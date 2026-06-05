Евгений Водолазкин: Взявшись за детектив, не хотел конкурировать с Агатой Кристи

В Москве состоялась презентация романа, на которой Евгений Германович многое о нем рассказал Фото: Денис КОРСАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Водолазкин, один из самых известных современных российских писателей, автор «Лавра», «Авиатора», «Брисбена» и еще нескольких популярных романов, неожиданно написал детектив. Иронический. Или, как его называют критики (к удовольствию самого автора), стебный. И философский. И довольно-таки фантасмагорический.

Он называется «Последнее дело майора Чистова», его заглавный герой - следователь Каспар Чистов (экзотическое имя получивший отнюдь не в честь новозаветного волхва, - это сокращение от «Каспийское пароходство», там служил его отец). Он «художественная натура», «актер по призванию» и «хорошо бы сыграл Эркюля Пуаро». Чистов очень толстый, очень много думает о душе и расследует убийство нейрофизиолога, случившееся в Петербурге на Бармалеевой улице. Покойный совместно с братом-близнецом, тоже ученым, создал искусственный интеллект и поместил в тело робота, которого именуют Иваном Ивановичем. Этот робот (и этот интеллект) - в центре повествования: Водолазкин сам вместе с Чистовым задается вопросом, что такое душа, что такое человек и почему ИИ никогда не сможет сравниться с живыми людьми (пусть даже в Ивана Ивановича закачано множество чужих отсканированных воспоминаний).

Книга вышла в издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной), ее можно купить как в бумажном виде, так и в электронном на сайтах «Литрес» и «Яндекс.Книги». В четверг, 4 июня, в Москве состоялась презентация романа, на которой Евгений Германович многое о нем рассказал.

О том, почему он взялся за детектив

- Особенность детектива в том, что в нем добро всегда побеждает зло: преступника находят и как минимум арестовывают. И это самое главное, что нас в детективе тревожит и волнует. Ведь, честное слово, нас интересует не кто убийца - есть случаи, когда это понятно с самого начала, как в сериале «Коломбо». Там важно, каким образом лейтенант находит преступника. И еще нас интересует сам Коломбо с его коронной фразой в финале каждой серии: «Ах, кстати, и еще одна вещь...» И он задает вопрос, после которого понятно, что злодей побежден. В детективе очень явно выражена этическая составляющая, в этом смысле он, пожалуй, не сравнится ни с одним другим жанром.

Честное слово, взявшись за детектив, я абсолютно не пытался конкурировать ни с Агатой Кристи, ни с Конан Дойлом. Я хотел, как это обычно делаю, с этим жанром смешать нечто совершенно другое, например, философский роман. И с помощью жанрового коктейля выразить мысли, которые меня тревожат. Главный вопрос - узкий и конкретный: о смысле жизни. Я попытался на него не то что ответить, - это очень трудно - но хотя бы его поставить с помощью моего майора. Он с ним тоже не справился. Но предоставил материалы, которые пригодятся вдумчивому читателю в размышлениях.

Об искусственном интеллекте

- Я очень не хотел вводить этого персонажа, Ивана Ивановича. Как говорил Одоевский, «пОшло, что в ход пошлО». До меня уже писали про ИИ и роботов, пусть их и звали не Иванами Ивановичами. Но все-таки я его ввел, потому что вопросы мои не столько к роботам, сколько к человеку как таковому. Как он появляется? Как очеловечивается? Ивана Ивановича готовили как наследного принца: в него вложили 50 энциклопедий, массу рассказов людей, жанр которых можно определить как «Многое о разном». И ничего не произошло.

Что вообще является основным в нашей жизни, в нашем опыте? Ведь не то, что называется «большой историей», большими событиями: это только рама, в которую мы все помещены. История создана для того, чтобы в ней действовал конкретный человек. Нечто вроде аквариума для рыб, причем рыбы - это мы. Понятно, как образован аквариум, но как ты сам создан, чем ты наполнен?.. Я, как любой человек пишущий, все вопросы адресую прежде всего себе, пытаюсь на них ответить, но ни в коем случае не пытаюсь отвечать за читателя: строю повествование так, чтобы все было в форме вопроса и приглашения подумать.

Многое в жизни майора Чистова изменилось после того, как он увидел рентгенограмму своего черепа. Евгений Водолазкин на презентации предъявил журналистам собственную рентгенограмму, которая, конечно, ничего в его душевном устройстве не объяснит Фото: Денис КОРСАКОВ. Перейти в Фотобанк КП

И у меня были очень хорошие консультанты: Татьяна Владимировна Черниговская (специалист по нейронаукам и теории сознания, Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. - Ред.), нейробиолог, академик Константин Анохин, психофизиолог Александр Каплан. Три человека, которые к теме [интеллекта и сознания] ближе всего, возможно, не только в России, но и в мире. И они говорят, что все основное действительно происходит в частной жизни. Можно знать про походы Александра Македонского, но это ничего не меняет в нашем мировоззрении и восприятии жизни. А вот, допустим, стук первого дождя по крыше веранды - мне кажется, такое воспоминание, которое может уйти с нами и туда [на тот свет]. И я пытался показать, что никогда робот, даже самый лучший, не заменит человека и не станет человеком. Дух в глиняную куклу, так, чтобы она встала и превратилась в человека, вдыхает Бог. А человек - не Бог, он такое ни во что вдохнуть не может.

О чем они говорили с Татьяной Черниговской

- Я поехал в один город, где была запланирована встреча с читателями в книжном магазине. Решил подарить свою книгу экскурсоводу, зашел в тот самый магазин, - там уже висел постер с моей фотографией. Спросил у продавца: «А есть книга Водолазкина»? Ожидал, что она меня узнает и расквохчется, «Ах-ах-ах!» Но она, глядя на меня, спокойно сказала: «Сегодня выступление, все его книги уже раскупили, чтобы потом брать автографы». Мне стало обидно, я встал рядом с постером. Она спокойно на меня посмотрела и повторила: «Ну нету его книг!» Тогда я прямо спросил ее: «Похож?» И только тогда она сказала: «Ой, мамочки!» Мы потом обсуждали это с Черниговской и с Капланом, они сказали, что писхологически это очень интересный момент: человек видит либо то, что ожидает увидеть, либо то, что хочет увидеть. Как в бессмертном стихотворении: «Где ты была сегодня, киска? - У королевы у английской. - Что ты видала при дворе? - Видала мышку на ковре!» То есть увидела ровно то, что ждала и хотела.

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