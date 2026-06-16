Трамп пытается сдержать внутренний раскол среди своих сторонников и одновременно балансировать между различными группами влияния Фото: REUTERS.

ПОПЫТКА ПРИТОРМОЗИТЬ КРИЗИС

Сделка между США и Ираном, о которой объявили в ночь на понедельник, уже успела получить громкое звание «потенциального прорыва на Ближнем Востоке». Напомним, что стороны согласовали меморандум о взаимопонимании: документ предусматривает прекращение огня сроком на 60 дней и открытие Ормузского пролива для судоходства.

Формально выглядит как большая дипломатическая победа. Но чем больше вокруг сделки заявлений, тем сильнее возникает ощущение, что перед нами не столько мирный договор, сколько очень осторожная попытка притормозить кризис и посмотреть, что будет дальше.

Проблема начинается с самого очевидного: деталей соглашения практически нет. Известно, что со стороны США документ подписали Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, а со стороны Ирана – спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф. Подписание прошло в электронном виде, а официальную церемонию запланировали провести в пятницу, 19 июня в Женеве: там уже будут лишь Галибаф и Вэнс. Затем стороны начнут переговоры по перспективе обогащения иранского урана, его запасам, а также потребностям Тегерана в ядерной сфере.

Одновременно Трамп заявил, что после завершения ближневосточного конфликта вернется к украинскому кризису. По его словам, телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли успешно, и он считает обе стороны открытыми к переговорам.

Громкие заявления о мире, однако, пока выглядят убедительно только на словах. За последние месяцы отношения между США и Ираном напоминали скорее качели: периоды относительного затишья сменялись новыми вспышками напряженности. Поэтому даже сам факт подписания меморандума многие воспринимают скорее с осторожностью, чем с оптимизмом.

Даже футбол неожиданно оказался индикатором общего напряжения. Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои посетовал: после матча Чемпионата мира с Новой Зеландией его команду практически сразу выгнали обратно на базу в мексиканскую Тихуану. Иранская сборная рассчитывала остаться в Калифорнии, чтобы пройти процедуры восстановления после игры, но футболистам сообщили о необходимости немедленного выезда.

Сделка между США и Ираном, о которой объявили в ночь на понедельник, уже успела получить громкое звание «потенциального прорыва на Ближнем Востоке» Фото: REUTERS.

ТУМАН НАД ПРОЛИВОМ

Довольно странно выглядит ситуация с Ормузом.

Трамп торжественно объявил, что пролив станет свободным навсегда, и даже призвал мир буквально запускать двигатели кораблей, обещая возвращение нефти на мировой рынок. Но почти сразу выяснилось, что Иран внес поправку в соглашение: в течение 60 дней проход будет свободным, а затем могут появиться сборы за безопасность, навигацию и страхование.

Крупнейшие судоходные компании не спешат радостно возвращаться в Ормузский пролив. Генеральный директор Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура отметил: одних заявлений недостаточно. Судоходному бизнесу нужен не символический документ, а реальные гарантии безопасности. После нескольких неудачных попыток восстановить работу маршрута компании хотят увидеть, как соглашение будет работать на практике. Это может занять недели, а возможно и месяцы.

Ситуация настолько далека от идиллии, что Международной морской организации приходится оценивать: смогут ли порядка 500 судов, застрявших в регионе, безопасно пройти через Ормузский пролив.

Возникает ощущение, что обе стороны читают один и тот же документ совершенно по-разному. Вашингтон говорит о постоянной свободе судоходства, Тегеран – о временных условиях с последующими платежами. А если участники сделки уже расходятся в трактовках еще до официального подписания, это не лучший знак.

Трамп торжественно объявил, что пролив станет свободным навсегда Фото: REUTERS.

РАСКОЛ В АДМИНИСТРАЦИИ

Сомнения есть и внутри самой американской администрации. Там фактически образовались два лагеря. По данным Axios, глава Госдепа Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступили против подписания документа именно сейчас. Они предупредили Трампа, что иранцы могут не пойти на реальные уступки по ядерной программе и соглашение способно создать еще больше проблем в будущем. Axios выразил их настрой так: «Это одна большая фикция, Иран несерьезен и не пойдет на компромисс по ядерным вопросам, это еще взорвется нам в лицо». Рэтклифф также говорил о разведданных, которые вызывают вопросы относительно готовности Тегерана к уступкам. В ответ Трамп разъярился и сказал, что если эта фронда продолжится, он уволит противников сделки с Ираном.

Готовность президента подписать соглашение поддерживают Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Правда, Вэнс одновременно выступил с ультиматумом. По его словам, в Вашингтоне по-прежнему относятся к Ирану с большим недоверием, и если Тегеран не выполнит обязательства, удары могут возобновиться.

Кстати, в Израиле тоже подчеркнули, что наблюдают за происходящим без особого восторга. Премьер Биньямин Нетаньяху указал: инициатива принадлежит США и лично Трампу, хотя израильтяне имеют собственные интересы в регионе. Иран, в свою очередь, публично расширил список участников конфликта, заявив, что рассматривает одной стороной соглашения США и Израиль, а другой – Иран и «Хезболлу». Прекращение боевых действий в Ливане иранцы считают частью общего урегулирования

Трамп заявил, что после завершения ближневосточного конфликта вернется к украинскому кризису Фото: REUTERS.

КОМПЕТЕНТНО

Трамп пытается усидеть на двух стульях

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин объяснил ситуацию в разговоре с KP.RU.

– Какие основные риски и противоречия могут осложнить переговоры между США и Ираном?

– Главный подводный камень заключается в самой природе нынешнего соглашения. Мы говорим не о полноценном договоре, а о меморандуме. В дипломатической практике меморандум не накладывает жестких обязательств: он лишь отражает намерение сторон двигаться к переговорам и демонстрирует готовность к мирному процессу. И именно это представляет главный риск.

Остальные проблемы уже давно находятся на поверхности. Это разногласия вокруг иранской ядерной программы, споры между Вашингтоном и Тегераном по вопросу санкций, возможных компенсаций и условий дальнейшего взаимодействия. Все эти вопросы никуда не исчезли и остаются камнями преткновения.

Кроме того, важно учитывать политическую составляющую. Трамп сейчас заинтересован в сохранении определенного статус-кво. Периоды смягчения отношений вполне могут сопровождаться новой эскалацией и жесткой риторикой. Его недавние заявления о том, что при нарушении договоренностей все может вернуться к исходной точке, это уже показывают.

Но есть и менее очевидные мотивы. Трамп пытается сдержать внутренний раскол среди своих сторонников и одновременно балансировать между различными группами влияния. Особое значение здесь имеют израильтяне. Трамп вряд ли может позволить себе серьезное охлаждение отношений с Тель-Авивом, поскольку это важный фактор и с точки зрения американской политики, и с точки зрения электоральных процессов.

Поэтому сейчас складывается впечатление, что он пытается усидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, показать сторонникам, что способен занимать жесткую позицию и не позволит втянуть США в новую войну. С другой – сохранить стратегические связи с Израилем, несмотря на все разговоры о разногласиях с Нетаньяху. Вот это переплетение различных интересов и может стать одним из самых сложных скрытых факторов в реализации сделки.

– Насколько высок риск того, что соглашение может сорваться, и каким в таком случае будет дальнейшее развитие событий?

– Такой сценарий вполне реален. Более того, определенные прецеденты уже были. Мы уже видели, как попытки договориться сопровождались временным затишьем, а затем снова происходила эскалация и обмены ударами.

Сейчас соглашение проходит испытательный срок. Речь идет о шестидесятидневном периоде, в течение которого стороны будут проверять договоренности на прочность. Именно в это время следует ожидать различных провокаций, попыток сорвать процесс и новых витков напряженности.

В глобальном смысле мало что изменилось по сравнению с первым перемирием. Сейчас просто прежние договоренности получили документальное оформление и закреплены подписями. Конечно, это придает соглашению несколько больше юридического веса по сравнению с ситуацией, когда все основывалось лишь на заявлениях. Но сам документ остается достаточно слабым с дипломатической точки зрения и не дает серьезных гарантий. Поэтому говорить о полноценном и устойчивом урегулировании пока рано.

– Сможет ли Трамп переключить внимание на украинский кризис, если переговоры с Ираном зайдут в тупик?

– Я думаю, его заявления можно рассматривать как элемент давления. Пока у Трампа есть пространство для маневра и возможность переключаться между различными векторами. Во внешней политике речь может идти, например, о Кубе или украинском конфликте.

Не исключаю, что попытки активизировать переговоры по Украине действительно будут предприниматься. Однако я сомневаюсь, что они быстро принесут результат. В любом случае ближайшие два месяца будут показательными. Они дадут понимание того, как будут развиваться события не только на Ближнем Востоке, но и на других направлениях, включая российско-украинское и латиноамериканское.

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