Геннадий Зюганов: В 1996-м ничего похожего на президентские выборы в РФ не было

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это помощник товарища Зюганова – Гамов.

- Привет, товарищ Гамов.

- Сегодня исторический день. 16 июня 1996 года был первый тур президентских выборов, где впервые Геннадий Зюганов пошел в атаку на Бориса Ельцина. И в первом туре Ельцин набрал 35 %, Зюганов – 32, если мне память не изменяет.

СПРАВКА «КП»

16 июня 1996 года в первом туре выборов Президента России Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Геннадий Зюганов - 32,03%. Во втором туре - он состоялся 3 июля - Ельцин получил 53,82% голосов, Зюганов - 40,31%.

- Что это были за выборы, Геннадий Андреевич? И что это был за туры? И как бы сложилась ситуация в стране, в мире, если бы все-таки Геннадий Андреевич, а не Борис Николаевич, вышел бы вперед?

ЗА ЧТО ЗЮГАНОВА ДВАЖДЫ ОБСУЖДАЛИ НА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

- Да, Александр, сегодня день знаковый, действительно, 30 лет этим выборам, если их можно назвать выборами.

А наступление на политику Горбачева и Ельцина я начал еще в 1990-м, когда стало ясно, что они предают великую идею и уникальную советскую страны. И - готовы ее положить, встроить в хвост Дяди Сэма (Америки) и обслуживать глобалистские интересы.

Тогда у меня вышло три материала.

- В «Правде» и «Советской России». И не только…

- Сначала вышла статья «Пока не поздно», в апреле 1991 года. А накануне 9 мая - «Архитектор у развалин», прямое обращение партии и гражданам страны…

- Напомним, о чем были статьи?

- О том, что никакой перестройки нет, есть перестрелка и предательство великих идей.

За что меня дважды на Политбюро разбирали.

- На Политбюро ЦК КПСС.

- Потом 23 июля 1991 года вышло э «Слово к народу». 12 талантливых людей подписали это обращение - писатели, военачальники, промышленники, журналисты. За что мне эта камарилья организовала уголовное дело - на 10 лет тюрьмы.

Слава Богу, восстали трудовые коллективы и талантливые люди, не допустили этой расправы.

Но после расстрела советской власти стало совершенно очевидно, что страну рвут на части… (Речь - о расстреле «Белого дома» 4 октября 1993-го. - А.Г.)

Что прислали более полусотни ЦРУшников, которые вместе с Чубайсом сидят и делят страну.

(Распродают предприятия меньше, чем за 3% реальной стоимости.

Сейчас это уже стало известно. Потом по нашей просьбе Степашин, будучи председателем Счетной палаты, положил нам на стол доклад об этом варварстве. Из более чем 30 тысяч крупных предприятий в стране, тех, что создавала великая держава, поколения победителей, что нам обеспечило ракетно-ядерный паритет… Так вот - из них оставалось только 6.

Это я, Саша, тебе к тому, чтобы понимать цену того расстрела и того предательства…

КАК СТРАНА РАЗВАЛИЛАСЬ ПОПОЛАМ

- Но вернемся к выборам, Геннадий Андреевич.

- Вот это, расстрел и предательство, им надо было закрепить на выборах. Поэтому ничего похожего на выборы не было.

Проект Конституции и порядок проведения выборов писали за кордоном…

- Геннадий Андреевич, это не совсем так. Наши политики непосредственно участвовали в этом.

- Сидела та же шарашка американизированная и, собственно говоря, продавливали эти выборы.

Чтобы понимать, всё сделали для того, чтобы мы не имели возможности эффективно выступать ни в средствах массовой информации.

Схватка была жесткая, жестокая, прямо тебе скажу, все было на волоске.

И в принципе в результате голосования страна развалилась пополам.

- На одной стороне Ельцин, на другой - Зюганов.

За меня был уже опаленный войной и беженцами юг, от Тихого Дона до Тихого океана. Во многих районах Дагестана я получил под 90% голосов граждан.

Тогда еще была у многих советская совесть, тогда этот их административный лом еще не дошел до каждого прилавка и каждой конторы, и во многих местах удавалось считать более-менее честно.

Но города-миллионники, сырьевые регионы этой шайкой были взяты под контроль, и они диктовали свои условия.

В ряде регионов у меня был двойной перевес против них. Тем не менее, воровали голоса, переписывали результаты. Но доказать это никакими юридическими способами было невозможно.

Я по одной позиции доказал, что были «приписки» моему противнику… Мне половину голосов вернули, но написали, что это не влияет на исход результата выборов. Я хочу поклониться светлой памяти и Говорухина, и Меньшова, и Кобзона, и Губенко, и целого ряда других, они очень энергично помогали и понимали, что мы занимаемся святым делом.

Мы пытались спасти страну от полного разора и позора.

«ЕСЛИ БЫ СТОЛКНУЛИСЬ СЕВЕР И ЮГ, ГОСУДАРСТВА БЫ НЕ БЫЛО»

- Геннадий Андреевич, если вы считали тогда, что выборы - «грязные» - почему же вы их не опротестовали?

- Да, ситуация тогда была очень непростая.

Одни говорили, что не надо было ничего признавать, вторые: зря вы с этим связывались.

- А ваша точка зрения…

- Я потом провел большой патриотический совет, там были многие талантливые губернаторы.

И они сказали, что если сейчас мы столкнемся и организуем войну Севера и Юга, страны не будет. И это было верное решение.

После этих выборов мы собрались и решили дать бой уже в регионах России.

Прямо тебе скажу, нам это удалось. Сейчас спроси любого думающего человека. При моей поддержке тогда удалось провести около 40 губернаторов, которые спасли страну в результате своего личного подвига.

Стародубцев это сделал в Туле, Кондратенко – на Кубани, Суриков – на Алтае, Сумин – на Урале, в Челябинской области, Максюта – в Волгограде, Строев – у меня на Орловщине, Шаймиев – в Татарстане, Рахимов – в Башкирии.

В целом, прямо тебе скажу, вот это низовое, среднее звено руководителей уберегло страну от полного разора и распада.

Я встречался с теми, кто готовил Гарвардский проект.

- Что за проект?

- Это проект уничтожения нашей страны. И главная цель была – посадить у кормила власти своего человека, окружить его своими кадрами, провести эту преступную, бандитскую приватизацию… Захапать и уничтожить наши военно-технические отрасли, науку и образование.

ПОЧЕМУ СТРАНА И НАРОД ВЫСТОЯЛИ?

- Геннадий Андреевич, почему план коллективного запада - развалить нашу страну - не сработал?

- Сейчас я тебе расскажу… Приехал один из главных закоперщиков, один из ведущих идеологов этого проекта, американец. Я его знал, он часто в американском посольстве бывал в Москве.

Он попросил моего друга, чтобы я ему ответил на один вопрос. Это был Прохано.

- И вы ответили? А, кстати, какой конкретно был вопрос?

- У меня американец спросил: «Объясните, почему все до конца не развалилось?» Я ему говорю: «А почему вы так задаете вопрос?» А он: «Как почему? Страну предали, партию закрыли, кассу украли, флаг сорвали, все хозяйственно-экономические связи порвали, экономику угробили, лучшее образование советское выбросили на свалку. По идее, все должно развалиться».

Я говорю: «Вы рассуждаете как американец. У вас, если невыгодно, если нет прибыли, капиталист закрывает предприятие и погнал всех на улицу». У нас другое общество, у нас - советский характер, советский человек, были воспитаны советские руководители. Многих повязали этими воровскими кооперативами, личными связями, заграничными поездками. Но у них еще сохранялось желание и воля сохранить свое предприятие, спасти трудовой коллектив, вместе решить, не гнать на улицу. Кто рассчитывался бартером, кто-то - еще как-то.

Но они уберегли глубинную Россию.

Народная самоорганизация и личная ответственность руководителей этого звена – губернаторов, глав районов. Они спасли страну, они не дали воровской шайке, которая сидела в Москве и продавала и предавала все на свете.

Смотрите, вокруг Ельцина были сплошные русофобы и антисоветчики. Тот же Чубайс гвоздь в крышку гроба коммунистического забивал, а теперь сам фамилию и имя переменил и шастает по заграницам. Давно надо было вытащить и отправить в Магадан на прииски…

И наше мужество заключалось в том, что мы, мало того, что сумели на местных выборах укрепить звено региональной власти, создать широкое патриотическое движение, Народно-патриотический союз. После дефолта сумели сформировать правительство Примакова, Маслюкова и Геращенко. И в принципе вырулить на тот курс, который позволил с приходом Путина занять государственную патриотическую линию, и Путин проводил все эти годы стратегию, которая состояла как бы из четырех узлов.

Первое. Надо было подавить терроризм. Правильно абсолютно. И он не зря сказал: будем мочить даже в сортире. И сейчас ему надо проявлять такой же характера.

Вторая задача – сказать правду. И он сказал в Мюнхене, что вы, русофобы, антисоветчики, пришли нас убивать и душить, и мы этого не позволим.

И - что есть русский мир с нашими друзьями, братьями, который мы создавали тысячу лет, не порушив ни одной веры, культуры, религии и так далее. Что нужны национальные проекты. И они появились, национальные программы и проекты.

Что нужен закон о стратегическом планировании. Его внесли, и он его поддержал.

* * *

- Геннадий Андреевич, а почему потом все так усложнились?

- А потому что, Саша, натовцы расширялись, взяли за горло и развязали эту войну, которая им позарез нужна.

И сейчас нам всем надо понимать, войну-то ведут на полное уничтожение нашей державы.

Они и тогда…

- В 1996-м.

…- потирали руки и считали: всё припарковали, всё захапали, базовые отрасли убили, военно-промышленный комплекс угробили, школу советскую ликвидировали, ввели «Болонку», и мы будем плясать под их дудку. Мы не стали плясать. Это все очевидно. И во главе этого широкого движения стояла наша команда, и мы этим гордимся.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.