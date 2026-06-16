С криптоинвестором Святославом Гусевым Шурыгина встречалась с 2023 года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест Диану Шурыгину. 27-летнюю блогершу обвиняют в распространении порнографии. Ей может грозить до 6 лет колонии.

ДЕЛО ДИАНЫ ШУРЫГИНОЙ

Напомним, «Дело Дианы Шурыгиной» вся страна обсуждала в 2016 году, когда на одном из телеканалов вышла серия программ, посвященных ЧП в Ульяновской области. В частном доме компания молодых людей (в том числе несовершеннолетних) отмечала день рождения одного из парней. Многие выпили. По версии Дианы, которой на тот момент было всего 16 лет, 21-летний Сергей Семенов заперся с ней в одной из комнат, избил и изнасиловал. Молодого человека признали виновным и приговорили к 8 годам колонии. Однако многие считали, что Шурыгина парня оклеветала. Позже приговор смягчили до 3 лет и 3 месяцев, а через год Семенов вышел по УДО.

Однако после тех эфиров Диана стала настоящей звездой. Многие фразы, которые она произнесла на ТВ, разлетелись на мемы. В том числе знаменитое «на донышке» (так школьница объясняла ведущему, сколько выпила в вечер изнасилования).

КТО ТАКАЯ ДИАНА ШУРЫГИНА

Затем Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала (он на 11 лет старше Дианы) Андрея Шлянина, который во время съемок проникся историей девушки из Ульяновска. Однако этот брак просуществовал меньше двух лет. По слухам, Шлянин подал на развод, когда его супруга стала встречаться с другим молодым человеком.

Диана на кадре телешоу "Пусть говорят" Первого канала

При этом месяц назад на Диану написал заявление в полицию ее бывший возлюбленный Святослав Гусев. С криптоинвестором Гусевым Шурыгина встречалась с 2023 года. Однако после расставания тот обвинил бывшую в краже из его московской квартиры крупной суммы и различной купленной на его деньги техники на 2,8 млн рублей.

И вот – новый скандал вокруг Дианы Шурыгиной. На этот раз все предельно серьезно.

«Я НАЧАЛ ЕЕ ИСКАТЬ»

По словам Святослава Гусева, несколько дней назад ему написали несколько их общих с Дианой знакомых – сообщили, что девушка пропала.

Святослав Гусев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- Они просили поискать Диану, в том числе спросить у ее мамы, - рассказал криптоинвестор корреспонденту KP.RU.

Святослав сначала подумал, что бывшая могла поехать «на тему». Так Диана называла свои встречи с серьезными мужчинами, которые случались до того, как Шурыгина с Гусевым вступили в отношениях.

- Я наслышан про истории, когда с девушками случалось что-то плохое. Поэтому и начал ее искать. Даже не предполагал, что она пропала из-за уголовного дела, что у нее были обыски…

Как известно теперь, в этот момент Диана Шурыгина была уже задержана, а вскоре отправлена решением суда под домашний арест – с запретом пользоваться средствами связи, включая бумажную почту.

Святослав Гусев и Диана Шурыгина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«ОНА БЫЛА В ПРИПОДНЯТОМ НАСТРОЕНИИ»

- Несколько недель назад вы написали заявление в полицию, сообщив, что подозреваете Диану в краже – якобы на похитила из вашей московской квартиры деньги и технику на 2,8 млн рублей. Было ли возбуждено уголовное дело?

- Меня об этом не уведомляли, - уточнил Святослав Гусев. - Чаще всего по гражданско-правовым делам правоохранительные органы дают отказное. Предполагаю, что здесь было что-то подобное. Либо все это шло параллельно с делом о распространении порнографии. Это ведь более тяжкая статья, поэтому я думаю, что мое заявление просто отодвинули на задний план как менее существенное. Это, в принципе, логичное решение со стороны следствия. «Производство порнографии» - все-таки более тяжкое обвинение, чем какая-то бытовая кража у бывшего сожителя…

- Пыталась ли Диана с вами объясниться после того, как вы написали заявление в полицию?

- Да, мы с Дианой созвонились, буквально через два дня после этого. Она сказала, что прилетела в Москву, была в приподнятом настроении. Пригласила меня на кофе - через 2 месяца, когда она будет возвращаться из Москвы на Бали (Гусев в последнее время там часто бывает, - Авт.). И мы в целом мило пообщались. Скажем так, урегулировали все наши вопросы, закончили разговор на хорошей ноте. Диана даже похвасталась, что остановилась в ЖК Пресня Сити, где мы с ней раньше жили.

- Нынешнее уголовное дело, фигуранткой которого стала Диана, как-то связана с тем вашим заявлением? Или это две параллельно развивающиеся истории?

- Нет, я думаю эти два дела никак не связаны.

«РАБОТАЛА С УКРАИНСКИМ АГЕНТСТВОМ»

По данным KP.RU, задержание Шурыгиной связано с роликами и фотографиями, которые она распространяла через платформу OnlyFans (подписчики за оплату получают доступ к закрытым каналам того или иного «автора» с различным «контентом», в том числе из категории «18+»). О том, что Диана там «работает», стало известно еще несколько лет назад.

- Диана работала с украинским агентством OnlyFans, которое находится на Бали, и еще одной платформой, - рассказал KP.RU Святослав Гусев. – У этой украинской команды было несколько моделей OnlyFans.

Со слов криптоинвестора, до их встречи Диана снимала и продавала «контент», где она была одна. Но после «развода» стала сниматься в видео с другими людьми.

- Ранее она таким не занималась. Я предполагаю, что ей буквально промыли мозги, пообещали много денег, и она ударилась во все тяжкие, - говорит Гусев.

- Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что Диана арестована?

- Я был очень огорчен - это мягко говоря. Так получилось, что первые полгода у нас были буквально сказочные отношения. Если вы увидите в любом романтическом фильме «отношения мечты», где все идеально - вот у нас сначала было именно так. Диана хотела от меня детей, пыталась забеременеть. У меня по-прежнему остались в памяти моменты, как она бегает по квартире с этими тестами на беременность… Поэтому больно видеть, что с ней сейчас происходит. Одно дело какие-то бытовые ссоры - это нормально для бывшей пары. Но, совсем другое, когда твой некогда близкий человек попадает в тюрьму, на него заводят уголовное дело… Я считаю, что если человек не причинил вреда жизням или здоровью других людей, его нужно наказывать штрафом или условкой, но никак не тюрьмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диане Шурыгиной грозит до шести лет тюрьмы по делу о распространении порнографии

В квартире Дианы Шурыгиной прошёл обыск: что случилось

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину