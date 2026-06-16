Из Славянско-Краматорской агломерации уже готовят к вывозу на запад Украины всё, что киевский Генштаб ещё рассчитывает сохранить для своего послевоенного проекта Фото: REUTERS.

Минобороны России заявило: Киев готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска. Решается судьба всей Славянско-Краматорской агломерации, последнего крупного узла украинской обороны в тяжелом индустриальном массиве Донбасса. Его после 2014 года последовательно превращали в глубоко эшелонированный оборонный пояс: с промзонами, заводскими корпусами и подземными сооружениями, сопоставимыми по оборонной ценности с мариупольской «Азовсталью»…

Поэтому, когда начался разговор о вывозе всех крупных производств из этой агломерации, речь не только об очередном отступлении, а о подготовке к последней битве за Донбасс. Подготовке поля боя, которое обречено превратиться в обугленные руины, и людей, которых оставляют там «живым щитом»…

КАК ВЫНИМАЮТ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ДОНБАССА

Из Славянско-Краматорской агломерации, по данным Минобороны РФ, уже готовят к вывозу на запад Украины всё, что киевский Генштаб ещё рассчитывает сохранить для своего послевоенного проекта: мощности, оборудование, специалистов, инженерную школу. Краматорский завод тяжёлого станкостроения уже оставил свои корпуса вместе с 3,5 тыс. сотрудников. Не просто персоналом, а целым рабочим сословием, чьи отцы и деды десятилетиями ковали индустриальную биографию Донбасса, превращая этот край в одно из сердец советской, а затем и украинской тяжёлой промышленности.

На очереди Новокраматорский машиностроительный завод, где латали подбитую бронетехнику, Старокраматорский машиностроительный завод - кузница стволов для крупнокалиберной артиллерии и Энергомашспецсталь - завод, где варили металл для кораблей, реакторов и тяжелейших узлов оборонного значения. Это стальной треножник, на котором держалась вся тяжёлая индустрия украинского Донбасса.

Этот исход не возник за одну ночь. Еще в 2022 году появлялись сообщения о переносе Краматорского завода тяжелого станкостроения в Закарпатье. Официальная карточка ПрАТ “КЗВВ” сегодня указывает юридический адрес в Перечине. Западная пресса позже описала этот процесс как «New Kramatorsk» - попытку пересадить индустриальное сердце Донбасса на запад Украины.

КЗВВ - не рядовой завод на периферии промышленного справочника. Это узел, где гражданское станкостроение давно срослось с военной экономикой: станки и ветроэнергетика соседствуют с САУ «Богдана», системами разминирования Germina, артиллерийскими стволами. Почти 2 тыс. работников, 19,2 млрд грн чистого дохода за 2024 год - это примерно 31,0 млрд рублей. Уже за первое полугодие 2025-го показатель вырос до 21,4 млрд грн, или около 34,6 млрд рублей по текущему курсу. Из Краматорска выводят саму способность проектировать, ремонтировать, собирать и вооружать.

Этот исход не возник за одну ночь Фото: REUTERS.

В список Минобороны также попадают Дружковский машиностроительный завод, Дружковский метизный, «Ремсчетмаш», Славянский машиностроительный, «Славтяжмаш», «Бетонмаш», «Зевс-керамика», НИИ высоких напряжений. По информации ведомства, именно по этим площадкам сейчас идут эвакуационные мероприятия.

Киев прекрасно понимает перспективы обескровленных ВСУ, и буквально собирается «не оставить русским ничего», вынимая стальные легкие Донбасса и готовясь разнести города на оставшихся 15% территории в мелкую каменную крошку дронами и артиллерией.

Киев прекрасно понимает перспективы обескровленных ВСУ, и буквально собирается «не оставить русским ничего» Фото: REUTERS.

ИНТЕРНЕТ УМИРАЕТ ПОСЛЕДНИМ

Киев называет эту дугу «фортецей», словом, в котором для внешнего мира слышится стойкость и героизм. Но на земле оно быстро теряет позолоту и темнеет. Потому что «крепость» в таких обстоятельствах - это уже не защита города как дома. Это его переназначение - расходный ресурс. Хочется сказать: жизнь отступает, оставляя мертвый камень с жужжащими жалами FPV-беспилотников над бетонными джунглями.

Но это неправда. Киев вывозит только ценное для послевоенного завтра, а стариков, бедность, разбитые квартиры, человеческую привязанность к дому - оставляют внутри будущего рубежа.

С начала июня из подконтрольной Киеву части Донецкой области согласно официальной сводке Донецкой ОВА выехали более 3,8 тыс. человек, около 400 из них - дети. Главный отток пришелся не на периферию, а на ядро будущего оборонного пояса - Краматорская громада дала 1 800 выехавших, Славянская - около 1 000. Еще около 200 человек уехали из Дружковки, 360 - из Николаевки, 140 - из Константиновки. На 11 июня в Славянской громаде оставались 42,5 тысячи жителей, среди них около 3 600 детей.

Киев вывозит только ценное для послевоенного завтра, а стариков, бедность, разбитые квартиры, человеческую привязанность к дому - оставляют внутри будущего рубежа Фото: REUTERS.

У оставшихся изымают последние следы жизни: исчезает транспортная доступность. В Славянске с 3 марта начали демонтировать троллейбусную контактную сеть. 6 апреля остановилась Славянская ТЭС - последняя на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Еще раньше, в ноябре 2025 года, Украина на неопределенный срок остановила железнодорожное сообщение до Краматорска, оставив движение лишь до административной границы Донецкой и Харьковской областей.

Отмирает все: в Дружковке «Новая почта» закрывает два последних отделения, хотя только в мае через них прошло около 10 тыс. посылок. ПриватБанк и Ощадбанк сворачивают работу. Потом уходит газ - с 1 июня в Дружковской громаде перекрыли входную и выходную задвижки: без газа остались 17 368 абонентов. А затем Elite Line, местный провайдер, после 120 дней работы на автономном питании, украденного генератора, украденных солнечных панелей, разрушенных магистралей и ремонтников под беспилотниками приостанавливает обслуживание.

У оставшихся изымают последние следы жизни Фото: REUTERS.

Так из последнего оборонного рубежа вынимают все ценное, оставляя людей, очень ждущих наши войска - чтобы Россия не могла «вынести» голый камень укрепрайона ковровыми бомбардировками.

В этот момент на поверхность всплывает окончательная правда – «фортеция» всегда была не способом защитить людей, а попыткой сделать России побольнее, уходя из Донбасса. И, заодно, красивой картинкой для Европы: ведь говорить будут о свободе украинцев, которых на самом деле оставили в крепости как живой щит. Используя естественную «слабость» России по мнению Запада – настоящую, а не показную человечность…

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