Никита Михалков появился на открытии памятника Алексею Балабанову. Фото: пресс-служба Никиты Михалкова

Никита Михалков прилетел в Екатеринбург с большой группой российских кинозвезд на открытие памятника режиссёру Алексею Балабанову.

Никита Сергеевич поблагодарил всех, кто принимал решение об установке памятника и участвовал в его создании, особо отметив вклад Алексея Орлова, Рустама Гулямова и скульптора Мейрама Баймуханова

«Вы знаете, есть мастера, есть профессионалы, большие художники, а есть самородки. Балабанов был именно таким самородком. Я снимался у него и хорошо помню, как он работал: закрытый, немногословный, постоянно наблюдающий. Он создавал атмосферу, которая сама собой превращалась в высказывание», — сказал гостям церемонии Никита Сергеевич.

Говоря о творческом наследии режиссера, он подчеркнул уникальность его художественного языка:

«Балабанов — человек, который высказывался данным ему Богом языком кинематографа. Его картины вне времени. Он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр, за каждое слово».

По словам Никиты Сергеевича, установленный в центре Екатеринбурга памятник имеет особое значение не только для города, но и для всей отечественной культуры.

Фото: пресс-служба Никиты Михалкова

«В центре уральской столицы стоит памятник кинорежиссеру. Это не просто памятник — это знак времени, это образ времени. И то, что сегодня 12–15-летние подростки знают Балабанова и смотрят его кино, означает: то, что он делал, он делал не зря».

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