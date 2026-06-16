Незаконные доводы Киева отвергли: почему Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах

Арбитраж в Гааге отмел доводы Украины как необоснованные. Фото: Najat Oulhaj/Shutterstock/Fotodom

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение третейского суда в Гааге имеет важное значение для будущего, поскольку международная судебная инстанция впервые признала суверенитет России в новых границах. Накануне стало известно, что Россия победила в международном арбитраже в Гааге по делу о правах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Арбитраж отклонил требования Украины о суверенитете над Крымом, возврате ресурсов, выплатах и демонтаже Крымского моста. Россия подтвердила статус названных акваторий как своих внутренних вод.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Марией Ярмуш, адвокатом, специалистом по гражданскому и международному праву.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

ПРОВАЛ КИЕВА

- Насколько важно для нас решение арбитража в Гааге - ведь 10 лет разбирательство шло по Азовскому морю и Керченскому проливу?

- Киевский режим до недавнего времени, а, может быть, и сегодня, продолжает утверждать, что «территория Крыма – это суверенная территория Украины», занятая Россией «незаконно». При этом сам же Киев 10 лет назад обратился в Гаагу - в международный, уважаемый в мире суд арбитражный.

- Это третейский суд?

- Да, и там постоянная палата. Киев требовал признать, во-первых, свой суверенитет над акваторией Черного моря вокруг Крыма. В их требованиях и Азовское море у них есть, и Керченский пролив они хотели сделать международным.

- Чтобы там военные корабли могли проходить?

- Да, корабли стран НАТО! И они требовали даже демонтировать Крымский мост. Но в итоге все их доводы, все «аргументы» постоянная палата в Гааге из пяти независимых арбитров отвергла. Просто отмела как необоснованные и незаконные.

Крымский мост через Керченский пролив. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

УСПЕХ МОСКВЫ

- И что в результате?

- Юридически закреплено право России. Это суверенная территория Российской Федерации - все, что относится к Крыму, Азовское море, Керченский пролив, акватория вокруг Крымского полуострова. И в будущем любые разбирательства, которые будут пытаться оспорить данный факт, будут противоречить данному судебному акту, который имеет юридическую силу. И Российская Федерация может, помимо всего прочего, показать этот судебный акт о том, что доводы Украины по данным вопросам завершены полным проигрышем украинского иска.

- Они необоснованны?

- Они незаконны. А Россия закрепила этим актом свой суверенитет на данной территории. В том числе, над акваторией Черного моря. И никакие репарации, компенсации Украина получить не может за это. И каким-то образом действовать без разрешения суверенного государства в этих территориях морских также не может никто – ни Украина, ни кто-либо другой.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ?

- Но арбитраж признал, тем не менее, что Россия нарушила ряд положений Конвенции ООН по морскому праву при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив?

- В этом решении очень важный аспект подчеркнут арбитрами. Да, они указали на нарушение. Но в чем нарушение? В том, что экспертизы, которые рассматривали техническую возможность строительства Крымского моста, пришлось проводить в очень сжатые сроки. И была вероятность при их проведении не охватить полный масштаб всех необходимых исследований. Но арбитры указали, что столь жесткие сроки были связаны с тем, что население Крыма оказалось обесточено. Украина поставила полуостров, всех крымчан в блокаду. Возникла необходимость организовать поставки энергоресурсов, продуктов и всего, необходимого для жизнеобеспечения населения Крыма. Потому строительство моста и проводилось в такие сжатые сроки.

- В успех не верили в Киеве, но верили в Москве?

- Да. И получился потрясающий мост. Удивительный по своей технической конструкции, своей безопасности и надежности. Вот только в этом «нарушение».

- И это не нарушило экологию?

- В Гааге отмели все «аргументы» Киева о том, что Москва «нарушила экологию Черного моря». Нет, только быстро провели экспертизу. Но провели - и построили. И в этом суть вопроса. И все дальнейшие обвинения в адрес России со стороны киевского режима необоснованны и даже смешны.

- Арбитраж не рассматривал сам вопрос принадлежности Крыма?

- Тут рассматривался иск Киева — и он не был удовлетворен. Использовали Конвенцию по морскому праву. Решение касалось именно морских ресурсов, принадлежности территориальных вод Украине или России, - именно в связи с Конвенцией по морскому праву. Это же третейский суд. Он не имеет юрисдикции решать вопрос о территориях, которые сейчас относятся к Российской Федерации. Рассматривали только то, что относится к их компетенции, юрисдикции - приняли законно обоснованное решение, согласно Конвенции ООН по морскому праву.

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