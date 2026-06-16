Алла Пугачева ошеломила ножками-палочками в коротких шортах: "Перехватило дыхание"

Алла Пугачева отказалась от пластики. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева в компании Максима Галкина* прогулялась по Лимасолу. 77-летняя Примадонна предстала в коротких шортиках. Муж-иноагент крепко держал ее за ручку.

Алла Пугачева показала ножки-палочки в коротких шортах на прогулке по Кипру. Певица продефилировала по набережной, ошеломив зевак. На этот раз компанию ей составил Максим Галкин*, вернувшийся из Сен-Тропе.

На одной из улиц Лимасола супругов заметила местная жительница. "Когда я впервые увидела ее, у меня буквально перехватило дыхание. Сердце так колотилось, что в первый раз я даже не решилась подойти. Просто стояла в стороне, взволнованная и благоговеющая", - поделилась ошеломленная фанатка.

Примадонна предстала в коротких шортах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Народная артистка не отказала обезумевшей от счастья эмигрантке в совместном фото.

Кстати, судя по последним фото Пугачева, похоже, навсегда отказалась от пластики. Если сравнивать снимки артистки за последние полгода, то летние кадры отличаются от тех, что были сделаны зимой.

Не секрет, что по состоянию здоровья и возрасту она уже не может делать операции и подтяжки, так как они требуют наркоза. Это очень большая нагрузка на организм. Вероятно, знаменитость перешла на аппаратные процедуры и инъекционные методы.

Скорее всего Алла Борисовна отдает предпочтение ботулотоксинам. Тем более что биоревитализация в ее возрасте не имеет должного эффекта.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов