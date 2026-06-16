Купили тысячи патронов: названы имена заговорщиков, готовивших покушение на Трампа и Вэнса

Сотрудник службы безопасности и зрители турнира по смешанным единоборствам в Вашингтоне Фото: REUTERS.

Появились новые подробности раскрытого ФБР заговора с целью атаки на Белый дом с использованием начиненных взрывчаткой дронов.

Сегодня Fox News сообщил, что в подготовке атаки были задействованы 23 человека. Они в день рождения Трампа собирались направить к лужайке перед резиденцией американского президента, где он устроил праздничный турнир UFC (по смешанным единоборствам) ударные беспилотники, затем из снайперских винтовок расстрелять толпу собравшихся.

Кроме Трампа с семьей, на турнире присутствовали девять членов правительства США и вице-президент Джей Ди Вэнс, который в случае, если глава государства не сможет исполнять обязанности, должен его заменить. Всего на лужайке собрались 4300 человек.

Теперь стали известны имена нескольких задержанных и обстоятельства подготовки покушения.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

КТО ГОТОВИЛ АТАКУ НА БЕЛЫЙ ДОМ И ШОУ UFC

На след преступников ФБР вышло всего за четыре дня до трамповского юбилея. Под стражу удалось взять пятерых (пока непонятно, почему не задержали остальных).

По данным Fox Nеws, первым в Цинциннати схватили 19-летнего Тайсона Пропера. Двоих - Брайана Омара Роа и Майкла Алана Томаса - арестовали в Калифорнии. По одному человеку были задержаны в Небраске и Миссури. Все они граждане Соединенных Штатов.

Из обвинительного заключения следует, что Пропер потратил 3000 долларов на покупку двух винтовок, бронежилетов, нескольких ящиков боеприпасов «с тысячами патронов» и других предметов для подготовки нападения..

Отец молодого человека заявил силовикам, что его сын уволился с работы, чтобы встречаться с подозрительными гражданами. А вышли агенты на Пропера после того, как его мать пожаловалась в полицию на странные действия отпрыска.

Проверяя жалобу, сотрудники Секретной службы в тандеме с ФБР нашли переписки Пропера в мессенджере Signal: юноша обсуждал с теми самыми «подозрительными» нападение на шоу UFC. Они хотели собраться в городе Фредериксбург, штат Вирджиния, за пару день до праздника, чтобы подготовиться к нападению. Чаты пестрели планами Белого дома, кадрами тренировок по стрельбе - в общем, все выглядело серьезно.

По словам одного из задержанных, заговорщики хотели расправиться с «капиталистической элитой» и добиться начала революции в Америке.

Компания радикалов сформировалась в марте этого года в в TikTok-группе под названием «Авангард старого».

Турнир по смешанным единоборствам на лужайке Белого дома приурочили к 250-летию США. Фото: REUTERS.

«НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ»

Ситуацию для KP.RU прокомментировал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

– История, к сожалению, знает примеры, когда атаки или покушения на официальных лиц происходили даже в условиях усиленной охраны. Можно вспомнить убийство Джона Кеннеди в 1963 году, а также более свежие случаи нападений на публичных фигур - ранение самого Трампа, убийство республиканского активиста Чарли Кирка.

Я не исключаю, что в отношении Трампа сейчас могут существовать различные формы заговора. Политическая борьба в США все чаще приобретает характер личной и даже физической конфронтации – называйте это как хотите, но это уже не просто спор партийных программ.

На фоне приближающихся выборов в Конгресс в ноябре уровень напряжения растет. И Трамп, безусловно, осознает риски, которые с этим связаны. Уровень угроз в свой адрес он воспринимает вполне реалистично. И, думаю, его команда безопасности тоже это понимает. Но к его охране есть объективные вопросы – уже не раз возникали ситуации, выглядевшие как ее провалы.

При этом Трамп будет использовать ситуации, подобные сегодняшней, усиливая образ человека, который находится под постоянным давлением и одновременно борется за свои политические принципы.

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