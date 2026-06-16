Подруга задержанной Дианы Шурыгиной рассказала о последнем разговоре с ней: «Она планировала задержаться в Москве»

Диана Шурыгина с продюсером Дианой Бичаровой. Фото: Личная страничка в соцсети

Диана Шурыгина, которая 18 мая прилетела с Бали в Москву, пропала на несколько дней. Никто из друзей не мог до нее дозвониться, а сегодня стало известно, что 27-летнюю блогершу отправили под домашний арест до 19 июля. Против Шурыгиной завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

Диана жила то на Бали, то в Москве. В столице Шурыгина снимала квартиру. KP.RU удалось связаться с подругой блогерши, продюсером Дианой Бичаровой. По словам Бичаровой, Шурыгина перестала отвечать с 9 июня.

«Она прилетела в Москву 18 мая и сразу записала мне видео. Ди находилась в приподнятом настроении и сказала, что планирует задержаться в столице на месяц-полтора. Мы должны были увидеться, но я заболела. А потом я писала ей 9 июня, 10-го. Мы договаривались вместе отметить ее день рождения, который был 12 июня. Она снова не взяла трубку ни по одному из номеров. Я подумала, что она улетела на Бали, а сегодня узнала, что Диана в СИЗО», — рассказала KP.RU Диана Бичарова.

Скрин с последнего видео Шурыгиной, которое она записывала подруге Диане Бичаровой. Фото: Скрин из видео

Известно, что Шурыгина последние годы работала на OnlyFans — платформе с платными подписками, где авторы продают эксклюзивный, зачастую эротический, контент напрямую своим подписчикам.

«Но там вроде не было ничего порнографического. Знаю также, что у нее был девичий клуб, где она рассказывала о том, как пережить трудные ситуации. Может, я чего-то не знаю, но Диана точно ни о чем не подозревала», — добавила Бичарова.

Напомним, что в этом году исполняется 10 лет с момента гремевшей на всю страну истории с изнасилованием. В 2016 году Диана, которой на тот момент было 16 лет, заявила, что на «вписке» в родном Ульяновске, где она отдыхала вместе с друзьями, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. В декабре того же года Семенова приговорили к 8 годам колонии строгого режима (позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев). В 2017 году, когда Шурыгина стала героиней программы Андрея Малахова, об истории с изнасилованием узнала вся страна. В том же году Диана вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлянина, который проникся историей девушки. Правда, через несколько лет пара развелась. Известно, что Сергей Семенов, отрицавший факт изнасилования, женился, у него есть ребенок.

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