Путин назначил дату выборов в Госдуму: объясняем, как пройдет голосование и сколько дней оно будут длиться

Указ президента подписан 16 июня и размещен на сайте официального Кремля Фото: REUTERS.

Владимир Путин назначил официальную дату выборов в Государственную Думу – 20 сентября 2026 года. Указ президента подписан 16 июня и размещен на сайте официального Кремля. Но это вовсе не значит, что выборы пройдут в один день. Подробности о том, как будем голосовать, собрала «Комсомолка».

КОГДА ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ РФ?

Вопрос это вовсе не праздный. Дело в том, что официальную дату выборов определяет президент, но Единый день голосования может быть распределен, как уже не раз бывало, на несколько дней. По закону, решение об этом принимает ЦИК – в течение 10 дней после президентского указа.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова замечала, что именно так, вероятнее всего, будет и в этот раз. Учитывая, что 20 сентября – воскресенье, а обычно выборы растягиваются на пятницу и выходные, скорее всего, голосовать Россия будет 18, 19 и 20 сентября.

Все региональные и муниципальные выборы, за редким исключением, должны продлиться столько же. Участки будут открыты ровно 12 часов с 8:00 до 20:00.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КОГО И КАК БУДЕМ ВЫБИРАТЬ?

Государственная Дума – это нижняя палата российского парламента. В ней 450 депутатов. Из них ровно половина (225 человек) избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам), вторая половина – по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Поэтому и голосовать россиянам придется и за партию, и за депутата, который выдвигается от их округа.

Для победы в мажоритарном голосовании, нужно набрать простое большинство. Для примера, в нынешнем созыве Госдумы по этой системе прошли представители 7 партий:

- Единая Россия – 198 мандатов.

- КПРФ – 9 мандатов.

- «Справедливая Россия – за правду» - 8 мандатов.

- ЛДПР – 2 мандата.

- «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста» - по 1 мандату.

Партии же, для вхождения в Госдуму, нужно преодолеть порог в 5% избирателей. В этом созыве таким образом прошли пять партий:

- «Единая Россия» - 126 мандатов

- КПРФ – 57 мандатов.

- «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов

- ЛДПР - 21 мандат

- Новые люди – 13 мандатов.

Государственная Дума – это нижняя палата российского парламента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Всего в России зарегистрировано 18 политических сил, которые имеют право поучаствовать в гонке. 12 из них уже представлены в региональных парламентах, а значит имеют право не собирать подписи.

Остальным 6 партиям нужно собрать подписи не менее 200 тысяч сторонников (не более 7 тысяч из одного региона), чтобы получить право выдвигать кандидатов (в мажоритарном голосовании) и регистрировать списки (в пропорциональном голосовании).

ФАВОРИТЫ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ

ВЦИОМ в преддверии выборов проводит опросы граждан, которые могут частично показать картину на выборах. Так, в конце мая людям задавали вопрос, за кого они готовы были бы проголосовать (если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье).

32% - за «Единую Россию»

11,7% - за ЛДПР

10,1% - за КПРФ

10% - за Новых людей

6,1% - за «Справедливую Россию – за правду»

8,8% - за другие партии, которые сегодня не представлены в парламенте по спискам.

(всего опрошено 3200 человек старше 18 лет, 50% по телефону, 50% - в личном общении)

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