«Закрытый аккаунт не спасет»: что ждет Диану Шурыгину после ареста и какие последствия у этого дела для тысяч «блогеров»

Троицкий суд Москвы отправил Диану Шурыгину под домашний арест. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Троицкий суд Москвы отправил Диану Шурыгину под домашний арест. 27-летнюю блогершу обвиняют в распространении порнографии через Интернет, ей грозит до 6 лет колонии. По данным KP.RU, Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела из-за роликов «интимного содержания», которые она продавала своим подписчикам через платформу OnlyFans.

Как в ближайшее время может развиваться эта история и чем она может аукнутся «коллегам» Шурыгиной – об этом мы поговорили с экспертами.

СЛОВО ЗА ЭКСПЕРТИЗОЙ

Известно, что в московской квартире, где жила Шурыгина, прошел обыск. Силовики изъяли гаджеты, технику и камеры, с помощью которых Диана снимала свои ролики. Сейчас их изучают эксперты.

- После обыска следствие изучает электронные устройства, переписку, финансовые операции, устанавливает источники доходов и круг лиц, которые могли участвовать в создании и распространении контента, - рассказал KP.RU юрист, замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков. - Если в работе участвовали операторы, фотографы, менеджеры, администраторы аккаунтов или иные лица, следствие может попытаться доказать наличие предварительного сговора либо организованной группы, что существенно влияет на квалификацию дела. Одновременно собираются доказательства фактического распространения материалов через интернет и получения прибыли от такой деятельности.

Эксперт отмечают, что в подобных делах именно экспертизы играют ключевую роль.

- Прежде всего назначается комплексная экспертиза, которая должна ответить на главный вопрос: относятся ли исследуемые материалы к порнографическим или речь идет об эротическом контенте. Именно здесь возникает одна из главных проблем российского законодательства, поскольку четкого и универсального определения порнографии в уголовно-правовом смысле до сих пор не существует, а выводы экспертов зачастую становятся основным доказательством по делу.

В московской квартире, где жила Шурыгина, прошел обыск. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

«ЗАКРЫТЫЙ АККАУНТ НЕ СПАСЕТ»

По словам правозащитника, пресс-секретаря коллегии адвокатов «Бастион Защиты» Екатерины Дашевской, «деятельность» владельцев закрытых платных каналов в OnlyFans и на других подобных платформах сейчас находится в «серой зоне» законодательства.

- Большинство авторов эротического контента исходят из простой логики: если материалы размещены в закрытом профиле, если доступ получают только совершеннолетние подписчики, если никто никого не принуждает и все происходит добровольно, значит никаких правовых рисков быть не может. Однако российское законодательство устроено иначе, - объясняет Дашевская. - Для следствия принципиальное значение имеет не столько открытость или закрытость аккаунта, сколько факт распространения материалов и их содержание. Если экспертиза придет к выводу, что опубликованные материалы относятся не к эротике, а к порнографии, то наличие платной подписки не превращается в защитный механизм. Наоборот, получение систематического дохода может быть расценено как дополнительный элемент противоправной деятельности.

Словом, главный вопрос, вокруг которого будут вертеться экспертизы – являются ли ролики Шурыгиной порнографией или лишь эротикой?

- Художественная съемка, модельная работа не является преступлением. Но если акцент смещается на демонстрацию полового акта, половых органов в определенном контексте или сексуальных действий как основной цели контента, эксперты могут прийти к выводу о наличии признаков порнографии, - продолжает эксперт. - Именно поэтому судьбу многих подобных дел фактически определяют не следователи и не судьи, а эксперты.

- Новое «дело Дианы Шурыгиной» может стать прецедентом и для других ее российских «коллег», зарабатывающих на OnlyFans?

- Теоретически да. Если правоохранительная практика по подобным эпизодам станет устойчивой, фигурантами уголовных дел рискуют оказаться не только отдельные громкие фигуры, но и тысячи менее известных авторов. Особенно это касается тех, кто публично демонстрирует высокий доход от продажи эротического контента и активно рекламирует эту деятельность.

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