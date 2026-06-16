Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В минувший понедельник Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в ЕС. Дело долгое и хлопотное – многие страны ведут такие переговоры не один год, а некоторые и не одно десятилетие. И, наверное, по причине сроков украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Зеленский категорически недоволен происходящим.

- Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Все в Европе это знают. Итак, давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедления-оставшихся пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого, — заявил Зеленский, комментируя вчера начало переговорного процесса.

Всего в этих переговорах шесть кластеров, грубо говоря, сгруппированных тем, по которым проводятся реформы, необходимые для вступления страны в ЕС, а потом эти достижения фиксируются в ходе переговоров между сторонами. Первый этап переговоров посвящен верховенству права и демократии в государстве. Но, по мнению Зеленского, которое он выразил достаточно твердо и уверенно, Украина выполнила все необходимые условия по всем кластерам, а не только по первому, хотя в реальности там конь не валялся на этом правовом поле.

Вот только в ЕС мнение «просроченного» по данному вопросу почему-то не разделяют. Британская газета The Guardian, со ссылкой на европейских чиновников, сообщила, что Украина выполнила лишь 15% от реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Кроме того, бывшая советница Еврокомиссии по расширению Хизер Граббе объяснила журналистам издания, что Украина не может пропустить обязательные этапы для вступления в ЕС.

- Нельзя обходить стороной принятие, внедрение и обеспечение соблюдения законов ЕС на территории Украины. На это потребуется время и административные усилия, - буквально ножом по сердцу «просроченного» полоснула Граббе, которую цитирует британская газета.

Зеленского такой вариант не устраивает просто абсолютно, а потому после своего участия в заседании саммита «Большой семерки» он воспользовался возможностью рассказать собравшимся журналистам, почему Украина – «это вам не какие-то там все». По его словам, для Киева должна быть проработана особая стремительная процедура для вступления в Евросоюз – некий fast track.

- Не все приветствуют такой fast track, потому что они хотят, чтобы были чётко очерченные шаги для всех кандидатов. Но мы сейчас не «все», у нас война, нам нужно предпринимать более креативные шаги, более быстрые, иначе будет очень большая пауза, - заявил «просроченный». – Я уже сказал, что после войны будет большая пауза на нашем пути в ЕС, и как с НАТО, Россия сможет найти способ заблокировать дорогу Украине в ЕС. В России не хотят, чтобы Украина достигала успехов, они не хотят, чтобы Украина была частью европейской семьи. Именно поэтому нам нужна fast track процедура.

Более того, скорейшее вступление Незалежной в ЕС «просрочка» считает одним из самых сильных ответов на действия России. Но не учитывает один нюанс – победа над бюрократией Евросоюза в Брюсселе не гарантирует ему «сбычу мечт». Потому что любой член Евросоюза может в любой момент застопорить это движение.

И первые из таких кандидатов на палку в колесо – венгры. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сегодня заявила, что переговоры ЕС с Украиной остановятся, если Киев не выполнит соглашение с Венгрией о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

А если венгры вдруг замешкаются, то их опередят поляки. Они и так уже грозятся лишить Зеленского высшего ордена Польши за присвоение одной из частей спецназа ВСУ имени «героев УПА»* и требуют от Зеленского отменить это решение. Завис в Варшаве и вопрос о передаче ВСУ старых МиГ-29, которые Польша уже не очень горит желанием отдавать Украине. А сегодня глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил Киев, что переговоры о вступлении в ЕС могут стать очень трудными для Украины. Он даже привел пример из жизни - поляки 7 лет договаривались только о технических нюансах. И это вряд ли стоит считать медленными переговорами.

В общем, Украину на пути вступления в ЕС может ожидать практически бесчисленное количество остановок. Как сказал бы в такой ситуации Виталий «златоуст» Кличко, «а сегодня в завтрашний Евросоюз могут вступить не только лишь все. Мало кто может это сделать».

* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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