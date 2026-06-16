Мать звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем рассказала детали смерти дочери

Прокуратура Стамбула раскрыла обстоятельства смерти актрисы Эдже Иртем. Фото: Личная страничка в соцсети

Прокуратура Стамбула начала официальное расследование в связи со скоропостижной смертью звезды сериала «Клюквенный щербет», 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем. Накануне она праздновала свой день рождения. Появились версии о том, что Иртем могла злоупотребить запрещенными веществами.

Российским зрителям Эдже Иртем запомнилась по яркой роли Ишил в популярном сериале «Клюквенный щербет»,

Девушка скончалась в квартире, где жила с мамой. Прокуратура ещё ожидает официальный отчёт о вскрытии, однако в ходе первоначальной проверки уже появились важные зацепки.

Установлено, что в последнее время Иртем регулярно принимала антидепрессанты. Следствие детально проверяет версию о том, что в ночь до трагедии актриса могла употреблять алкоголь одновременно с этими лекарственными препаратами. Такое сочетание врачи считают очень опасным.

В распоряжении правоохранительных органов оказались записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие последние часы жизни актрисы. На кадрах видно, как Эдже вместе с матерью заходит в ресторан, чтобы отметить свой день рождения, садится за столик и общается с одним из своих друзей. Выглядит она совершенно здоровой. Камеры ее дома также зафиксировали момент, когда актриса вместе с матерью заходит в дом незадолго до того, как ей стало плохо.

Мать артистки рассказала, что они вернулись из ресторана домой вечером, после чего Эдже пошла в свою комнату. Женщина слышала, как дочь ненадолго вставала ночью, а затем снова заснула.

Утром мать зашла в комнату дочери, чтобы проведать ее, и увидела, что изо рта Эдже Иртем течет жидкость, а сама она без сознания. Вызванные врачи не смогли спасти девушку.

Именно мать упомянула, что ее актриса в последнее время употребляла алкоголь и одновременно принимала антидепрессанты.

Трагедия привлекла повышенное внимание прессы из-за недавних скандалов вокруг турецкой киноиндустрии. Ранее коллеги Иртем по съемочным площадкам стали фигурантами уголовных дел, связанных с наркотиками. Однако сама актриса никогда не привлекала внимания правоохранительных органов.

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