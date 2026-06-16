Намерение президента США сосредоточиться на украинском вопросе «не внушают оптимизма главным союзникам Украины в Европе» Фото: REUTERS.

Вчерашнее заявление Дональда Трампа, прилетевшего на саммит G7 во Францию, о том, что вот теперь-то, уладив все на Ближнем Востоке, он снова вернется к урегулированию конфликта на Украине, как оказалось, очень сильно напрягло других участников встречи.

Сегодня на саммите проходит отдельное обсуждение Украины с участием приглашенного в последний момент Зеленского (при виде хозяина Белого дома он фальшиво засиял, будто медный таз, и успел тиснуть в соцсети фото короткого тет-а-тета с Дональдом в общем зале совещаний. Но на видео с начала заседания заметно, как Володимир нервно дергается). Главная задача коллег Трампа – добиться с его стороны поддержки непримиримой позиции Киева. Но кто знает, что решит непредсказуемый Дональд? По его словам, он собирается сегодня провести еще один отдельный разговор с Зеленским.

Намерение президента США сосредоточиться на украинском вопросе «не внушают оптимизма главным союзникам Украины в Европе», отмечает западная пресса. Особенно их беспокоит что воскресный с президентом России американский лидер назвал «хорошим». Это-то и пугает защитников Зеленского: а ну как Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о чем-то им не ведомом?

На саммите проходит отдельное обсуждение Украины с участием приглашенного в последний момент Зеленского Фото: REUTERS.

«НИКАКИХ УСТУПОК РУССКИМ»

«Большая семерка» будет обсуждать два вопроса: как убедить президента России «всерьез заняться мирными переговорами» и кто будет представлять на них союзников Киева.

«Серьезные переговоры», по мнению друзей Зеленского - это выдвинутый Москве ультиматум: немедленное прекращение огня, уход со всех новых территорий, возмещение «ущерба» незалежной, размещение на украинской земле войск натовских стран.

Главное, что постоянно подчеркивают европейцы, - никаких территориальных уступок русским. При этом они собираются максимально завести санкционную пружину, чтобы заставить Кремль принять условия.

ПЕТУШИНЫЙ НАСКОК

Вряд ли Трамп подпишется под такими абсурдными требованиям. Он только что был вынужден пойти на значительные уступки Ирану, чтобы подписать с ним меморандум о прекращении войны. Петушиный наскок на Москву президента Франции Макрона и его европейских коллег обречен на провал, и американский лидер это прекрасно понимает.

К тому же на российско-американском саммите в прошлом году в Анкоридже США признали, что реалии на земле в украинском конфликте надо учитывать. Это было подтверждено ими, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, и в нынешнем году. Так что опасения друзей Зеленского, что Трамп может не поддержать их жесткую позицию, вполне обоснованы.

По вопросу о том, кто будет представлять союзников Киева на переговорах, тоже проблемы. Европа открыто признает себя участником конфликта на стороне Украины, о чем не раз заявляла главный дипломат ЕС Кая Каллас. Да и Зеленский на встречах с лидерами Евросоюза настаивал, что Европа должна участвовать в переговорах не как посредник, а как союзник с общими интересами.

Что получается? Чистый абсурд: Европа признает, что практически воюет на стороне Украины с Россией, и при этом, не одержав никаких побед, пусть и руками украинцев, на поле боя, требует от Москвы капитулировать. Европейцев за стол переговоров пока так и не посадили. Но они очень рвутся к нему. Ведь, как недавно сказал премьер-министр Канады Марк Карни, в сегодняшнем мире если ты не за столом, то – в меню.

Собравшиеся на саммит G7 лидеры не смогли наладить хорошие отношения с Трампом. Фото: REUTERS.

«ОНИ ВСЕ ИСПОРТИЛИ»

Собравшиеся на саммит G7 лидеры, за исключением премьера Японии Санаэ Такаити, не смогли наладить хорошие отношения с Трампом. Хотя очень старались, и до войны в Иране всячески пытались польстить хозяину Белого дома, умаслить его. Пусть внешне и сейчас все выглядит вполне благообразно, никто ни с кем публично не ссорится и не скандалит, но внутреннее напряжение в стане союзников не скрыть.

Тот же Карни еще до войны на форуме в Давосе стал чуть ли не лидером антиамериканской фронды, призвав «средние державы» объединиться перед произволом «великих держав». Да и нарисованная ему в прошлом году Трампом перспектива стать «губернатором 51-го штата» Америки никак не способствовала взаимопониманию между ними.

С Эммануэлем Макроном у Трампа давние и очень двусмысленные отношения. Американец то принародно стряхивает перхоть с пиджака французского президента, то язвительно проходится по его отношениям с женушкой. Но француз огрызается очень осторожно, если не сказать, любя – исключительно для сохранения лица. А так с Макрона – как с гуся вода.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который поначалу неплохо общался с Трампом, все испортил, когда решил заявить, что Иран «унизил» США на переговорах о прекращении войны. Хозяин Белого дома такого не прощает.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер окончательно испортил контакты с Трампом, отказавшись поддержать его бомбардировки Ирана. И президент США уже заявил, что некогда особые отношения между двумя странами «совсем не такие, как раньше».

До недавнего времен премьер-министр Италии Джорджа Мелони считалась чуть ли не любимицей Дональда. Но после того, как он напал на Папу Римского, раскритиковавшего его войну в Иране, Мелони не оставалось ничего другого, как встать на защиту понтифика. И Трамп тут же пожаловался, что «она уже не та, что прежде».

Хорошая компания собралась. «То, что исторически было собранием ведущих демократических стран мира для обсуждения вопросов мировой экономики, - пишет по этому поводу Politico, - превратилось в игру по выстраиванию личных отношений между ними».

Накануне встречи G7 западная пресса предупреждала: если Трамп не уедет раньше времени и удастся сделать общее «семейное фото», это уже станет успехом саммита. Похоже, так и есть. А реальный мир на Украине будут обсуждать в другом формате.

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