Дрон, получивший незначительные повреждения, был эвакуирован и передан в распоряжение российских специалистов Фото: скриншот видео.

На краматорско-дружковском направлении разведывательным подразделением «Волки» из Добровольческого корпуса, входящим в состав «Южной» группировки войск, был успешно затрофеен украинский беспилотный летательный аппарат типа «Вампир». Операция по захвату целого гексакоптера была проведена бойцом с позывным «Тихий».

На кадрах, которые предоставили российские военные, вражеский дрон, находясь на завершающем этапе выполнения боевой задачи и возвращаясь на базу, вынужденно совершил посадку в так называемой «серой» зоне из-за критического разряда аккумуляторных батарей.

Как «Тихий» стреножил «Вампира», который «пасся» на минном поле

«Тихий» проявил исключительное мастерство: успешно обойдя минно-взрывные заграждения, установленные противником, он добрался до полянки, где совершил вынужденную посадку беспилотник и просто унес его в лесополосу.

«Дрон, получивший незначительные повреждения, был эвакуирован и передан в распоряжение российских специалистов», - прокомментировали в Минобороны России кадры с разведывательного российского дрона, который и зафиксировал это событие на передовой.

В военном ведомстве отметили, что гексакоптер «Вампир» относится к тяжелым беспилотникам, способным нести до 15 килограммов полезной нагрузки и подниматься на высоту до 400 метров. Оснащенный тепловизионной камерой, его взлетный вес с аккумуляторами достигает около 50 килограммов, не считая веса боекомплекта. Но главное в другом: анализ подобного трофейного оборудования дает российским экспертам возможность получать ценные сведения о передовых разработках противника, особенностях применения его беспилотных систем и разрабатывать более эффективные методы противодействия.

Подобные истории на передовой случаются не часто. Своими успехами получили возможность поделиться со сверстниками военнослужащие подразделений беспилотных систем (БПС), входящих в состав «Южной» группировки войск. Контрактники-добровольцы, действующие в Донецкой Народной Республике провели телемост со студентами Пашковского сельскохозяйственного колледжа (г.Краснодар).

Выпускник этого учебного заведения Дмитрий Михайлов, ныне служащий в отдельном батальоне беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии, поделился с учащимися своим опытом службы в войсках БПС.

Дмитрий рассказал студентам о причинах, побудивших его выбрать этот путь, особенностях подготовки специалистов по работе с беспилотниками, а также о типах используемых в ходе боевых действий дронов. Кроме того, он осветил вопросы вещевого и денежного довольствия, системы премирования и быта военнослужащих.

На вопросы студентов об организации обучения молодых специалистов ответил инструктор подразделения БПС с позывным «Ангел». Он отметил, что в коллективе много опытных бойцов и молодежи, а обучение проходит эффективно благодаря доходчивым объяснениям инструкторов.

Сам Дмитрий отметил, что служит третий месяц, с конца марта 2026 года. Его решение пойти служить было продиктовано искренним желанием скорейшего завершения текущей ситуации.

«Хочу, чтобы быстрее все это закончилось», - заявил он.

Имея семью, Михайлов подписал контракт, а затем уведомил родных, которые, несмотря на первоначальные переживания, оказывают ему значительную поддержку.

«Мы обязательно победим!», – уверенно подчеркнул он.

Инструктор БПЛА «Ангел», подписавший контракт в 2022 году, рассказал, что пошел добровольцем вместе с сослуживцами. Его подразделение занимается уничтожением вражеских БПЛА, таких как R-18, разведывательные Shark и «Лелеки».

По словам Дмитрия, который уходил в войска БпС в конце марта, сразу после подписания контракта ему перечислили 400 тысяч рублей от Минобороны, а следом остальные выплаты на общую сумму 3 400 000 рублей.

«Зарплата у меня сейчас 200+», - уточнил Михайлов.

«Ангел» в свою очередь обратил внимание на то, что каждый сезон операторы дронов получают новую форму, а за сбитые цели - хорошие денежные выплаты. За каждое сбитый вражеский беспилотник самолетного типа (крыло) платят 100 тысяч рублей, за тяжелые дроны типа «Баба-Яга и «Вампир», а также коптеры по 50 тысяч. В день оператор может сбить 2-3 крыла.

Студенты выразили благодарность военнослужащим за обстоятельный рассказ о специфике службы и подробные ответы на вопросы, помогающие молодым людям принять осознанное решение о своем будущем. Отмечается, что студенты по всей стране добровольно подают заявления на службу в войсках БПС, следуя зову сердца.

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