Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Фото: Zuma\TASS

На военной базе Эдвардс в штате Калифорния в понедельник утром разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, сообщает Reuters.

Самолет, предназначенный в том числе для использования ядерного оружия, выполнял плановый испытательный полет, в котором испытывались обновленные радиолокационные системы. Практически сразу после взлета с базы Эдвардс бомбардировщик потерял управление и упал на территории аэродрома. Очевидцы сообщили о мощном взрыве и высоком столбе черного дыма, который был виден за несколько километров.

ПОГИБ ВЕСЬ ЭКИПАЖ

По данным американских СМИ, в катастрофе погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Среди них были два сотрудника компании Boeing, которая модернизирует самолет. В корпорации заявили, что находятся в контакте с семьями погибших и оказывают им поддержку.

«Мы потеряли восемь прекрасных американцев», — заявил в ходе пресс-конференции после трагедии полковник Джеймс Хейс.

Это крушение стало самым смертоносным инцидентом с участием B-52 с 1982 года. Тогда в результате аварии во время учебного полета на базе Мазер в Калифорнии погибли девять военнослужащих.

Представители ВВС США сообщили, что база Эдвардс продолжает работу, однако часть операций была временно приостановлена. Эта база - один из ключевых испытательных центров американских ВВС. Здесь проходят проверки самолетов, вертолетов и даже космических аппаратов.

Представители ВВС США сообщили, что база Эдвардс продолжает работу, однако часть операций была временно приостановлена. Фото: REUTERS.

ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ

Следствие займется изучением технического состояния рухнувшего В-52, журналов обслуживания и данных полетных систем. Военные предупредили, что полные выводы о причинах аварии могут быть опубликованы не ранее чем через шесть месяцев.

По мнению заслуженного военного летчика России, генерала-майор авиации Владимира Попова, возможной причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

«B-52 хорошо освоен и у пилотов имеется большой опыт управления им. Но даже незначительный отказ техники, вплоть до перегоревшей лампочки, может спровоцировать технический сбой. Нештатная ситуация в свою очередь могла усугубиться неслаженной работай экипажа или запоздалыми действиям пилота. К тому же трагедия произошла на взлете – сложном этапе полета, когда скорости малые, но двигатели работают на пределе. Пока рано однозначно говорить о причинах катастрофы, но расследование будет скрупулезное», - отметил Попов.

СТАРЫЙ, НО ПРОВЕРЕННЫЙ

B-52 Stratofortress — один из самых возрастных, но до сих пор активно используемых стратегических бомбардировщиков ВВС США. Он был принят на вооружение в 1955 году и предназначен для дальних полётов и нанесения ударов с большой боевой нагрузкой. Экипаж обычно состоит из пяти человек, а максимальная бомбовая нагрузка может достигать десятков тонн.

Производство самолета завершилось еще в 1962 году, однако он продолжает использоваться благодаря многократным программам модернизации. В настоящее время ведется новая программа обновления, включая разработку новых двигателей, стоимость которой оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

Из-за отсутствия серийного производства замена списанных машин осуществляется за счет хранения и разборки старых фюзеляжей, находящихся на базе хранения авиационной техники в Аризоне.

«Самолет более 60 лет находится в эксплуатации, он один из самых массовых и соответствует всем требованиям для стратегических бомбардировщики. Его внешний облик остается прежним, а начинку меняют каждые 15-20 лет. В-52 сохраняют из-за соотношения низкой цены и качества, а также наработанного опыта управления и обслуживания», - сказал генерал-майор Попов.

По мнению эксперта, несмотря на высокие американские стандарты, трагедия может свидетельствовать об определенной расслабленности в ВВС США.

«Для подобных самолетов возраст не главное. Главное – правильная эксплуатация и контроль надзорных органов. Система у американцев отлаженная, явных ляпов не должно быть. Но человеческий фактор никогда нельзя исключить. После распада Советского Союза и долгого отсутствия равного противника американцы расслабились и упустили настройку всей системы полетов. Вероятно, часть процессов, особенно с такими известными самолетами как B-52 пустили на самотек. А безопасность полетов обеспечивается двумя ключевыми условиями – организацией контроля и стержнем в виде дисциплины», - резюмировал Попов.