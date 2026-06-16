Собирались ударить по Белому дому дронами со взрывчаткой: раскрыт план покушения на Трампа в его юбилей

История с празднованием дня рождения Дональда Трампа в Белом доме едва не превратилась в сценарий политического триллера Фото: REUTERS.

История с празднованием дня рождения Дональда Трампа в Белом доме едва не превратилась в сценарий политического триллера. ФБР сообщило, что сумело предотвратить масштабный террористический заговор, целью которого должно было стать мероприятие UFC Freedom 250. Так назывался турнир бойцов ММА, устроенный в воскресенье на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 80-летия американского президента.

Согласно материалам расследования, заговорщики собирались использовать начиненные взрывчаткой беспилотники для ударов по зданиям рядом с местом проведения турнира. Однако это было лишь первым этапом. Атака дронов должна была спровоцировать массовую панику среди тысяч зрителей. Предполагалось, что по разбегавшейся толпе откроют огонь снайперы с заранее обустроенных позиций, что добавило бы сумятицы. А дальше, по версии следствия, должен была последовать «вторая волна» теракта, которая предполагала штурм ворот Белого дома.

Мероприятие UFC Freedom 250 Фото: REUTERS.

В ФБР узнали о потенциальной угрозе еще 10 июня. После этого началась масштабная работа сразу по нескольким направлениям. Вместе с другими ведомствами следователи собрали достаточно материалов, чтобы провести задержание одного из подозреваемых в Цинциннати, городе на юго-западе штата Огайо.

Позже следователи обнаружили переписку в мессенджере Signal, где, как утверждается, обсуждалась подготовка нападения на турнир UFC. Сканирование iPhone одного из подозреваемых выявило сообщения не менее чем от 23 пользователей. В них обсуждались детали будущей операции. Некоторые участники планировали прибыть во Фредериксберг в штате Виржиния 12 и 13 июня, чтобы завершить последние приготовления.

Один из подозреваемых объяснял цель нападения желанием нанести удар по так называемой «капиталистической элите», миллиардерам и политикам, получавшим поддержку от Американо-израильского комитета по общественным связям – организации, существующей с 1953 года и занимающейся продвижением произраильского курса во внешней политике США.

Турнир бойцов ММА был устроен в воскресенье на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 80-летия американского президента Дональда Трампа Фото: REUTERS.

Расследование быстро приобрело общенациональный масштаб. В нем участвовали не менее двенадцати отделений ФБР по всей стране. Глава ведомства Каш Патель поблагодарил сотрудников бюро, минюста и другие правоохранительные структуры за оперативную координацию действий в нескольких штатах. По его словам, своевременные действия позволили задержать нескольких подозреваемых и предотвратить возможные атаки.

Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и праздник организовали в привычной для него манере – масштабно и с элементами шоу. На южной лужайке Белого дома появилась арена UFC, а само событие одновременно стало неофициальным стартом празднования 250-летия США, которое страна отметит 4 июля. На мероприятии присутствовали около 4300 человек, включая примерно 1200 военнослужащих, а в поединках участвовали 14 бойцов из разных стран.

На свой день рождения Трамп устроил масштабный праздник и с элементами шоу Фото: REUTERS.

Не секрет, что Трампа и главу UFC Дану Уайта связывают долгие годы дружбы и делового сотрудничества. Политологи не раз отмечали: поддержка со стороны руководителя UFC могла сыграть заметную роль в укреплении популярности Трампа и его возвращении в кресло президента.

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