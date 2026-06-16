Путин назначил дату выборов в Госдуму: объясняем, как пройдет голосование и сколько дней оно будут длиться

Фото: REUTERS.
Владимир Путин назначил официальную дату выборов в Государственную Думу – 20 сентября 2026 года. Указ президента подписан 16 июня и размещен на сайте официального Кремля. Но это вовсе не значит, что выборы пройдут в один день. Подробности о том, как будем голосовать, собрала «Комсомолка».
Вопрос это вовсе не праздный. Дело в том, что официальную дату выборов определяет президент, но Единый день голосования может быть распределен, как уже не раз бывало, на несколько дней. По закону, решение об этом принимает ЦИК – в течение 10 дней после президентского указа.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова замечала, что именно так, вероятнее всего, будет и в этот раз. Учитывая, что 20 сентября – воскресенье, а обычно выборы растягиваются на пятницу и выходные, скорее всего, голосовать Россия будет 18, 19 и 20 сентября.
Все региональные и муниципальные выборы, за редким исключением, должны продлиться столько же. Участки будут открыты ровно 12 часов с 8:00 до 20:00.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Государственная Дума – это нижняя палата российского парламента. В ней 450 депутатов. Из них ровно половина (225 человек) избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам), вторая половина – по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Поэтому и голосовать россиянам придется и за партию, и за депутата, который выдвигается от их округа.
Для победы в мажоритарном голосовании, нужно набрать простое большинство. Для примера, в нынешнем созыве Госдумы по этой системе прошли представители 7 партий:
- Единая Россия – 198 мандатов.
- КПРФ – 9 мандатов.
- «Справедливая Россия – за правду» - 8 мандатов.
- ЛДПР – 2 мандата.
- «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста» - по 1 мандату.
Партии же, для вхождения в Госдуму, нужно преодолеть порог в 5% избирателей. В этом созыве таким образом прошли пять партий:
- «Единая Россия» - 126 мандатов
- КПРФ – 57 мандатов.
- «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов
- ЛДПР - 21 мандат
- Новые люди – 13 мандатов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Всего в России зарегистрировано 18 политических сил, которые имеют право поучаствовать в гонке. 12 из них уже представлены в региональных парламентах, а значит имеют право не собирать подписи.
Остальным 6 партиям нужно собрать подписи не менее 200 тысяч сторонников (не более 7 тысяч из одного региона), чтобы получить право выдвигать кандидатов (в мажоритарном голосовании) и регистрировать списки (в пропорциональном голосовании).
ВЦИОМ в преддверии выборов проводит опросы граждан, которые могут частично показать картину на выборах. Так, в конце мая людям задавали вопрос, за кого они готовы были бы проголосовать (если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье).
32% - за «Единую Россию»
11,7% - за ЛДПР
10,1% - за КПРФ
10% - за Новых людей
6,1% - за «Справедливую Россию – за правду»
8,8% - за другие партии, которые сегодня не представлены в парламенте по спискам.
(всего опрошено 3200 человек старше 18 лет, 50% по телефону, 50% - в личном общении)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин наградил тех, на ком держится Россия: от нейрохирургов, спасших тысячи жизней, до создателей оружия для спецслужб