, какой дурак будет устраивать лагеря для военнопленных в зоне сплошного радиоактивного заражения? Это же негуманно.

*Признано СМИ-иноагентом в РФ

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