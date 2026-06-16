На Украине Ватикану и Лондону не жалко проводить бесчеловечные эксперименты

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал резкий ответ на угрозы Зеленского нанести удары Фото: REUTERS.

Президент Беларуси дал интервью каналу Al Arabiya. Он высказался по ключевым международным вопросам. Предложил мирные инициативы по горячим точкам. Затронул тему ядерных гарантий безопасности. Оценил перспективы урегулирования украинского конфликта. Прокомментировал отношения Минска с Вашингтоном и Москвой. Лукашенко прокомментировал резкий ответ на угрозы Зеленского нанести удары. Напомнил ему о пословице «Как поют, так и отпевают».

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с доктором политических наук, профессором кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем.

ПРЕИМУЩЕСТВО - ЛЮДИ

- Что в высказываниях белорусского президента наиболее важно?

- Александр Григорьевич демонстрирует трезвый реализм. Он подтвердил те позиции, которые последние два-три года Минском последовательно декларировалось.

- Лукашенко заявил, что у Зеленского не хватает людей для активной линии фронта, и он не имеет войск для переброски на белорусскую границу?

- Это чистая правда. В своем контрнаступе, в провал которого Киев поверить не мог, Минск увидел то главное преимущество, которого у Киева не было. И это преимущество – люди. А дальше - технические вещи, которые, так или иначе, компенсируются.

Люди - главное преимущество, а их у Киева нет Фото: REUTERS.

ДРОНЫ — НЕ ДОЛГИ

- Вы про ставку, которую Украина делает на дроны?

- Да, и мы видим, что там преимущество весьма относительное. И оно быстро сокращается. По остальным направлениям не преимущество, а, наоборот - Украина по всему сильно уступает. И это означает стратегическое схлопывание.

- В интервью прозвучало, что еще месяц-полтора Украина сможет использовать в качестве опоры беспилотники, но больше для пиара, чем для реального продвижения...

- А дальше это все будет снивелировано. И, естественно, начнут сказываться такие долгосрочные факторы, как отсутствие бойцов. Война выигрывается боевым духом, но не только. Александр Григорьевич эти вещи озвучил. Они очевидны в России, они очевидны в Беларуси. И, полагаю, они уже становятся очевидны и на Западе.

ЛОББИ ОБМАНЩИКОВ

- Лукашенко, сказал, что Москву обманули Ватикан и израильское лобби - Россия отвела войска от Киева после их просьб, а те силы вновь Москву обманули.

- Наши десантники были в аэропорту Гостомеля у Киева. И тогда иностранные посольства, в отличие от сегодняшнего дня, быстро эвакуировали … Сейчас белорусский лидер проводит параллель с грузинской операцией. Тогдашний президент России согласился на уговоры запада - и остановил российские войска перед Тбилиси. Режим Саакашвили в итоге уцелел. Сейчас проводится та же аналогия.

- Это было реально?

- Да, поскольку основные украинские войска на тот момент были сконцентрированы на Донбассе. И сильной атаки на Киев режим тогда не ожидал.

- Замысел был блестящий...

- Почему он так и не был реализован, мы не знаем. Александр Григорьевич предлагает свой ответ: это еврейское лобби и Ватикан. В отношении Ватикана понятно. Позиция католиков к православным всегда была двоякая. Были попытки расколоть, уничтожить и растоптать Украинскую православную церковь Московского патриархата. И тут нечего возразить.

БРИТАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

- Если Ватикан и Израиль выступали явными сторонниками мира на Украине весной 2022-го, то сейчас мы видим, что верховодит Украиной Британия. Это англиканская церковь - но у нее историческое противостояние с Ватиканом?

- Давайте не будем забывать, что Ватикан находится под серьезным давлением со стороны Евросоюза. Тот продвигает повестку, которая ценностно, во многом, неприемлема для Ватикана, его маргинализирует. И, чтобы удержаться в повестке, Ватикан пойдет на любые компромиссы. И, кстати, нельзя сказать, что Англия управляется англиканской церковью. Она управляется английской аристократией, которая, одновременно, и есть англиканская церковь.

- Взаимодействие Ватикана и Британии возникло когда?

- Это очень старая вещь. Сегодня Ватикан выстраивает глубокую оборону на европейском поле. И, естественно, вряд ли будут какие-то вещи, по которым он бы не пошел на компромиссы. Тем более, когда речь идет о такой внешней территории для Ватикана, как Украина. Там, как известно, униатская церковь есть. И возможность действовать есть. С другой стороны, это не та часть Европы, где, скажем так, этим актёрам жалко было бы проводить эксперименты.

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