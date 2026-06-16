«Не шутите с рублями»: Почему в Центробанке и Госдуме ополчились на купюры «банка приколов»

ЦБ и Госдума прорабатывают ограничение оборота купюр «банка приколов» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вы все их видели. И даже использовали по назначению. Для какой-нибудь игры. «Билеты банка приколов» есть у каждого. Это муляжи, внешне похожие на настоящие деньги. Их часто используют в своих роликах блогеры, чтобы показать подписчикам, как круто они гребут деньги лопатой. Тем не менее депутатам и банкирам они почему-то не нравятся.

- Надо будет принять закон, который ограничивает возможность изготовления и массового распространения подобных художественных изображений, - рассказал на днях Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку.

В январе Центробанк опубликовал у себя на сайте «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026 - 2030 годы». И там было не только про модернизацию настоящих купюр, но и про борьбу с мошенниками, которые используют сувенирные банкноты для обмана граждан.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Схем несколько:

1. Денежная реформа

На эту удочку время от времени ловятся пенсионеры. К ним приходят незнакомые люди, представляются сотрудниками социальных служб и предупреждают о том, что грядет денежная реформа. Все наличные накопления вскоре превратятся в «фантики». Поэтому нужно как можно быстрее обменять их на новые деньги. Иначе все будет как в 1991 году. А старики прекрасно помнят эти не очень прекрасные времена. В итоге соцработники уходят с настоящими деньгами, а пенсионерам оставляют билеты банка приколов.

2. Обмен криптовалют

Вывести деньги с криптокошелька и получить реальные деньги – в России это тот еще квест. В итоге на помощь приходят посредники. Стандартная ситуация – клиент встречается с представителем криптообменника в кафе. Переводит крипту на нужный кошелек, а взамен получает спортивную сумку, набитую рублями. Если их много, то каждую пачку проверить нереально. В нее мошенники и подмешивают сувенирные деньги. Насколько отсутствие совести позволяет.

3. Внук забрал заначку

Отдельная история - кражи внутри семьи. Младшие родственники, зная о заначках старших, вынимают сбережения, замещая их бутафорскими банкнотами. Обман зачастую вскрывается далеко не сразу.

4. Расплата в магазине

Ну и совсем уж идиотский сценарий. Когда кто-то пытается расплатиться «дублями» в магазине. И получить сдачу реальными деньгами. Несколько лет назад так попытались сделать двое «умников» в Твери. Кассир, естественно, заметила подмену. Преступники сбежали, но их сразу же поймали. Суд дал им год и два года условного срока.

Тем не менее, как считают эксперты, случаев обмана не так уж много, чтобы запрещать сувенирку полностью. Ведь она много где используется в легальных целях.

- Лучше найти какой-то компромисс. Например, сделать предупреждающие надписи более заметными. Или рисовать квазикупюры односторонними, как это делают, например, в США, - говорит Анна Деньгина, руководитель Национального центра финансовой грамотности.

Кстати, если закон все же примут, курс сувенирных денег явно опустится. И их получится купить с хорошей скидкой. Потому что пользоваться ими никто запрещать не собирается. Речь лишь про запрет на производство и продажу.