Для Зеленского саммит «Большой семерки» в той части, где рассматриваются вопросы по Украине, начался явно не очень удачно Фото: REUTERS.

Для украинского «просроченного» узурпатора-комедианта саммит «Большой семерки» в той части, где рассматриваются вопросы по Украине, начался явно не очень удачно. Нет, конечно, его слегка похлопал по спине, слегка приобняв, госсекретарь США Марко Рубио, но это не шло ни в какое сравнение с жаркими объятиями со шлепками и поглаживаниями хозяина саммита Эммануэля Макрона, которыми президент Франции встретил главу киевского режима. Сам же украинский «просроченный» экс-комедиант выглядел более, чем жалко – не просто одутловатая, а совершенно опухшая морда лица, на которой едва проглядывали резко сузившиеся щелки глаз, свидетельствовала о том, что накануне Зеленский, вероятно, очень сильно волновался, и нарушил дозировку при приеме различных «успокоительных» средств.

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

Перед заседанием в общем составе Трамп, Макрон и Зеленский провели встречу в узком составе. После которой «просрочка» выглядел совсем не победителем. Они зашли в таком порядке, как перечислено выше, и Трамп перед тем, как поздороваться за руку со Стармером и Мерцем вопросительно обернулся к Макрону, чтобы тот показал ему место за столом, которое приготовлено для него. При этом, американский президент намеренно и, совершенно не скрываясь, скользнул взглядом сквозь идущего позади Зеленского, словно по пустому месту.

«Просроченный» совершенно четко обозначил свою главную задачу на саммите: «График на день серьезный. Главное - усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила конфликт». И здесь надо четко разделять реальную главную задачу и цель, так сказать, декоративную. Реальная главная задача – усилить ПВО. И ее Зеленский намерен решать в ходе всех встреч и обсуждений. Судя по опущенному виду и заискиванию за столом еще до начала дискуссии (а настолько жалкий и заискивающий вид, как отметили многие, несмотря на свою опухшую морду лица, Зеленский давно не имел) на встрече с Трампом «просроченный» желаемого добиться не сумел. И Макрон не помог, хотя и очень пытался.

На встрече с Трампом «просроченный» желаемого добиться не сумел Фото: REUTERS.

Теперь вся надежда на то, что Трампа удастся уговорить, что называется, всем кагалом. Задача не самая простая, ведь главное для европейцев тут – не пережать, не довести ситуацию до нового конфликта с американским президентом. А сие вполне вероятно, особенно после того, как он объявил, буквально за несколько часов до открытия сессии по Украине, что намерен после Ирана вернуться к урегулированию конфликта на Украине.

Это заявление, вкупе с анонсированием скорого приезда спецпредставителей Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, сильно озаботило европейских глобалистов, которым нужна победа Украины (что, в принципе, невозможно) или хотя бы конфликт «до последнего украинца». Поскольку, как объяснил изданию Politico чиновник из Белого дома, Трамп – «единственный человек на планете, кто может свести две стороны вместе и попытаться вести переговоры об окончании конфликта». Никто в Европе, как бы они ни хорохорились и не гипертрофировали свою значимость в собственных глазах, на такое не способен.

И теперь Европе надо или перетаскивать Трампа на свою сторону, чтобы тот начал давить на Москву, отказавшись от выдвинутых им же самим инициатив и достигнутых договоренностей с Путиным.

Или нейтрализовывать американского президента, если первый вариант не удастся, в расчете на то, что после ноябрьских выборов в Конгресс США Трамп утратит свои возможности, и демократы возобновят полноценную поддержку Украины, как это было при Байдене.

Но при этом умудриться не вывести Трампа из себя сейчас, на этом саммите. Непростая задача. И украинский «просрочка», что немаловажно, мало способствует ее решению.

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