В Северной Осетии заработал центр поиска пропавших без вести бойцов

Свой доклад в Кремле губернатор Сергей Меняйло сразу начал с поддержки участников СВО и их семей. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Свой доклад в Кремле губернатор Сергей Меняйло сразу начал с поддержки участников СВО и их семей. Для них в регионе предусмотрено 37 мер, причем есть очень весомые:

- Самая главная – это программа по строительству домов, - сказал Меняйло. - Инженерные сети мы заканчиваем, начали закладывать фундамент (первых 100 домов). В очереди 967 человек, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих.

Глава региона объяснил: государство оплачивает первый взнос, а человек платит за ипотеку – всего под 2,5%. За это семьи героев получают земельный участок с хорошим домом ценой в 4,5 миллиона. В программе «Доблесть Осетии» ветеранов обучают госуправлению - 60% выпускников первого потока уже устроились на престижные должности. С особенным вниманием в Северной Осетии относятся к патриотическому воспитанию – к концу года в каждой школе будет советник по этому направлению.

- Центры поиска пропавших без вести. Работаем с Минобороны, из 74 регионов обращаются к нам, в основном ищут военнослужащих, которые служат в соединениях, частях 58-й армии. И 184 человека уже найдены. Мы и волонтёров в зону спецоперации отправляем как поисковые группы, - отчитался Сергей Меняйло.

- Это очень важная работа, - кивнул Владимир Путин.

Губернатор добавил, что несмотря на непростые погодные условия и постоянные ливни, региону удалось избежать ЧП. Все благодаря работе по очистке рек и хорошей работе с ливневой канализацией.

- В системе ЖКХ везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро, - указал на проблему президент.

Меняйло рассказал, что работа идет – местный водоканал даже научился сам латать дыры в асфальте после замены труб. Занимаются и подключением газа в отдаленных уголках республики. Ради этого «Газпром» проложил 15 километров газопровода по горам. Прокладывают в села и новые интернет-кабели – чтобы у каждого был скоростной интернет.

- Очень важно, чтобы люди чувствовали, что качество жизни улучшается, - поставил задачу президент.

Закончили на сельском хозяйстве. Глава республики отчитался, что из-за постоянных дождей посевная задержалась, но серьезных сбоев нет.

- За прошлый год мы дали 560 тысяч тонн зерна, из них 161 тысяча тонн – это озимые. В этом году ожидаем урожай не хуже, чем в прошлом году.

- Должен быть лучше, - потребовал глава государства.

- Постараемся, Владимир Владимирович!

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