Британская провокация в Ла-Манше не удалась: Российский фрегат «Адмирал Григорович» предотвратил инцидент, не нарушив ни одного международного правила

Командир российского военного корабля действовал строго по инструкции для подобных случаев. Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

Сегодня западное информационное пространство взорвалось сенсационной новостью – русский военный корабль в проливе Ла-Манш открыл предупредительный огонь по британской яхте. Преподносилось это чуть ли как несостоявшаяся месть русского флота мирной британской лодке за остановку танкера из якобы российского «теневого» флота, которую осуществили британские и французские морпехи. Сразу было понятно, что в этом «супе» пытаются «сварить» что-то совершенно «несъедобное». Разъяснениея от Минобороны России поставило все на свои места.

Во-первых, российский фрегат «Адмирал Григорович» находился в международных водах и ровным счетом ничего не нарушил, ни одного пункта свода Международных морских правил, подчиняясь которому все суда в Мировом океана осуществляют свое плавание.

- 16 июня в 12.45, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем, - говорится в сообщении Минобороны России. - В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало.

Командир российского корабля действовал строго по инструкции для подобных случаев.

Артсистема главного калибра А-190 фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович". Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

- В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение, - продолжили разъяснить произошедшее в Минобороны. - После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля.

Сразу два принципиальных момента – предупредительный огонь велся не из артиллерийского оружия, а из стрелкового оружия. И второй – ситуация дошла фактически до критической дистанции, после которой могло произойти столкновение. Что бы случилось с деревянной или пластиковой яхтой после столкновения с военным кораблем, наверное, никому рассказывать не надо, ведь их тоннаж просто несопоставим.

Фрегат "Адмирал Григорович". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Что примечательно, команда яхты не реагировала ни на какие сигналы, ни на световые, ни на звуковые, а ревун у военного корабля разбудит даже спящего носорога, но вот треск автомата (или ручного пулемета) привел к немедленному реагированию. Скорее всего, капитан яхты понял, что никакая провокация не удастся, и его суденышко просто не подпустят к российскому фрегату, а все его действия фиксируются средствами объективного контроля.

Как констатировали в Минобороны РФ, «Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента». Кстати, практически сразу после происшествия были приведены в боевую готовность корабли военно-морских сил Франции и Британии. Очевидно, в штабах этих флотов там также рассчитывали на иной исход.

Целью же данной провокации могло быть вытеснение фрегата «Алмирал Григорович» после происшествия из вод Ла-Манша, поскольку наш корабль находится в этих водах уже более месяца, курсируя вдоль побережья Британии и изрядно нервирует тех же британских «пиратов», по какому-то недоразумению носящих форму военных моряков, обеспечивая безопасность проходящих мимо судов торгового флота от посягательств.

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