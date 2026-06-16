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В мире16 июня 2026 11:20

«Пустили на самотек»: катастрофа стратегического бомбардировщика показала расхлябанность ВВС США

Военный летчик Попов: крушение бомбардировщика показало расхлябанность ВВС США
Левон АРУТЮНЯН
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Фото: Zuma\TASS

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Фото: Zuma\TASS

На военной базе Эдвардс в штате Калифорния в понедельник утром разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, сообщает Reuters.

Самолет, предназначенный в том числе для использования ядерного оружия, выполнял плановый испытательный полет, в котором испытывались обновленные радиолокационные системы. Практически сразу после взлета с базы Эдвардс бомбардировщик потерял управление и упал на территории аэродрома. Очевидцы сообщили о мощном взрыве и высоком столбе черного дыма, который был виден за несколько километров.

ПОГИБ ВЕСЬ ЭКИПАЖ

По данным американских СМИ, в катастрофе погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Среди них были два сотрудника компании Boeing, которая модернизирует самолет. В корпорации заявили, что находятся в контакте с семьями погибших и оказывают им поддержку.

«Мы потеряли восемь прекрасных американцев», — заявил в ходе пресс-конференции после трагедии полковник Джеймс Хейс.

Это крушение стало самым смертоносным инцидентом с участием B-52 с 1982 года. Тогда в результате аварии во время учебного полета на базе Мазер в Калифорнии погибли девять военнослужащих.

Представители ВВС США сообщили, что база Эдвардс продолжает работу, однако часть операций была временно приостановлена. Эта база - один из ключевых испытательных центров американских ВВС. Здесь проходят проверки самолетов, вертолетов и даже космических аппаратов.

Представители ВВС США сообщили, что база Эдвардс продолжает работу, однако часть операций была временно приостановлена.

Представители ВВС США сообщили, что база Эдвардс продолжает работу, однако часть операций была временно приостановлена.

Фото: REUTERS.

ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ

Следствие займется изучением технического состояния рухнувшего В-52, журналов обслуживания и данных полетных систем. Военные предупредили, что полные выводы о причинах аварии могут быть опубликованы не ранее чем через шесть месяцев.

По мнению заслуженного военного летчика России, генерала-майор авиации Владимира Попова, возможной причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

«B-52 хорошо освоен и у пилотов имеется большой опыт управления им. Но даже незначительный отказ техники, вплоть до перегоревшей лампочки, может спровоцировать технический сбой. Нештатная ситуация в свою очередь могла усугубиться неслаженной работай экипажа или запоздалыми действиям пилота. К тому же трагедия произошла на взлете – сложном этапе полета, когда скорости малые, но двигатели работают на пределе. Пока рано однозначно говорить о причинах катастрофы, но расследование будет скрупулезное», - отметил Попов.

СТАРЫЙ, НО ПРОВЕРЕННЫЙ

B-52 Stratofortress — один из самых возрастных, но до сих пор активно используемых стратегических бомбардировщиков ВВС США. Он был принят на вооружение в 1955 году и предназначен для дальних полётов и нанесения ударов с большой боевой нагрузкой. Экипаж обычно состоит из пяти человек, а максимальная бомбовая нагрузка может достигать десятков тонн.

Производство самолета завершилось еще в 1962 году, однако он продолжает использоваться благодаря многократным программам модернизации. В настоящее время ведется новая программа обновления, включая разработку новых двигателей, стоимость которой оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

Из-за отсутствия серийного производства замена списанных машин осуществляется за счет хранения и разборки старых фюзеляжей, находящихся на базе хранения авиационной техники в Аризоне.

«Самолет более 60 лет находится в эксплуатации, он один из самых массовых и соответствует всем требованиям для стратегических бомбардировщики. Его внешний облик остается прежним, а начинку меняют каждые 15-20 лет. В-52 сохраняют из-за соотношения низкой цены и качества, а также наработанного опыта управления и обслуживания», - сказал генерал-майор Попов.

По мнению эксперта, несмотря на высокие американские стандарты, трагедия может свидетельствовать об определенной расслабленности в ВВС США.

«Для подобных самолетов возраст не главное. Главное – правильная эксплуатация и контроль надзорных органов. Система у американцев отлаженная, явных ляпов не должно быть. Но человеческий фактор никогда нельзя исключить. После распада Советского Союза и долгого отсутствия равного противника американцы расслабились и упустили настройку всей системы полетов. Вероятно, часть процессов, особенно с такими известными самолетами как B-52 пустили на самотек. А безопасность полетов обеспечивается двумя ключевыми условиями – организацией контроля и стержнем в виде дисциплины», - резюмировал Попов.