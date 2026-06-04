Бывшая жена Бондарчука показала фигуру в прозрачном платье без нижнего белья

Светлана Бондарчук. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Бондарчук в свои 57 лет сохраняет стройную фигуру и остается в прекрасной форме. Но, видимо, время от времени экс-супруге режиссера Федора Бондарчука хочется напомнить, что она еще огонь. В соцсетях Светлана поделилась черно-белым кадром, на котором она позирует в прозрачном платье без нижнего белья.

Ведущая шоу «Света вокруг света» нарядилась в мини-платье, обильно украшенное стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер, так что ее грудь отлично просматривается сквозь прозрачную ткань.

Светлана поделилась пикантным снимком в прозрачном платье. Фото: соцсети.

Примечательно, что фото не новое – кадр был сделан в 2018 году, когда Светлана отмечала 50-летие. На снимке модель отметила его автора – фотографа Сергея Табунова, с которым она встречалась после развода с Бондарчуком. Таким образом телеведущая дала понять, что между нею и бывшим возлюбленным сохранились теплые отношения, которые она с удовольствием вспоминает. Что по этому поводу думает нынешний муж Светланы Сергей Харченко, остается загадкой.

Подписчики в комментариях похвалили смелость Светланы: «Вы очень красивая и стильная», «С каждым днем все прекраснее». Однако нашлись и те, кто считает, что 57-летней женщине не стоит так откровенно выставлять себя напоказ. «Почему эти женщины не понимают, что их поезд ушел? Ну смешно же», «Если для себя, то, пожалуйста, нам это зачем? Всему свое время!», - пишут критики.

Светлана и ее муж, 52-летний Сергей Харченко, поженились в 2020 году. До этого модель 25 лет прожила в браке с режиссером Федором Бондарчуком, у них родились сын Сергей и дочь Варвара. Летом 2023 года Светлана снова стала мамой, ее сына Петю выносила и родила суррогатная мать.

Сегодня Пете уже три года. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, Светлана рассказала о том, как растет и развивается ее сын. По словам блогерши, ее наследник пока не ходит в детский сад – она планирует отдать его туда в четыре года. Сейчас ребенок активно занимается на дому и в детском клубе.

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