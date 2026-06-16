«Полгода чистоты и трезвости»: как звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов бросил пить и стал режиссером

Антон Богданов не только снимался в «Реальных пацанах», но и принимал участие в «Елках-11», играл Волчка в «Т-34», главаря в «Чумном докторе» и множество других ролей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

41-летний актер Антон Богданов, который прославился ролью Антохи в сериале «Реальные пацаны», заявил, что уже шесть месяцев не употребляет спиртные напитки. Об этом он гордостью рассказал своим подписчикам в соцсетях.

«Сегодня — полгода чистоты и трезвости! Всё в моей жизни было хорошо (наверное, все выпивающие так говорят). На самом деле, причины две. В декабре того года супруга взяла меня «на слабо»: а слабо, мол, год не пить? Брать уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное. А вторая причина — дорого! Хорошее вино дорого, хороший виски дорого, даже любимое хорошее пиво — дорого», - написал Богданов.

При этом он пошутил, что сейчас он увлекся спортом, а на это уходит еще больше денег, чем на алкоголь.

41-летний актер Антон Богданов заявил, что уже шесть месяцев не употребляет спиртные напитки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, что Богданов не только снимался в «Реальных пацанах», но и принимал участие в «Елках-11», играл Волчка в «Т-34», главаря в «Чумном докторе» и множество других ролей. Также в его копилке – служба в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова.

В 2021 году артист увлекся режиссурой. Первый фильм режиссера Богданова получил название «Нормальный только я», его действие развернулось в детском лагере, а главные роли сыграли Ольга Лерман и Константин Хабенский.

Позже он выпустил один из фильмов новогодней франшизы «Елки», два ленты из цикла «Иван Семенов», а в прошлом году выступил постановщиком масштабной картины «Красавица». Фильм основан на реальной истории спасения бегемотихи Красавицы во время Ленинградской блокады. Сотрудницу зоопарка Евдокию Дашину, выхаживающую животное, сыграла Юлия Пересильд. Востребованный актер Слава Копейкин перевоплотился в молодого матроса, после контузии отправленного в зоосад. Богданов тогда говорил, что выбрал на эту роль Копейкина за его «советское лицо».

В настоящее время Антон Богданов работает как режиссер сериала «Чудо».

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