Юная красавица предсказала свою смерть за несколько часов до рокового прыжка в «пропасть»: ее сообщение приобрело зловещий смысл

21-летняя красавица-бразильянка Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас погибла в во время экстремального развлечения роуп-джампинг. Фото: Ihor Koptilin/Shutterstock/Fotodom

21-летняя красавица-бразильянка Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас погибла в во время экстремального развлечения роуп-джампинг (он же прыжок в «пропасть» на длинном эластичном тросе) на заброшенном мосту в городе Лимейра в штате Сан-Паулу. По данным следствия, которые приводят бразильские СМИ, девушку просто сбросили с высоты около 40 метров, не закрепив на ее теле трос.

За несколько часов до трагедии Мария Эдуарда публиковала в соцсетях фото с места проведения прыжков. И написала фразу, которая после случившегося приобрела зловещий смысл: «Кто тот сумасшедший, который позволил мне прыгать с моста?».

Судя по видеозаписи, которая стала одним из ключевых доказательств по делу, инструкторы хлопотали вокруг девушки перед прыжком, однако трос остался лежать на земле: его забыли присоединить к страховочной обвязке. Один из свидетелей даже задал организатором вопрос о том, все ли в порядке со снаряжением, но его проигнорировали. На кадрах видно, как после прыжка инструктор кричит: «Веревка! Веревка!»

УМЕРЛА НЕ СРАЗУ

Сначала СМИ писали: Мария умерла мгновенно. Но позднее медсестра Райза Диас, которая ждала своей очереди на прыжок и побежала вниз, когда стало понятно, что случилась трагедия, рассказала: она нашла пострадавшую живой. У нее сохранялся слабый пульс.

Медсестра попыталась помочь, потом приехали медики, но спасти Марию не удалось.

Погибшая изучала в университете спортивный менеджмент. В соцсетях она часто публиковала фотографии природы, путешествий и тренировок.

После ЧП полиция задержала шестерых человек. Трое инструкторов и организаторов были арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве. Двое из них попытались скрыться с места происшествия, для поимки пришлось привлекать полицейский вертолет. Подозреваемые заявляют следствию, что не могут объяснить, каким образом трос остался не закрепленным.

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