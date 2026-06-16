ЛНР. Военнослужащий во время подготовки штурмовых групп группировки войск "Запад". Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 17 июня:

1. Новости с фронта: освобожден Новый Донбасс

2. Мятежников из-под Чернигова бросили на фронт

3. Одесские военкомы гнобили мобилизованных

4. Про огромные украинские потери Трамп сказал эмиру

5. СБУ давил на россиянку через сына, попавшего в ВСУ

6. Зеленский видит руку Москвы даже в Евросоюзе

7. Киев гонит своих дроноводов на белорусскую границу

8. Западный кредит боевикам не сильно поможет

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили до 210 националистов. Подбиты танк и пять автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 210 боевиков. Сожгли пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: до 165 солдат, семь бронемашин и 22 автомобиля.

Штурмовики «Центра» освободили поселок Новый Донбасс в ДНР. Потери противника - свыше 280 боевиков, две бронемашины и семь автомобилей.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: более 425 бойцов, три бронемашины и шесть автомобилей.

«Днепр» выбил из рядов врага до 40 военнослужащих. Сожжены 15 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб. Поразили две ракеты «Фламинго». Приземлили 491 беспилотник.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Мятеж подавили, мятежники - на фронте

Был подавлен мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Незадачливых мятежников раскидали по фронтовым подразделениям ВСУ. Мобилизованных бросили на доукомплектование ряда соединений украинской армии - 57-й отдельной мотопехотной бригаде и 127-й отдельной тяжелой мехбригаде. Обе умирают на Волчанском направлении. Помирать, так с музыкой бунта.

Одесские военкомы били и прессовали мобилизованных

Госбюро расследований признает неприятное. Сотрудники военкомата в Одессе избивали, запугивали и незаконно удерживали мужчин, которые почему-то не хотели отдавать долг родине. В сообщении на сайте ГБР говорится: «Разоблачили в одном из районных ТЦК Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации». Будущих защитников родины незаконно удерживали в помещениях центра комплектования. Их избивали и запугивали. Следствием установлены «факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера». Никто не хочет показать результаты этого расследования тем, кто на саммите «большой семерки» во французском Эвиане славит «демократа» Зеленского, творца всеукраинской системы насилия?

Трамп сказал эмиру, что Киев теряет много людей

Дональд Трамп обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани дела общие скорбные, и вспомнил про Украину. И как бы вскользь признал, что Киев теряет много людей в конфликте с Москвой. «Каждый месяц умирают 25 тысяч молодых людей. Всё это абсурдно» - принял грустное выражение лица только что отметивший свое 80-летие американский лидер. Он заявил, что сейчас Вашингтон «не имеет никакого отношения» к происходящему в незалежной: «Мы продаем оружие, не отдаем его просто так. Обама выделил Украине оружия на 350 миллиардов долларов. Евросоюз платит нам полную цену за оружие. Но дело не в этом, а в том, что это на нас не влияет». Я не я - и лошадь не моя.

Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани перед началом переговоров Фото: REUTERS.

СБУ завербовала россиянку из-за сына, попавшего в ВСУ

СБУ взяла на крючок российскую гражданку, которой не повезло. В ФСБ сообщили: «Женщину завербовали при пересечении границы в сторону Украины... Ее сын был призван в ряды ВСУ. Украинские спецслужбы использовали это как основу для вербовки». Задержанная призналась, что согласилась на конфиденциальное сотрудничество с СБУ. От нее затребовали информацию о передвижении российской военной техники. Взамен украинские кураторы обещали помочь ее сыну не оказаться под огнем. Лгут как дышат.

Зеленский видит руку Москвы везде

Владимир Зеленский, вынырнув из наркотического облака, заявил, что Россия может заблокировать вступление незалежной в Евросоюз. Ну, если не действовать быстро. Слова его приводит The Guardian. Комментируя переговоры с канцлером Мерцем и его идею об ассоциированном членстве Киева в ЕС, Зеленский заявил, что немецкий лидер знает об украинских надеждах на ускоренную евроинтеграцию. А если этого не произойдет, Москва «найдет способ заблокировать Украине путь в Евросоюз». Зеленский заявил: «Они не хотят видеть наш успех». Он какой успех имеет виду — в Константиновке, Волчанске или в Купянске?

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Киев создает беспилотные части на белорусской границе

Главком ВСУ Александр Сырский выдал очередную гостайну. В своем Telegram-канале он написал: «Особое внимание уделили усилению обороны госграницы на северном направлении. Для прикрытия рубежей формируем новые части беспилотных систем». Киев будет пытаться наращивать способности тех подразделений, которые уже действуют на белорусском направлении, сказал главком ВСУ. Он сообщил также о планах масштабировать «беспилотную составляющую» в составе групп территориальной обороны. В болотах завязните...

Западный кредит не пойдет на выплату боевикам ВСУ

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко загрустил. Он сообщил, что западные партнеры запретили использовать 90 млрд евро из одобренного ЕС кредита на выплаты бойцам ВСУ. В интервью радио NV он признал, что выделенные союзниками миллиарды Киеву позволено тратить лишь на закупку вооружений: «Нам сказали, что это ваши внутренние ресурсы, берите их и занимайтесь их распределением». Пояснив, что Киеву предложили самому изыскивать средства на денежное довольствие военнослужащих. По данным депутата Ярослава Железняка, для покрытия текущих расходов на армию и повышения зарплат в бюджете недостает 270 млрд гривен. Это 6 млрд долларов. А вы поройтесь по сусекам в арабских и швейцарских банках — может, и найдется лишняя копеечка.